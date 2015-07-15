Время начинать «Матч». Зачем нам нужен новый бесплатный спортивный канал

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового общедоступного канала о спорте "Матч ТВ", который начнет вещание 1 сентября. "Бомбардир" объясняет, для чего это было сделано.



Чтобы развивать спорт



"Зрелищные соревнования, выступления звезд спорта – один из самых мощных ресурсов популяризации здорового образа жизни, позитивного примера для молодежи и просто для так называемой семейной аудитории", - заявил полтора месяца назад Владимир Путин. А чтобы привить населению этот самый здоровый образ жизни, нужна мощная структурированная площадка влияния.



Сейчас ее нет. В России с масштабами аудитории спортивных трансляций все очень плохо. Каналы "НТВ-Плюс" не могут претендовать на звание общенациональных из-за того, что являются платными, "Россия 2" не обладает этим статусом из-за низкой популярности, а "Первый" и "Россия 1" показывают только крупные события из мира спорта и не чаще десяти раз в год. Следовательно, в отечественном телевидение давно зияет пустота под отдельное, хорошо оборудованное место для воспитания населения и создания у него сильного интереса к спорту.



Особую озабоченность спортивным состоянием страны власти стали проявлять на волне массового проведения у нас крупнейших соревнований - чемпионата мира по футболу, Универсиады, Олимпиады. Кстати, деньги, заработанные на Сочи, в планах будут покрывать часть расходов на новый канал.





Для создания нужного настроения



Утверждать, что спорт существует вне политики, также нелепо, как говорить 30-летнему мужику, что новогодний подарок ему принес Дед Мороз. Почти с самого момента создания спортивные соревнования использовались в том числе и для манипулирования общественным сознанием. Популярный и общедоступный канал - отличный инструмент для этих целей в XXI веке. Государственный холдинг "Газпром-медиа" выкупил частоту у государственного же ВГТРК - нужно ли пояснять, чью линию так или иначе будут вести на "Матч ТВ".



На самом деле насаждение определенной идеологии это не так уж плохо, как может показаться. Влиять на народ одинаково сильно хотят все - и официальная власть, и оппозиция. И такой объект СМИ, как федеральный канал, при любом раскладе и любых владельцах был бы тайно или открыто политизированным. Поэтому лучшее, что может сделать простой зритель - это просто смотреть спортивные программы и стараться анализировать всю информацию, что поступает в его голову.



Чтобы снизить стоимость ТВ-прав



Каждый раз, когда встает вопрос о продаже прав на телетрансляцию, крупные лиги радостно потирают руки в ожидании борьбы конкурирующих каналов. Ведь чем она будет жарче, тем сильнее начнет подниматься цена - каждая сторона, как на аукционе, захочет перекричать оппонента. В Англии, например, подобное соперничество Sky и BT Sports привело к тому, что прибыли АПЛ раздулись до миллиардных показателей.



В России все во много-много раз скромнее, но соперничество "НТВ-Плюс" и ВГТРК тоже подогревало рынок. И пусть "Россия 2" в этом споре почти всегда проигрывает, все же ее вялые движения способствовали поднятию цен.



С каналом "Матч ТВ" эта проблема должна уйти. Председатель правления "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко заявил, что холдинг рассчитывает стать единоличным закупщиком ТВ-прав на зарубежные соревнования, чтобы снизить тем самым их стоимость. "Мы же хотим, чтобы цена на права была рыночной, экономически обоснованной рейтингами таких событий", - сказал Чернышенко.



Потому что "Россия 2" фактически давно умер



Все прошлые попытки создания в стране общедоступного спортивного канала окончательно провалились летом 2010-го, когда на базе телеканала "Спорт" появилась "Россия 2". Главной особенностью нового проекта стало значительное урезание доли спортивных трансляций. Так фильмы со Стивеном Сигалом и программа "В мире животных" стала соседствовать с трансляциями бокса и биатлона. ВГТРК решила разделить содержание канала на спортивное и неспортивное примерно в равных пропорциях. Но в результате получилась каша, в которой оба ингредиента сильно подгорели.



По сути единственная своя часть, которой "Россия 2" могла бы гордиться, были сотрудники. Даже если брать в расчет только звезд - Владимира Стогниенко, Александра Неценко, Дмитрия Губерниева, Илью Казакова - то уже подбирается достойный коллектив. Который, по мнению все того же Чернышенко, может соединиться с мощной базой "НТВ-Плюс" в серьезнейшую команду.



Чтобы начать показывать спорт по-новому



Новость, которая всколыхнула общественность неделю назад: "Часть передач на новом спортивном канале будут создавать продюсеры "Comedy Club Production". Однако в данном случае эту организацию стоит ассоциировать не конкретными передачами, а с ее общим достижением - созданием самого популярного ТВ-контента у молодежи, поставленным при этом на поток. И поскольку новый канал будет в немалой степени рассчитан на зрителей до 35 лет, то без ее помощи не обойтись.