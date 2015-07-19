Испания - Россия - 2:0. «Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1. Онлайн событий дня

Первый тур чемпионата России продолжает набирать обороты. «Бомбардир» рассказывает обо всех событиях, происходящих вокруг матчей «Зенита» с «Динамо» и юношеской сборной России.

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