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    ЦСКА - «Рубин» - 1:0, «Ростов» - «Терек» - 1:1. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    18.07.2015 11:59
    Стартовавший вчера чемпионат России продолжится сегодня двумя интересными матчами. «Бомбардир» освещает все события, которые происходят вокруг встреч ЦСКА с «Рубином» и «Ростова» с «Тереком».
    Стартовавший вчера чемпионат России продолжится сегодня двумя интересными матчами. «Бомбардир» освещает все события, которые происходят вокруг встреч ЦСКА с «Рубином» и «Ростова» с «Тереком».

    23:01 Неплохим получился сегодняшний день в РФПЛ. Завтра нас ожидает выезд "Локомотива" в Саранск, дебют обеих новичков из ФНЛ в игре друг против друга и ставшее одиозным противостояние "Зенита" с "Динамо. Но это все завтра. А на сегодня пора заканчивать. Вместе с вами за российским футболом сегодня следила команда "Бомбардира". Оставайтесь с нами - дальше еще круче!

    22:55     И 1:1! "Терек" успел сравнять и продлить свою голевую серию в играх с "Ростовым"

    21:45     Гол "Ростова"! Сейду уехал в Италию, но Думбия в РФПЛ по-прежнему забивает. Мусса Думбия открывает счет

    20:52     А вот еще один. В рамках Премьер-Лиги" Ростову" только один раз удавалось отыграть матч с "Тереком" на ноль. Это, если что, было аж 10 лет назад.

    20:49     Кое-что об истории личных встреч. "Ростов" - "Терек": всего матчей - 17, количество побед - по 6, ничьих - 5, разница мячей - 16:20. Последний матч - гостевая победа "Терека" со счетом 0:1. Звоночек для хозяев

    20:44     Она сегодня за "Ростов". А вы?



    20:39     Владимир Стогниенко более лаконичен и эмоционален. Это он так про голевой пас болгарина. Пяткой.



    20:36 Вернемся ненадолго к прошлому матчу, чтобы узнать мнение известных комментаторов. Вот что говорит Александр Неценко с ВГТРК



    20:31     Ну а у "Ростова" сразу два интересных имени. Вратарь Сослан Джанаев, который, кажется, наконец-то получит шанс стать основным вратарем хоть где-то. И крайний защитник Тимофей Маграсов. "Кто это?"- спрашивают сейчас многие из нас. Вот скоро и узнаем.

    20:30     В составе гостей любопытно появление с первых минут бразильца Родолфо. Кому-то вернули его 2007-й

    20:25:     У нас с вами есть полчаса, чтобы перевести дух и дождаться очередного матча. Составы на который уже известны.

    «Ростов»: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Калачёв, Канга, Думбия, Полоз, Бухаров.
    «Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Айссати, Семёнов, Мбенге, Иванов, Кузяев, Рыбусь, Пирис, Лебеденко.

    20:23 Все! ЦСКА все-таки нашел в себе силы забить гол, который они, безусловно, заслужили. Как сказал Алан Дзагоев, "500 моментов создали". Кстати, как вам слова "армейца" про автобус "Рубина - не слишком жестко?

    19:24     6,1 км пробежал за первый тайм Максим Канунников - самый большой показатель на поле. Неудивительно, что он так тяжело дышал на интервью. Что, впрочем, не помешало ему выдать очень толковый анализ игры собственной команды.

    19:17     По нулям первый тайм. Но есть надежда, что вторая половина будет бодрее. Продолжаем следить

    18:28     Команды вышли на поле, а это значит, что мы все дружно переходим в наш текстовый онлайн. После матча встречаемся здесь, чтобы обсудить итоги и перейти к встрече "Ростова" и "Терека"

    18:05     Еще раз о составах, теперь с красивыми расстановками. ЦСКА будет не хватать сегодня Василия Березуцкого, хотя если смотреть на телекартинку, даже не поймешь, что его нет - слишком сильно похож дублер. "Рубин" покажет пару малознакомых или совсем незнакомых фамилий. Но не думайте, что потеря известности означает потерю качества. Ринат Билялетдинов научил нас тому, что любит и умеет развивать молодежь.



    17:54     Газон сегодня в отличном состоянии и обещает нам техничный футбол, тем более что в составе обеих команд хватает умельцев.



