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    Испания - Россия - 2:0. «Анжи» - «Крылья Советов» - 0:1. Онлайн событий дня


    1.9
    Голосов: 7
    19.07.2015 17:10
    Первый тур чемпионата России продолжает набирать обороты. «Бомбардир» рассказывает обо всех событиях, происходящих вокруг матчей «Зенита» с «Динамо» и юношеской сборной России.
    Первый тур чемпионата России продолжает набирать обороты. «Бомбардир» рассказывает обо всех событиях, происходящих вокруг матчей «Зенита» с «Динамо» и юношеской сборной России.

    23:55 Дорогие друзья! Пришло время прощаться. Спасибо, что провели этот день с нами! Почаще заходите на "Бомбардир" и активно участвуйте в жизни сайта. Вместе мы сделаем наш футбол чуточку лучше!

    23:50     Отдатим должное победителям. Испанцы тоже молодцы. Заслуженная победа талантливой команды!



    23:40 Голкипер "Атлетико" Мигель Анхель Мойя поздравил юношескую сборную Испании с победой на Евро. "Уже в Сеговии, великолепное окончание нашего выходного дня: поздравляю сборную Испании U-19, молодцы" - написал вратарь в твиттере.



    23:25 "Юношеская сборная России выступила достойно на высочайшем уровне! За команду нам не стыдно", - рассказал министр спорта РФ Виталий Мутко.

    23:10 Надеемся, что до первой сборной игроки этой команды все-таки дорастут!



    23:05 Мы все равно гордимся нашими парнями!



    22:53 "Крылья Советов" выигрывают гостевой матч в Махачкале. Хозяева атаковали намного опаснее, но стойки ворот сыграли за голкипера самарцев Конюхова. Сухая серия этого голкипера длится еще с давних времен ФНЛ.

    22:51 Сборная Испании выигрывает юношеский чемпионат Европы. Но наши парни все равно молодцы! Серебро - несомненный успех, которым тоже стоит гордиться!

    22:35 Забивают второй гол испанцы. Матиас реализовал выход один на один.

    22:13 Открывают счет "Крылья"! Габулов отличился!

    21:48 "Анжи" с "Крыльями" пока играют по нулям. Самый верный момент имел Леонардо, но его удар приняла на себя перекладина.

    21:47 Юношеская сборная России пока проигрывает Испании со счетом 0:1. Антон Митрюшкин команду тащил, но даже его усилий для сохранения равенства в счете оказалось мало. Ждем второго тайма и верим в наших парней!

    21:38 Пропускаем гол. Майораль отличился.

    21:00 Дружно перемещаемся в наш текстовый онлайн! Верим в наших!

    20:50 Юлдуз Джуманыкова ("Анжи") - новоиспеченная мисс РФПЛ!



    20:45 Стартовые составы "Анжи" и "Крыльев":

    "Анжи": Помазан, Ещенко, Лазич, Жиров, Гаджибеков, Маевский, Аруна, Максимов, Леонардо, Амаду, Боли

    "Крылья Советов": Конюхов, Цаллагов, Концедалов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Померко, Драгун, Габулов, Чочиев, Корниленко

    20:40 В 21:00 состоится матч "Анжи" - "Крылья Советов". Игру вы сможете посмотреть на нашем сайте. Оплатить трансляцию можно со счета мобильного телефона.

    20:35 Главное событие дня на "Бомбардире"! Текстовая трансляция матча у нас на сайте! Ведущий - Андрей Ерофеев.

    20:20 А у нас уже известны стартовые составы команд:

    Сборная России: Митрюшкин, Чернов, Ходжаниязов, Якуба, Макаров, Гулиев, Баринов, Головин, Мелкадзе, Шейдаев, Гасилин.

    Сборная Испании: Сивера, Кариколь, Мере, Вальехо, Борха, Мерино, Дани Себальос, Асенсио, Эрнандес, Майораль, Педраса.

    20:15 Матч уже скоро. Верим в российскую команду!



    20:10 Меньше часа остается до начала финального матча юношеского Евро! Наших парней вы должны знать в лицо!

    Юношеская сборная России. Их нужно знать в лицо (ФОТО)

    19:55 Завершен матч! "Локомотив" одерживает гостевую победу в матче, где должен был скорее проиграть. Моменты Дудиева и Луценко, незабитый пенальти от Майкона, штанга Нахушева - все это вместила в себя игра, закончившаяся с минимальным счетом 0:1.

    19:22     Открывает счет Петар Шкулетич! Повел "Локомотив"

    18:48     Закончился первый тайм матча "Мордовия" - "Локомотив". Счет по-прежнему 0:0, но игра совсем не скучная. Хозяева были ближе к взятию ворот, но им просто не хватило немножко удачи. Ждем второго тайма и голов!

