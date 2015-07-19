Испания - Россия - 2:0. «Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1. Онлайн событий дня

23:55 Дорогие друзья! Пришло время прощаться. Спасибо, что провели этот день с нами! Почаще заходите на "Бомбардир" и активно участвуйте в жизни сайта. Вместе мы сделаем наш футбол чуточку лучше!
23:50 Отдатим должное победителям. Испанцы тоже молодцы. Заслуженная победа талантливой команды!
23:40 Голкипер "Атлетико" Мигель Анхель Мойя поздравил юношескую сборную Испании с победой на Евро. "Уже в Сеговии, великолепное окончание нашего выходного дня: поздравляю сборную Испании U-19, молодцы" - написал вратарь в твиттере.
23:25 "Юношеская сборная России выступила достойно на высочайшем уровне! За команду нам не стыдно", - рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко.
23:10 Надеемся, что до первой сборной игроки этой команды все-таки дорастут!
23:05 Мы все равно гордимся нашими парнями!
22:53 "Крылья Советов" выигрывают гостевой матч в Махачкале. Хозяева атаковали намного опаснее, но стойки ворот сыграли за голкипера самарцев Конюхова. Сухая серия этого голкипера длится еще с давних времен ФНЛ.
22:51 Сборная Испании выигрывает юношеский чемпионат Европы. Но наши парни все равно молодцы! Серебро - несомненный успех, которым тоже стоит гордиться!
22:35 Забивают второй гол испанцы. Матиас реализовал выход один на один.
22:13 Открывают счет "Крылья"! Габулов отличился!
21:48 "Анжи" с "Крыльями" пока играют по нулям. Самый верный момент имел Леонардо, но его удар приняла на себя перекладина.
21:47 Юношеская сборная России пока проигрывает Испании со счетом 0:1. Антон Митрюшкин команду тащил, но даже его усилий для сохранения равенства в счете оказалось мало. Ждем второго тайма и верим в наших парней!
21:38 Пропускаем гол. Майораль отличился.
21:00 Дружно перемещаемся в наш текстовый онлайн! Верим в наших!
20:50 Юлдуз Джуманыкова ("Анжи") - новоиспеченная мисс РФПЛ!
20:45 Стартовые составы "Анжи" и "Крыльев":
"Анжи": Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли
"Крылья Советов": Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко
20:40 В 21:00 состоится матч "Анжи" - "Крылья Советов". Игру вы сможете посмотреть на нашем сайте. Оплатить трансляцию можно со счета мобильного телефона.
20:35 Главное событие дня на "Бомбардире"! Текстовая трансляция матча у нас на сайте! Ведущий - Андрей Ерофеев.
20:20 А у нас уже известны стартовые составы команд:
Сборная России: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе, Шейдаев, Гасилин.
Сборная Испании: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль, Педраса.
20:15 Матч уже скоро. Верим в российскую команду!
20:10 Меньше часа остается до начала финального матча юношеского Евро! Наших парней вы должны знать в лицо!
Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)
19:55 Завершен матч! "Локомотив" одерживает гостевую победу в матче, где должен был скорее проиграть. Моменты Дудиева и Луценко, незабитый пенальти от Майкона, штанга Нахушева - все это вместила в себя игра, закончившаяся с минимальным счетом 0:1.
19:22 Открывает счет Петар Шкулетич! Повел "Локомотив"
18:48 Закончился первый тайм матча "Мордовия" - "Локомотив". Счет по-прежнему 0:0, но игра совсем не скучная. Хозяева были ближе к взятию ворот, но им просто не хватило немножко удачи. Ждем второго тайма и голов!
18:00 Дружно перемещаемся в наш текстовый онлайн! Встретимся после матча и обсудим итоги.
17:30 Видеотрансляцию матча "Мордовия" - "Локомотив" вы можете купить и посмотреть на нашем сайте. Для этого достаточно зайти в текстовую трансляцию и выбрать вкладку видео. Произвести оплату можно со счета мобильного телефона.