    17:40 Стартовый состав "Рубина": Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Кисляк, Батов, Оздоев, Канунников, Карадениз, Дядюн

    17:34 Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Ерёменко, Тошич, Муса.

    17:27     Шансы пробиться в состав у Васина в этом году возрастут, ведь российский футбол снова перешел на лимит "6+5". Он повлечет за собой немало изменений. Мы даже разобрали будущие расстановки каждого клуба Премьер-Лиги отдельно. Читайте.

    Первоклассная математика. В каких составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите

    17:07     Виктор Васин: "Каждый невыход на поле будет для меня обидным". Защитник ЦСКА вернулся из "Мордовии", чтобы еще раз попробовать отвоевать место в основе. Получится или нет, узнаем совсем скоро - составы вот-вот объявят.

    16:50     Некоторые фанаты выбирают более душевную обстановку. В одном из пабов столицы уже готовы к наплыву болельщиков



    16:36     Особая зона "Арены Химки" На таких местах будут смотреть игру самые состоятельные ВИП-болельщики. Хотели бы оказаться на их месте?



    16:26     Клубный канал "Рубина" продолжает радовать качественной работой. Сделали превью к матчу, соединив в одном видео две безумно крутых вещи - футбол и музыку AC/DC.



    16:06     Победитель матча получит возможность хотя бы на несколько часов, но возглавить турнирную таблицу. Потому что "Уфа" вчера не смогла обыграть "Спартак". Или наоборот... В общем, у нас есть шикарная фотогалерея с того матча - вы ее посмотрите и сами решите, кто вчера больше заслуживал победы.

    "Спартак" - "Уфа" - 2:2. Как это было (ФОТО)

    15:48     Статистика личных встреч ЦСКА и "Рубина": 29 игр, 15 побед у "армейцев", 10 - у казанцев, 4 ничьи, разница мячей 39:26. Последний матч закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА

    15:34     В такой форме ЦСКА и "Рубин" сегодня появятся на поле. Посмотрим, пойдут ли Акинфееву розовые вставки, а полевым игрокам "Рубина" - ромбики.



    15:15     А начнем с истории. Вот вы знали, что "Рубин" раньше назывался "Искрой"? Клубный канал казанцев даже снял о переименовании команды целый документальный фильм. Получилось достойно и увлекательно. Обязательно смотрим.



    15:10     И прежде, чем с головой уйти в российский футбол, давайте вспомним еще один матч, случившийся сегодня. "Реал" и "Рома" устроили бой в Австралии. Обошлось, правда, без голов, но в нашем онлайне все равно было очень задорно и познавательно. Почитайте. Но только потом сразу возвращайтесь сюда!

    "Реал Мадрид" - "Рома". Текстовый онлайн матча

    15:00 Привет, друзья! Сегодня обсуждаем два очень любопытных матча: "Рубин" отправится в гости к ЦСКА, в котором еще не знают, будет ли Леонид Слуцкий их тренером, а "Терек" проэкзаменует "Ростов", сильно перекроивший состав за эти полтора месяца.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии428
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      Рейтинг: +41

      Sueverny 20 июля 2015, 07:30

      Жаль, не удалось посмотреть впрямую. Уже результат знаю. Жаль. Ладно.

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 19 июля 2015, 22:52

      Испанию уже не выиграть, можно поздравить их

      0
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      Рейтинг: +243

      IngvarP 19 июля 2015, 12:33

      Смотря за игрой, обратил внимание на трибуны.
      У ЦСК болельщиков стало значительно больше.
      Это значит, что у других московских клубов
      болельщиков поубавилось?

      1
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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 19 июля 2015, 10:49

      Кто бы что ни писал о матче ЦСКА с Рубином, пока что, определенно лучший матч выдали Спартак с Уфой. В атаке сыграли просто роскошно. Надеюсь, Аленичев поможет защитникам правильно приспособиться к новому стилю.

      4
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      Рейтинг: +243

      IngvarP > tamerlan71 19 июля 2015, 12:36

      Жаль, что роскошные атаки Спартака
      никогда не увидят в Европе...