    18:00     Дружно перемещаемся в наш текстовый онлайн! Встретимся после матча и обсудим итоги.

    17:30 Видеотрансляцию матча "Мордовия" - "Локомотив" вы можете купить и посмотреть на нашем сайте. Для этого достаточно зайти в текстовую трансляцию и выбрать вкладку видео. Произвести оплату можно со счета мобильного телефона.

    17:20 Стартовый состав "Мордовии":

    Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Дудиев, Ле Таллек, Власов, Иванов, Сысуев, Дональд, Луценко

    16:59 Стартовый состав "Локомотива" на игру с "Мордовией":

    Гилерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Михалик, Коломейцев, Касаев, Григорьев, Миранчук, Шкулетич

    16:43 Артем Дзюба нашел, чем гордиться:

    16:10 Тем временем прошла любовь

    Ван Перси: «Ван Гаал не дал мне шанса»

    А год назад все было совсем иначе:



    15:55 Кстати, не забывайте вступать в нашу группу "ВКонтакте", если еще нет. Мы там шутим над Дзюбой, за что вы нас потом ругаете. Вот ссылка: https://vk.com/bombardir_ru

    15:39 Тут финал конкурса "Мисс РФПЛ" намечается, вы в курсе. Вот представительницы от "Локо" и " Мордовии"





    Вы в этом противостоянии за кого?

    15:34 А в Кремле продолжают обсуждать тренера для сборной России. Они, конечно, не делают никаких заявлений...но все так понятно.

    Иванов: «Вопрос по главному тренеру сборной России остается открытым»

    15:31 Все! Матч окончен – "Зенит" победил "Динамо" 2:1. Следующий матч тура начнется в 18:00 по Москве. "Мордовия" примет "Локомотив"

    14:55     Олег Шатов выводит "Зенит" вперед!

    14:30 Немного отвлечемся от игры "Зенита" и "Динамо". Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны"! Наш материал об этом:

    Пиар менеджера. Как Жозеп Бартомеу выиграл выборы президента «Барселоны»

    14:18 Равный первый тайм получился. "Динамо", несмотря на проблемы с составом, не выглядело слабее "Зенита". Счет открыли гости заслуженно, а вот на концовку тайма сил не хватило. Красная карточка Губочана, пенальти, пропущенный гол - все это не добавляет динамовцам оптимизма. Однако вся борьба еще впереди!

    14:15 Сравнивает счет Халк!

    14:00 "Динамо" выходит вперед! Кокорин отличился!

    13:28 Команды выходят на поле, а это значит, что нам пора перемещаться в текстовый онлайн. После матча мы снова встретимся здесь, чтобы обсудить его итоги, а также поговорить об остальных встречах футбольного воскресенья.

    13:20 Не всем сегодня повезло.



    13:15     А какие у вас ожидания от сезона?



    13:10 Пока "Зенит" и "Динамо" еще не начали, мы хотели бы напомнить вам и о другом важном матче воскресенья. Юношеская сборная России сыграет с Испанией в финале Евро! Игра состоится в 21:00.

    Текстовый онлайн

    13:00 И действительно.



    12:45 А вот и расстановки:



    12:40 Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Динамо"

    "Зенит": Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Халк, Дзюба

    "Динамо": Габулов, Данилкин, Губочан, Соснин, Жирков, Денисов, Зобнин, Ионов, Вальбуэна, Джуджак, Кокорин

    12:15 Если вы хотите еще лучше узнать текущее положение дел в командах, тогда почитайте наш "Кинотеатр РФПЛ"!

    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Зенит», «Терек», «Кубань», «Анжи»

    Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Спартак», «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо»

    11:55 Геннадий Сергеевич к репортажу уже готов!



    11:40 У "Зенита" и "Динамо" проблем с лимитом сегодня возникнуть не должно.

    Первоклассная математика. В каких стартовых составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите

    11:30 "Динамо" выйдет на матч под руководством Андрея Кобелева - нового главного тренера. Почитайте наш зажигательный материал о том, почему клуб расстался с Черчесовым.

    Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова

    11:20 Виктория Лопырева становится на футболе частым гостем!



    11:10 "Зенит" перед предстоящим матчем с "Динамо" тренировался активно.



