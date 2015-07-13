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    Отрицательная «динамиков». Зачем «Динамо» уволило Станислава Черчесова


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    Голосов: 0
    13.07.2015 19:37
    Станислав Черчесов покидает пост главного тренера в московском "Динамо". На его место назначен Андрей Кобелев. "Бомбардир" пытается понять логику в решении, которое не укладывается в здравый смысл, но отлично вписывается в представление о чемпионате России.
    Станислав Черчесов покидает пост главного тренера в московском "Динамо". На его место назначен Андрей Кобелев. "Бомбардир" пытается понять логику в решении, которое не укладывается в здравый смысл, но отлично вписывается в представление о чемпионате России.
    Российский футбол настолько своеобразен, что воспитывает особую касту болельщиков. Тех, кто принципиально игнорирует любые матчи из РФПЛ. Не потому что не успевает или не интересуется, а потому что большинство новостей о родном первенстве вызывают одну реакцию – "миня аж трисет". При этом воспринимать футбол в опосредованности от новостей нет никакой возможности. Проще просто перестать читать, смотреть, слушать и вспоминать о чемпионате России. Со временем у подобных болельщиков вырабатывается стойкий образ российского футбола. Образ в форме цирка-шапито, где нет логики, а есть только угар.
    Отставка Станислава Черчесова из "Динамо" за неделю до старта турнира – это подтверждение данному образу. В ближайшие выходные команде начинать сезоне выездом в Санкт-Петербург, а руководство меняет тренера. Причем, это решение созрело еще две недели назад. Не верите же вы в то, что Андрея Кобелева чисто случайно назначили на пост спортивного директора. А потом, опять же, чисто случайно он оказался рядом, когда уволили Черчесова и стал новым главным. Все могли решить сразу и не устраивать шоу с советом директоров, непонятными комментариями и отрицанием происходящего. Шоу с отказом от оформления договоров с М’Вила и Дьяковым. Главный тренер почти месяц считает их игроками своей команды, работает. А потом узнает, что нет никаких бумаг, и оба футболиста еще могут уехать из клуба. Про толпу игроков, ушедших из "Динамо" на правах свободных агентов, уже и так все сказано. Но это все-таки вопросы не совсем к руководству, а к Гураму Аджоеву. Чья работа всех долго устраивала, а теперь в клубе даже не будет должности спортивного директора.

    Почему уволили Черчесова, никто нам не объяснит. Но, приняв это решение за неделю до начала сезоне, руководство и себя поставило в неудобное положение. Объявили бы об отставке сразу по итогам прошлого чемпионата, могли бы сказать что-то про плохие результаты. Подождали бы хотя бы до сентября, тоже появились бы причины. А сейчас можно выдумывать чуть ли не самые безумные теории заговоров, и они не будут выглядеть странно. Потому что нет ничего более странного, чем отставка тренера за неделю до старта чемпионата. Можно звать хоть Кобелева, хоть Фергюсона, но первые несколько туров команда будет играть так, как учил ее Черчесов. И физическая подготовка будет такой, какую успел заложить он же. Что-то начнет меняться лишь к осени, если только Кобелев тайком ночами не устраивал свои тренировки для футболистов.
    И в этой ситуации, где любая версия рискует оказаться правдой, кажется, что Черчесов в итоге оказался слишком принципиальным человеком. Не захотел возвращать из дубля Денисова, не скрывал желания сохранить Кураньи. А потом, возможно, отказался уходить по собственному желанию, как это недавно сделал Аджоев. Договариваться с ним не получалось, и вся история неприлично затянулась. Версия о принципиальном Станиславе Саламовиче неидеальная, зато не зависит от временных факторов или результатов. Вносит хоть какую-то логику. Под его руководством "Динамо" выполнило основную задачу – попало в Европу. Дальнейшие причины, по которым команду оттуда выпнули, от главного тренера не зависели. И если подобная политика эмоций в решении руководства клуба будет продолжаться, можно каждый год попадать в зону Лиги чемпионов или Лиги Европы, а в итоге оставаться без права на участие в турнирах. Ведь даже в нынешней ситуации со сменой тренера пойдут значительные финансовые расходы. Компенсация Черчесову, расторжение контрактов с его помощниками. Назначение новых помощников. Это все стоит денег, которые "Динамо" тратит под бдительным оком УЕФА. В какой-то степени повезло, что тот же Дьяков до сих пор тренируется с командой, а не ушел в другой клуб. Пришлось бы в срочном порядке искать игрока на его позицию, который был бы не ниже уровнем, обладал бы паспортом РФ и являлся свободным агентом. Можете не искать даже – таких больше нет.

    Приводить в пример клубам РФПЛ политику "Краснодара" давно стало неприлично. Но без всякой оценки, просто факты. И "быки", и "Динамо" перед началом нового сезона были наказаны УЕФА, пусть и разной степенью строгости. "Краснодар" сохранил возможность играть в Европе, и еще за июнь бесплатно подписал трех игроков в каждую линию. При этом никого из лидеров не потерял, тренера не трогал. За это же время "Динамо" успело официально подтвердить только переход Соснина, гарантированно потерять четырех игроков. И еще минимум двоих сейчас удержать будет невероятно сложно. Разница между клубами не в том, что у одних осталось право игры в Лиги Европы, а у других – нет. А в том, что оно и осталось только потому, что в "Краснодаре" больше всех стараются разрушить этот образ цирка-шапито с афишами РФПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Динамо"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 20 июля 2015, 14:05

      Вопрос по статье - Аффтар действительно не понимает ни фига в ситуации или прикидывается тупым?

