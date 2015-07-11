В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России

В Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Локомотив" в игре за Суперкубок России. "Бомбардир" рассказывает о готовности команд и главных дуэлях предстоящего противостояния.

В Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Локомотив" в игре за Суперкубок России. "Бомбардир" рассказывает о готовности команд и главных дуэлях предстоящего противостояния.

Ведущий - Владислав Журин



Турнир: Суперкубок России

Место проведения/стадион: Санкт-Петербург/Петровский

Дата/время: 12 июля 2015/ 18:00 мск

Где посмотреть: НТВ

История личных встреч: 42 матча: 14 побед "Зенита"; 11 побед "Локомотива"; 17 ничейных результатов

Котировки букмекеров: 1,50 x 4,17 x 6,95





1,50 x 4,17 x 6,95

Степень готовности



Межсезонье "Локомотив" провел ударно. Для начала Ольга Смородская определилась с главным тренером. Им официально стал Игорь Черевченко – человек, под руководством которого железнодорожники выиграли финальный матч Кубка России. С Черевченко команда провела полноценную подготовку к новому сезону, отправившись на сбор в Австрию. Там "Локомотив" провел две встречи, обыграв "Лудогорец" (2:0) и разошедшись миром с "Карабахом" (2:2). А вот трансферная компания "Локомотива" пока не радует болельщиков громкими именами. Из "Мордовии" пришел голкипер Антон Коченков, из "Амкара" – полузащитник Коломейцев, вернулся из аренды любимец болельщиков Максим Григорьев. Но главным трансфером стала аренда из "Монако" французского полузащитника Дельвина Ндинга, призванного закрыть брешь в составе после ухода Романа Павлюченко. С "Зенитом" Ндинга уже встречался, когда пять лет назад выходил на поле в Лиге чемпионов в составе "Осера". Однако в матче за Суперкубок конголезец участия не примет – ему необходимо набрать форму и решить проблемы с визой.



Предсезонные сборы "Зенита" тоже проходили в Австрии, но настроение питерцев подпортила непогода. Если со "Штурмом" (0:1) команда Виллаш-Боаша еще сыграла успешно, а победным голом отметился новичок питерцев Артем Дзюба, то в матче с "Лудогорцем" футболисты "Зенита" откровенно "поплыли". Сильный ливень оборвал течение встречи уже на 44-й минуте, однако еще до этого игра приостанавливалась из-за выбегавших на поле уток. "Зенит" перед началом сезона значительно окреп, но трансферные новости из стана команды заставляют общественность волноваться. Виллаш-Боаш решил окончательно избавиться от легендарной старой гвардии – по его решению клуб уже расстался с Аршавиным и Тимощуком. При этом и Александр Кержаков, в отличие от вернувшегося в "Зенит" брата Михаила, уже вряд ли будет привлекаться к играм за основную команду, а то и вообще перейдет в другой клуб РФПЛ.

Три главные дуэли







Андре Виллаш-Боаш vs Игорь Черевченко



В предстоящем матче команды выведут на поле иностранный и отечественный специалисты. Андре Виллаш-Боаш строит на глазах общественности свое видение футбольной системы "Зенита". На первые роли при португальце выходят легионеры, к которым у тренера отношение особое. "В "Зените" нет звезд, кроме Халка", – удивляет мнением защитник "Локомотива" Виталий Денисов. Но ведь в чем-то он действительно прав. Вся игра "Зенита" строится именно вокруг Халка, с которым Виллаш-Боаш уже работал в "Порту". И ближайший матч исключением станет вряд ли.



Игорь Черевченко, напротив, представляется человеком, способным поставить игру "Локомотива" на основе своих соотечественников. Об этом свидетельствуют и уже состоявшиеся трансферы железнодорожников и то, что тренер работает в структуре клуба с 2008 года. Он досконально знаком с возможностями российских футболистов, поэтому они должны стать опорой нового "Локомотива". В этой игре схлестнутся команды с совершенно разными тренерскими философиями, каждая из которых попробует доказать оппоненту свои преимущества.







Луиш Нету vs Ведран Чорлука



В дуэли двух центральных защитников в предстоящем матче решится многое. Луиш Нету с приходом Виллаш-Боаша засверкал новыми красками, хотя по первым матчам "Зениту" скорее мешал. В предстоящей игре на Нету ляжет большая ответственность, ведь ему предстоит сдерживать атакующие порывы "Локомотива" без высококлассной подстраховки. Эсекьелю Гараю, обычно подчищающему все промахи португальца, предоставлен дополнительный отдых в связи с выступлением на Кубке Америки. Пару Нету составит Никлас Ломбертс, уже успевший освоиться и порядком загрустить на скамейке запасных.



Ведран Чорлука, напротив, в своей команде считается главной звездой. Неслучайно хорватский защитник по решению Черевченко удостоился капитанской повязки. Новоиспеченный капитан "Локомотива" уже приучил всех к тому, что играет без видимых спадов на протяжении всего сезона. Зенитовцам стоит опасаться и Чорлуки-нападающего – хорват неплохо играет головой. А вот Неманья Пейчинович, предполагаемый напарник Ведрана в центре обороны, является в "Локомотиве" звеном слабым, давление на которое может принести результат.







Олег Шатов vs Алексей Миранчук

Олег Шатов – один из немногих россиян, кого не смогли испортить большие деньги. Когда-то московский ЦСКА был близок к приобретению Шатова, в ту пору выступавшего за "Урал", но теперь сам Олег вряд ли жалеет о собственном выборе. Виллаш-Боаш Шатову доверяет, а тот, в отличие от других молодых игроков "Зенита", набирается опыта и прогрессирует. Основной футболист Шатов и в сборной страны, где успел прослыть универсалом и поиграть почти на всех позициях в полузащите.



Против Шатова выйдет человек, которому универсальных навыков пока недостает. Но Алексей Миранчук еще просто слишком молод. Он тоже недавно дебютировал за сборную России, заставив Фабио Капелло не сомневаться в своем таланте. Любят Миранчука и в "Локомотиве, но безальтернативное место в основе предоставлять пока не спешат. Когда у Миодрага Божовича спросили, кто же лучше – Миранчук или Фернандеш, черногорский специалист отказался дать четкий ответ на вопрос. Однако при Черевченко Миранчук уже успел хорошо зарекомендовать себя в кубковой игре с "Кубанью", результативно выйдя на замену. Матч за Суперкубок России – время для еще больших свершений.

Ориентировочные составы







Прогноз



"Зенит" – "Локомотив" – 2:1



По котировкам букмекеров шансы "Зенита" на победу в предстоящем противостоянии значительно выше. Однако "Локомотив" уже не раз доказывал, что умеет настраиваться на отдельные встречи. По сравнению с прошлым сезоном составы команд не претерпели особых изменений, поэтому и играть они будут в похожих стилях. Питерцы снова поставят на индивидуальное мастерство Халка, а "Локомотив" вознамерится использовать стандартные положения. Но в такой ситуации все-таки рискнем поставить на "Зенит". Родной стадион и поставленная игра качнут чашу весов в пользу "сине-бело-голубых".





А за кого будете болеть вы?