    11:00     Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы вместе следим сразу за тремя интереснейшими матчами стартовавшего чемпионата России. Сменившее главного тренера «Динамо» отправится в гости к грозному «Зениту», укрепившийся «Локомотив» проэкзаменует «Мордовию», а «Анжи» и «Крылья Советов» покажут, что из себя представляют лучшие команды ФНЛ прошлого сезона.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Уефа
    Рейтинг: 1.9 Голосов: 7
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    Комментарии460
    ...
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 22 июля 2015, 19:36

      жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      3eмлянин 20 июля 2015, 15:56

      Я тут Был :~))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      sir-5 20 июля 2015, 12:43


      Как сообщает ...", арбитр матча 1-го тура чемпионата России "Зенит" – "Динамо" (2:1) Виталий Мешков получит неудовлетворительную оценку от инспектора Юрия Чеботарева за бездействие в эпизоде на 4-й минуте. В сложной для судьи ситуации после розыгрыша стандартного положения рефери не увидел, как Хави Гарсия в своей штрафной ударил рукой Томаша Губочана. Мешкову следовало удалить зенитовца с поля и назначить 11-метровый удар, однако он этого не сделал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      kolpexz 20 июля 2015, 11:08

      Договорные матчи на [Соблюдайте правила]

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Antoha2503 20 июля 2015, 08:58

      Администраторы сайта!Почему у меня в конкурсе прогнозов за текущий месяц выиграно очков 11378 ,а в рейтинге стоит 7058?Вы считать научитесь и будте внимательны пжл.

      0
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      Рейтинг: +10

      Antoha2503 20 июля 2015, 08:54

      Администраторы сай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 20 июля 2015, 08:31

      Гинер убивает футбол в России !

      2
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      ...
      Рейтинг: +59

      Kran117 > Зенит это Халк 20 июля 2015, 08:38

      Согласен вместо своих на вырост покупает Витиньо, бабки видать с легов не малые идут , Путин подписал, он и взвыл сразу даже на исполком не пришел) Кони Пора менять поколение Лихим усачам Газаева Уже за 30)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк > Kran117 20 июля 2015, 08:44

      да !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +149

      hiv85 20 июля 2015, 08:17

      симпотная проводница.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Kran117 20 июля 2015, 07:27

      Ну ЦСКА сегодня позорно с лимитом нагнули, они не смогут брать легионеров на вырост) Вот вам и лимит , оказывается президенты клубов нашу молодежь душат), а не школы и большие контракты)
      Цска надо наигрывать чернова с Головином, Спартаку забыть о Реброве, Митрюшкин это ваша основ Плюс 16 номер этой сборной)
      Зениту в связке с гараем наигрывать Хадзуязинова , в атаке Шейдаева с Гасилиным, Обидно Морозова уже нет, Давыдова, Семака, Радимова заменили рыжим португальцем, Играет Нету, нету и Зенита(
      Своих физруков не подпускаем, а иностранным готовы 7 лямов евро платить страна идиотов)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > Kran117 20 июля 2015, 08:02

      мне понравилось про Зенит, истину глаголишь!

      1
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      ...
      Рейтинг: +59

      Kran117 > cska plus 20 июля 2015, 08:05

      Главное , чтоб Гинер Чернова с Головиным не профукал потенциал у нашей молодежи есть)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > Kran117 20 июля 2015, 08:08

      расскажи это мюллеру, а то привыкли покупать матчи!

      1
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      ...
      Рейтинг: +59

      Kran117 > cska plus 20 июля 2015, 08:11

      Да я не про матчи а надо свою молодежь наигрывать , есть же ребята, а мы покупаем тухлых легов) Лимит нужен одназначчно хоть Де зуевых не будет и второсортных легов , и конкуренция по паспорту появится)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      zeni > cska plus 20 июля 2015, 10:13

      Ты про Гинера который покупает СУДЕЙ для ЦСКА? Да!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > Kran117 20 июля 2015, 10:19

      а я с тобой согласился!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > zeni 20 июля 2015, 10:19

      как вчера мюллер!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      sir-5 > zeni 20 июля 2015, 13:12



      Как сообщает ...", арбитр матча 1-го тура чемпионата России "Зенит" – "Динамо" (2:1) Виталий Мешков получит неудовлетворительную оценку от инспектора Юрия Чеботарева за бездействие в эпизоде на 4-й минуте. В сложной для судьи ситуации после розыгрыша стандартного положения рефери не увидел, как Хави Гарсия в своей штрафной ударил рукой Томаша Губочана. Мешкову следовало удалить зенитовца с поля и назначить 11-метровый удар, однако он этого не сделал.
      Отредактиро

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Николай51 > Kran117 21 июля 2015, 08:04

      Конечно же профукают. Скоро их выкупят в зарубежные клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 20 июля 2015, 06:34

      У Мордовии и у Локо намного симпатичнее девушки, чем у Анжи. Куда жюри смотрело.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus > Caesar555 20 июля 2015, 08:03

      на вкус и цвет-друзей нет!

      1
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