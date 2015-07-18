ЦСКА - «Рубин» - 1:0, «Ростов» - «Терек» - 1:1. Онлайн событий дня

23:01 Неплохим получился сегодняшний день в РФПЛ. Завтра нас ожидает выезд "Локомотива" в Саранск, дебют обеих новичков из ФНЛ в игре друг против друга и ставшее одиозным противостояние "Зенита" с "Динамо. Но это все завтра. А на сегодня пора заканчивать. Вместе с вами за российским футболом сегодня следила команда "Бомбардира". Оставайтесь с нами - дальше еще круче!
22:55 И 1:1! "Терек" успел сравнять и продлить свою голевую серию в играх с "Ростовым"
21:45 Гол "Ростова"! Сейду уехал в Италию, но Думбия в РФПЛ по-прежнему забивает. Мусса Думбия открывает счет
20:52 А вот еще один. В рамках Премьер-Лиги" Ростову" только один раз удавалось отыграть матч с "Тереком" на ноль. Это, если что, было аж 10 лет назад.
20:49 Кое-что об истории личных встреч. "Ростов" - "Терек": всего матчей - 17, количество побед - по 6, ничьих - 5, разница мячей - 16:20. Последний матч - гостевая победа "Терека" со счетом 0:1. Звоночек для хозяев
20:44 Она сегодня за "Ростов". А вы?
20:39 Владимир Стогниенко более лаконичен и эмоционален. Это он так про голевой пас болгарина. Пяткой.
20:36 Вернемся ненадолго к прошлому матчу, чтобы узнать мнение известных комментаторов. Вот что говорит Александр Неценко с ВГТРК
20:31 Ну а у "Ростова" сразу два интересных имени. Вратарь Сослан Джанаев, который, кажется, наконец-то получит шанс стать основным вратарем хоть где-то. И крайний защитник Тимофей Маграсов. "Кто это?"- спрашивают сейчас многие из нас. Вот скоро и узнаем.
20:30 В составе гостей любопытно появление с первых минут бразильца Родолфо. Кому-то вернули его 2007-й
20:25: У нас с вами есть полчаса, чтобы перевести дух и дождаться очередного матча. Составы на который уже известны.
20:23 Все! ЦСКА все-таки нашел в себе силы забить гол, который они, безусловно, заслужили. Как сказал Алан Дзагоев, "500 моментов создали". Кстати, как вам слова "армейца" про автобус "Рубина - не слишком жестко?
19:24 6,1 км пробежал за первый тайм Максим Канунников - самый большой показатель на поле. Неудивительно, что он так тяжело дышал на интервью. Что, впрочем, не помешало ему выдать очень толковый анализ игры собственной команды.
19:17 По нулям первый тайм. Но есть надежда, что вторая половина будет бодрее. Продолжаем следить
18:28 Команды вышли на поле, а это значит, что мы все дружно переходим в наш текстовый онлайн. После матча встречаемся здесь, чтобы обсудить итоги и перейти к встрече "Ростова" и "Терека"
18:05 Еще раз о составах, теперь с красивыми расстановками. ЦСКА будет не хватать сегодня Василия Березуцкого, хотя если смотреть на телекартинку, даже не поймешь, что его нет - слишком сильно похож дублер. "Рубин" покажет пару малознакомых или совсем незнакомых фамилий. Но не думайте, что потеря известности означает потерю качества. Ринат Билялетдинов научил нас тому, что любит и умеет развивать молодежь.
17:54 Газон сегодня в отличном состоянии и обещает нам техничный футбол, тем более что в составе обеих команд хватает умельцев.
17:40 Стартовый состав "Рубина": Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Кисляк, Батов, Оздоев, Канунников, Карадениз, Дядюн
17:34 Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Ерёменко, Тошич, Муса.
17:27 Шансы пробиться в состав у Васина в этом году возрастут, ведь российский футбол снова перешел на лимит "6+5". Он повлечет за собой немало изменений. Мы даже разобрали будущие расстановки каждого клуба Премьер-Лиги отдельно. Читайте.
Первоклассная математика. В каких составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите
17:07 Виктор Васин: "Каждый невыход на поле будет для меня обидным". Защитник ЦСКА вернулся из "Мордовии", чтобы еще раз попробовать отвоевать место в основе. Получится или нет, узнаем совсем скоро - составы вот-вот объявят.
16:50 Некоторые фанаты выбирают более душевную обстановку. В одном из пабов столицы уже готовы к наплыву болельщиков
16:36 Особая зона "Арены Химки" На таких местах будут смотреть игру самые состоятельные ВИП-болельщики. Хотели бы оказаться на их месте?
16:26 Клубный канал "Рубина" продолжает радовать качественной работой. Сделали превью к матчу, соединив в одном видео две безумно крутых вещи - футбол и музыку AC/DC.
16:06 Победитель матча получит возможность хотя бы на несколько часов, но возглавить турнирную таблицу. Потому что "Уфа" вчера не смогла обыграть "Спартак". Или наоборот... В общем, у нас есть шикарная фотогалерея с того матча - вы ее посмотрите и сами решите, кто вчера больше заслуживал победы.
"Спартак" - "Уфа" - 2:2. Как это было (ФОТО)
15:48 Статистика личных встреч ЦСКА и "Рубина": 29 игр, 15 побед у "армейцев", 10 - у казанцев, 4 ничьи, разница мячей 39:26. Последний матч закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА
15:34 В такой форме ЦСКА и "Рубин" сегодня появятся на поле. Посмотрим, пойдут ли Акинфееву розовые вставки, а полевым игрокам "Рубина" - ромбики.
15:15 А начнем с истории. Вот вы знали, что "Рубин" раньше назывался "Искрой"? Клубный канал казанцев даже снял о переименовании команды целый документальный фильм. Получилось достойно и увлекательно. Обязательно смотрим.
15:10 И прежде, чем с головой уйти в российский футбол, давайте вспомним еще один матч, случившийся сегодня. "Реал" и "Рома" устроили бой в Австралии. Обошлось, правда, без голов, но в нашем онлайне все равно было очень задорно и познавательно. Почитайте. Но только потом сразу возвращайтесь сюда!
"Реал Мадрид" - "Рома". Текстовый онлайн матча
15:00 Привет, друзья! Сегодня обсуждаем два очень любопытных матча: "Рубин" отправится в гости к ЦСКА, в котором еще не знают, будет ли Леонид Слуцкий их тренером, а "Терек" проэкзаменует "Ростов", сильно перекроивший состав за эти полтора месяца.
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