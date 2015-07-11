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    В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России


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    Голосов: 0
    11.07.2015 18:40
    В Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Локомотив" в игре за Суперкубок России. "Бомбардир" рассказывает о готовности команд и главных дуэлях предстоящего противостояния.
    В Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Локомотив" в игре за Суперкубок России. "Бомбардир" рассказывает о готовности команд и главных дуэлях предстоящего противостояния.
    "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва)
    Онлайн от "Бомбардира"
    Ведущий - Владислав Журин

    Турнир:     Суперкубок России
    Место проведения/стадион: Санкт-Петербург/Петровский
    Дата/время: 12 июля 2015/ 18:00 мск
    Где посмотреть: НТВ
    История личных встреч: 42 матча: 14 побед "Зенита"; 11 побед "Локомотива"; 17 ничейных результатов
    Котировки букмекеров: 1,50 x 4,17 x 6,95


    Степень готовности
    Межсезонье "Локомотив" провел ударно. Для начала Ольга Смородская определилась с главным тренером. Им официально стал Игорь Черевченко – человек, под руководством которого железнодорожники выиграли финальный матч Кубка России. С Черевченко команда провела полноценную подготовку к новому сезону, отправившись на сбор в Австрию. Там "Локомотив" провел две встречи, обыграв "Лудогорец" (2:0) и разошедшись миром с "Карабахом" (2:2). А вот трансферная компания "Локомотива" пока не радует болельщиков громкими именами. Из "Мордовии" пришел голкипер Антон Коченков, из "Амкара" – полузащитник Коломейцев, вернулся из аренды любимец болельщиков Максим Григорьев. Но главным трансфером стала аренда из "Монако" французского полузащитника Дельвина Ндинга, призванного закрыть брешь в составе после ухода Романа Павлюченко. С "Зенитом" Ндинга уже встречался, когда пять лет назад выходил на поле в Лиге чемпионов в составе "Осера". Однако в матче за Суперкубок конголезец участия не примет – ему необходимо набрать форму и решить проблемы с визой.

    Предсезонные сборы "Зенита" тоже проходили в Австрии, но настроение питерцев подпортила непогода. Если со "Штурмом" (0:1) команда Виллаш-Боаша еще сыграла успешно, а победным голом отметился новичок питерцев Артем Дзюба, то в матче с "Лудогорцем" футболисты "Зенита" откровенно "поплыли". Сильный ливень оборвал течение встречи уже на 44-й минуте, однако еще до этого игра приостанавливалась из-за выбегавших на поле уток. "Зенит" перед началом сезона значительно окреп, но трансферные новости из стана команды заставляют общественность волноваться. Виллаш-Боаш решил окончательно избавиться от легендарной старой гвардии – по его решению клуб уже расстался с Аршавиным и Тимощуком. При этом и Александр Кержаков, в отличие от вернувшегося в "Зенит" брата Михаила, уже вряд ли будет привлекаться к играм за основную команду, а то и вообще перейдет в другой клуб РФПЛ.
    Три главные дуэли
    Андре Виллаш-Боаш vs Игорь Черевченко
    В предстоящем матче команды выведут на поле иностранный и отечественный специалисты. Андре Виллаш-Боаш строит на глазах общественности свое видение футбольной системы "Зенита". На первые роли при португальце выходят легионеры, к которым у тренера отношение особое. "В "Зените" нет звезд, кроме Халка", – удивляет мнением защитник "Локомотива" Виталий Денисов. Но ведь в чем-то он действительно прав. Вся игра "Зенита" строится именно вокруг Халка, с которым Виллаш-Боаш уже работал в "Порту". И ближайший матч исключением станет вряд ли.
    Игорь Черевченко, напротив, представляется человеком, способным поставить игру "Локомотива" на основе своих соотечественников. Об этом свидетельствуют и уже состоявшиеся трансферы железнодорожников и то, что тренер работает в структуре клуба с 2008 года. Он досконально знаком с возможностями российских футболистов, поэтому они должны стать опорой нового "Локомотива". В этой игре схлестнутся команды с совершенно разными тренерскими философиями, каждая из которых попробует доказать оппоненту свои преимущества.


    Луиш Нету vs Ведран Чорлука
    В дуэли двух центральных защитников в предстоящем матче решится многое. Луиш Нету с приходом Виллаш-Боаша засверкал новыми красками, хотя по первым матчам "Зениту" скорее мешал. В предстоящей игре на Нету ляжет большая ответственность, ведь ему предстоит сдерживать атакующие порывы "Локомотива" без высококлассной подстраховки. Эсекьелю Гараю, обычно подчищающему все промахи португальца, предоставлен дополнительный отдых в связи с выступлением на Кубке Америки. Пару Нету составит Никлас Ломбертс, уже успевший освоиться и порядком загрустить на скамейке запасных.
    Ведран Чорлука, напротив, в своей команде считается главной звездой. Неслучайно хорватский защитник по решению Черевченко удостоился капитанской повязки. Новоиспеченный капитан "Локомотива" уже приучил всех к тому, что играет без видимых спадов на протяжении всего сезона. Зенитовцам стоит опасаться и Чорлуки-нападающего – хорват неплохо играет головой. А вот Неманья Пейчинович, предполагаемый напарник Ведрана в центре обороны, является в "Локомотиве" звеном слабым, давление на которое может принести результат.