      Последнему умственно отсталому ясно - в Динамо была выстроена вертикаль: - Ротен, не купивший ни одной акции клуба, но руливший под флагом объединения ХК(под братом) и ФК.

      За ним Гурамчик - не имеющий НИ МАЛЕЙШЕГО ОПЫТА, последнее место работы - тренер в футбольной школе МЧС России в Москве.

      И в завершение клоунады - Черчесов, друг Гурамчика.
      -------------------------------------------

      Ротены ушли из ХК и ФК. Гурамчика выгнали, за ними последовал и Черчес, которого без первых двух сабжей и на порог Динамо бы не пустили.

      О ЧЁМ РАЗГОВОР?

      Ежу понятно, что процесс очищения от мусора в Клубе серьёзный, и порядок увольнений подчиняется своей, не обывательской логике и растянут по времени.

      Второе:
      Объясните, чем лучше поменять ГТ после нескольких туров, чем перед первым матчем?

      Третье:
      Какие, извините за маты, наработки, что за бред, что Команда будет играть так, как её учил Черчесов?
      Он что, Денисова учил играть в паре с Зобниным, или Козлова в паре с Данилкиным? Или Кокорин забыл, что ему 6 лет Кобелев объяснял?

      Конечно, лучше было бы, чтобы предсезолнку провёл Кобелев - недаром и Кокорин сейчас возмущается, что псу под хвост черчесовские наработки с М Вилой и Дьяковым!
      А ещё лучше было бы вообще не приглашать Черчесова, а сразу Кобелева, вот тогда бы за 2 года было ещё больше "наработок" - это и Капитан Очевидность подтвердит.

      Короче, статья ниочём, притянуты за уши посторонние факты(напр. 22 штуки гурамовских свободных агентов, скандалы Черчеса-Гурама с Нобоа-Панюковым-Гранатом-Юсуповым и т.д), а ГЛАВНОЕ - устранение "СЕМЬИ" из Динамо, перевод акций от ВТБ к ЦС ВСО Динамо, замена Титова на Проничева - ДАЖЕ НЕ УПОМЯНУТО.

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      Рейтинг: +22

      george666 19 июля 2015, 12:00

      Что тут написали полный бред первое разумное решение руководства ... У игроков появилась дополнительная мотивация к матчу ... И Черчесов тренер очень низкого уровня при Дане мне игра намного больше нравилась его увольнение было не понятно ...

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      Рейтинг: +14

      karlss0n 16 июля 2015, 17:38

      Очень жаль Денисова.В такой команде он не нужен. А Вальбуена скоро совсем сдуется либо свинтит из этого болота

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      Рейтинг: +5888

      Павелий 16 июля 2015, 14:25

      Не в обиду Черчесову, но он сам аналогично подсидел Федотова, став спортивным директором Спартака.

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      Рейтинг: +12

      Забавный Мишка 15 июля 2015, 17:29

      Кто кому жизнь сломал это рано еще судить сезон закончиться посмотрим.
      Насчет цирка-шапито так я думаю это все в верхах, парни с жиру бесятся не знаю куда деньги деть и каких преумножить,есть вариант их обанкротить но если вся страна массово забьет на футбол, на полгода, это будет чудесное шоу.
      Я не хочу смотреть футбол где играют не для меня!

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      Рейтинг: +25

      99let 15 июля 2015, 05:13

      Все это очень грустно. Похоже через год команды не будет.

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      Рейтинг: +11

      Бонд88 14 июля 2015, 21:04

      Тяжело быть принципиальным людям в российском футболе,друзья власти нашей страны правят как им угодно,меняют тренеров,платят сумасшедшие зарплаты игрокам откровенно среднего уровня,Гончаренко дали пинка из моей любимой Кубани, Черчесова отцепили за неделю до старта РПЛ,кто следующий?Рашид Рахимов держитесь!!Пару,тройку провальных игр вас скорее всего тоже попросят,жалко мнение нас болельщиков на все происходящее давно никому неинтересно...

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      Рейтинг: +22

      блага 14 июля 2015, 20:48

      Сломали ему карьеру, так хорошо двигался до побега в Динамо, кто ему сейчас даст шанс на реабилитацию????

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      Рейтинг: +45

      Axu 14 июля 2015, 16:34

      удачи Кобелеву. Денисову тоже.

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 14 июля 2015, 12:38

      Хорошая статья, Динамо классный клуб с историей-а дальше что??? Походу только деньги решают все и их отмывание! Всего самого наилучшего Черчесову в дальнейшем, а руководство пусть горит ярким пламенем!!!

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      Рейтинг: +45

      Axu > LIO1987 14 июля 2015, 16:18

      как раз денег у Динамо нет. в этом и есть главная причина отставки Черчесова

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