      0
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      Рейтинг: +17

      razvedka RBO > tamerlan71 19 июля 2015, 19:28

      а там был класс ??? =)))

      0
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      Рейтинг: +16

      green1999 19 июля 2015, 10:46

      http://bombardir.ru/online/80916

      ПОчитайте трансляцию, чо за ПЕРЕКЛАШКА? что за "МАТЕРЬ МОЯ" ????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Винсент Вега 19 июля 2015, 10:36

      Армия с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +245

      ОлегаТэ 19 июля 2015, 10:18

      Аффтар, видимо, "гладиатор" до мозга костей, не проспавшийся после "радости" от отскока СпаМа и изливающий избыток желчи на качественной победе принципиального соперника...
      Хотя,судя по результатам последнего десятилетия, о принципиальном соперничестве ЦСКА и Спартака говорить как-то весело...
      P.S. Админам - давайте "красную" - не жалко...

      2
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 19 июля 2015, 10:18

      Когда в кураж ЦСКА войдёт,
      Игра для ЦСКА легко пойдёт.
      Когда голеадоры ЦСКА атакуют,
      Болельщики ЦСКА ликуют.

      0
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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин 19 июля 2015, 10:17



      Мы порвём любого на куски
      Под щитом,на льду и на газоне,
      И не зря боятся "мясники"
      Красную звезду на синем фоне.

      1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 19 июля 2015, 10:10

      Спарту отправили в аптеку. ЦСКА поиграл мускулами перед еврокубками
      В первом матче сезона ЦСКА сокрушил Рубин, создав около двух десятков голевых моментов. И пусть счет на табло не вводит вас в заблуждение. Одна команда делала все, что хотела. А для второй этот день стал самым фартовым в году.
      Превосходство армейцев в физике было настолько подавляющим, что футбольного соревнования как такового мы не увидели. Играла только одна команда. Вторая – отбивалась, жадно глотая воздух. Очень показательным стало флеш-интервью в перерыве, когда Роман Еременко бодрячком отвечал на вопросы, а Максим Канунников, задыхаясь, еле держался на ногах.
      Объяснение этому очень простое. ЦСКА форсировал подготовку к старту в Лиге чемпионов. Вот только у Билялетдинова такого опыта еще нет.

      Рубин даже прессинг не включал – очень уж энергозатратный компонент игры. Он садился глубоко в защиту, стягивал всех полевых за линию мяча и пытался соорудить что-то вроде бердыевской обороны в памятном матче с Барселоной. Отсюда – пять защитников, толку от которых, правда, было чуть. Против ЦСКА можно выставить хоть семь защитников. Не поможет. У армейцев игра в атаке базируется на быстрых передачах накоротке, и дыры всегда найдутся. А если вдруг не найдутся, на помощь придут проникающие пасы из глубины и дальние удары.
      В матчах с ЦСКА атаки надо встречать не в своей штрафной площади, а в центре поля. Но для захвата центра и нейтрализации полузащиты нужен прессинг. Пришли к тому, с чего начали. Тупик.
      Эти исходные расклады, впрочем, не отменяют другого. Армейцы были бесподобны. Ведь по такой игре и заскучать можно. Или, если не поставлена игра, завязнуть в чужой зоне и уныло перекатывать мяч поперек поля. Но набросились хозяева на гостей, точно оголодавший пес на сочный кусок мяса. Что не атака – то произведение футбольного искусства. Темп, страсть, импровизация. Минуты до сороковой считал голевые моменты. После бросил – сбился. Некоторые вещи стали откровением. Например, доминирование в зоне подборов. Это же надо так уметь! Даже если в соперниках калека. И не просто задавить, но и шанса на контригру не предоставить.
      А больше-то и нечего комментировать. 28 ударов и 12 угловых. Против 6 и 1 соответственно. Перечитайте еще раз и попробуйте осмыслить. ЦСКА не просто в порядке, а в таком ажуре, что парни из Спарты, смотревшие этот матч, сейчас стоят в очереди в пражской аптеке. Вот за Рубин тревожно.

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      Рейтинг: +952

      Красно Синий воин > Великий ЦСКА Москва 19 июля 2015, 10:21

      Отскочивший "спартак" неспокоен,
      Что "Уфу" в большинстве не смогли,
      И быстрее на ветку,где кони,
      Обсуждают победы свои,
      Им бы думать о будущей встрече,
      Где их ждет "Краснодар" налегке,
      Чтобы позже озвучивать речи,
      Как Ребров пропустил целых три.

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