    Олег Шатов vs Алексей Миранчук
    Олег Шатов – один из немногих россиян, кого не смогли испортить большие деньги. Когда-то московский ЦСКА был близок к приобретению Шатова, в ту пору выступавшего за "Урал", но теперь сам Олег вряд ли жалеет о собственном выборе. Виллаш-Боаш Шатову доверяет, а тот, в отличие от других молодых игроков "Зенита", набирается опыта и прогрессирует. Основной футболист Шатов и в сборной страны, где успел прослыть универсалом и поиграть почти на всех позициях в полузащите.

    Против Шатова выйдет человек, которому универсальных навыков пока недостает. Но Алексей Миранчук еще просто слишком молод. Он тоже недавно дебютировал за сборную России, заставив Фабио Капелло не сомневаться в своем таланте. Любят Миранчука и в "Локомотиве, но безальтернативное место в основе предоставлять пока не спешат. Когда у Миодрага Божовича спросили, кто же лучше – Миранчук или Фернандеш, черногорский специалист отказался дать четкий ответ на вопрос. Однако при Черевченко Миранчук уже успел хорошо зарекомендовать себя в кубковой игре с "Кубанью", результативно выйдя на замену. Матч за Суперкубок России – время для еще больших свершений.
    Ориентировочные составы

    Прогноз
    "Зенит" – "Локомотив" – 2:1
    По котировкам букмекеров шансы "Зенита" на победу в предстоящем противостоянии значительно выше. Однако "Локомотив" уже не раз доказывал, что умеет настраиваться на отдельные встречи. По сравнению с прошлым сезоном составы команд не претерпели особых изменений, поэтому и играть они будут в похожих стилях. Питерцы снова поставят на индивидуальное мастерство Халка, а "Локомотив" вознамерится использовать стандартные положения. Но в такой ситуации все-таки рискнем поставить на "Зенит". Родной стадион и поставленная игра качнут чашу весов в пользу "сине-бело-голубых".
    А за кого будете болеть вы?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: fclm.ru, fc-zenit.ru, rfpl.org
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +20

      AsckerSozaev 12 июля 2015, 19:19

      Можно на Бомбардире открыть вакансии корреспондентов. Будут находиться на послематчевых пресс-конференциях, будут сообщать буквально горячие как пирожки новости. Сейчас сайт работает очень хорошо, так держать!

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 12 июля 2015, 16:55

      В РФС уже дали Зениту фору своего поля,что не честно в отношении соперника.Естественно совесть никого гложить не будет ,опять откупятся деньгами от продажи билетов.Пожелаю успеха Локомотиву.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 июля 2015, 16:26

      "Пару Нету составит Никлас Ломбертс, уже успевший освоиться и порядком загрустить на скамейке запасных."

      Во-первых Николас, а во-вторых "успевший освоиться"?!
      Он уже 8 лет в клубе!

      0
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      Рейтинг: +20

      Станислав Черчесов > MrVanes-Zenit 12 июля 2015, 16:46

      имелось в виду освоиться на скамейке запасных

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      Рейтинг: +15

      Jackie_Lewis 12 июля 2015, 15:22

      Дзюба пару банок даст уверен!!!

      0
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      Рейтинг: +20

      Станислав Черчесов 12 июля 2015, 14:57

      Как допустили то, что матч в питере пройдет? это во первых нечестно, во вторых возмутительно

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 июля 2015, 13:25

      интерессный матч нас ожидает

      0
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      Рейтинг: +13

      Fierce snake 12 июля 2015, 13:06

      Плеханов, не позорь знаменитую фамилию! Если ты потомок некоторых представителей фауны парнокопытных, да еще и с рогами, то не обязательно афишировать об этом всему миру.
      Советую:
      1. Изучить русский язык и значение глагола «поплыли».
      2. Не захлебнуться желчью в отношении Зенита.
      3. Не ссылаться на мнение ничего не добившихся в футболе юнцов типа Денисова – его мнение никого не интересует.
      4. Прежде, чем что-то писать в прессе, изучи материал, а не неси всякую х..ню.
      Впечатление от статьи и от ее автора – полный, очень мягко, маразм слабоумного борзописца.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 июля 2015, 12:30

      ...эх,жаль,что играть будут в Питере,а не в Бразилии.

      0
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      Рейтинг: +40

      Gaverx 12 июля 2015, 11:29

      Тот кто писал статью видимо очень недолюбливает Зенит. Как только не принизили команду: и воспитанников выгнали, и команда - не команда, только халк тащит, и девушку стремную поставили в конец, чего не сказать о ее сопернице )

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      Рейтинг: +15

      dasaev79 12 июля 2015, 10:03

      Вот посмотреть как играет великии мастер дзюдуба.

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