17:20 Стартовый состав "Мордовии":
Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Дудиев, Ле Таллек, Власов, Иванов, Сысуев, Дональд, Луценко
16:59 Стартовый состав "Локомотива" на игру с "Мордовией":
Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Михалик, Коломейцев, Касаев, Григорьев, Миранчук, Шкулетич
16:43 Артем Дзюба нашел, чем гордиться:
16:10 Тем временем прошла любовь
Ван Перси: «Ван Гаал не дал мне шанса»
А год назад все было совсем иначе:
15:55 Кстати, не забывайте вступать в нашу группу "ВКонтакте", если еще нет. Мы там шутим над Дзюбой, за что вы нас потом ругаете. Вот ссылка: https://vk.com/bombardir_ru
15:39 Тут финал конкурса "Мисс РФПЛ" намечается, вы в курсе. Вот представительницы от "Локо" и " Мордовии"
Вы в этом противостоянии за кого?
15:34 А в Кремле продолжают обсуждать тренера для сборной России. Они, конечно, не делают никаких заявлений...но все так понятно.
Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»
15:31 Все! Матч окончен – "Зенит" победил "Динамо" 2:1. Следующий матч тура начнется в 18:00 по Москве. "Мордовия" примет "Локомотив"
14:55 Олег Шатов выводит "Зенит" вперед!
14:30 Немного отвлечемся от игры "Зенита" и "Динамо". Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны"! Наш материал об этом:
Пиар менеджера. Как Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента «Барселоны»
14:18 Равный первый тайм получился. "Динамо", несмотря на проблемы с составом, не выглядело слабее "Зенита". Счет открыли гости заслуженно, а вот на концовку тайма сил не хватило. Красная карточка Губочана, пенальти, пропущенный гол - все это не добавляет динамовцам оптимизма. Однако вся борьба еще впереди!
14:15 Сравнивает счет Халк!
14:00 "Динамо" выходит вперед! Кокорин отличился!
13:28 Команды выходят на поле, а это значит, что нам пора перемещаться в текстовый онлайн. После матча мы снова встретимся здесь, чтобы обсудить его итоги, а также поговорить об остальных встречах футбольного воскресенья.
13:20 Не всем сегодня повезло.
13:15 А какие у вас ожидания от сезона?
13:10 Пока "Зенит" и "Динамо" еще не начали, мы хотели бы напомнить вам и о другом важном матче воскресенья. Юношеская сборная России сыграет с Испанией в финале Евро! Игра состоится в 21:00.
Текстовый онлайн
13:00 И действительно.
12:45 А вот и расстановки:
12:40 Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Динамо"
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба
"Динамо": Габулов, Данилкин, Губочан, Соснин, Жирков, Денисов, Зобнин, Ионов, Вальбуэна, Джуджак, Кокорин
12:15 Если вы хотите еще лучше узнать текущее положение дел в командах, тогда почитайте наш "Кинотеатр РФПЛ"!
Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»
Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Спартак», «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо»
11:55 Геннадий Сергеевич к репортажу уже готов!
11:40 У "Зенита" и "Динамо" проблем с лимитом сегодня возникнуть не должно.
Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите
11:30 "Динамо" выйдет на матч под руководством Андрея Кобелева - нового главного тренера. Почитайте наш зажигательный материал о том, почему клуб расстался с Черчесовым.
Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова
11:20 Виктория Лопырева становится на футболе частым гостем!
11:10 "Зенит" перед предстоящим матчем с "Динамо" тренировался активно.
11:00 Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы вместе следим сразу за тремя интереснейшими матчами стартовавшего чемпионата России. Сменившее главного тренера «Динамо» отправится в гости к грозному «Зениту», укрепившийся «Локомотив» проэкзаменует «Мордовию», а «Анжи» и «Крылья Советов» покажут, что из себя представляют лучшие команды ФНЛ прошлого сезона.
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