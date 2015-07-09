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Полный комплект. Как "Торпедо" из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина

<div style="text-align: justify;"><em>Армавирское "Торпедо" неожиданно вошло в состав ФНЛ, найдя необходимые для участия в турнире деньги. При этом основным кандидатом на место главного тренера команды называют Валерия Карпина. "Бомбардир" отвечает на главные вопросы по данной истории. </em></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Что вообще случилось?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Армавирское "Торпедо" сегодня объявило о желании войти в состав ФНЛ. Ранее команда выступала в зоне "Юг" ПФЛ и выиграла соревнование в минувшем сезоне. Однако из-за нехватки средств клуб отказался от повышения в классе. Существовал вариант, при котором команда станет фарм-клубом "Кубани". В определенный момент в прессе появились сообщения о том, что "Торпедо" переименовано в "Кубань-2" и будет выступать в ПФЛ.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Однако затем представители армавирцев заявили о том, что нашли средства. Команда сохраняет название и готова заявиться для участия в ФНЛ. Клуб в ускоренном порядке прошел лицензирование РФС. После этого состоялось собрание членов ФНЛ, на котором армавирскую команду приняли в состав лиги. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Готова ли команда к повышению в классе?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"Сейчас еще не всем критериям соответствуем, по некоторым моментам лицензирования надеемся на снисхождение. Но мы постараемся в кратчайшие сроки подстроиться под требования ФНЛ. Пока самый главный критерий у нас – закрытие задолженности перед работниками клуба и футболистами по зарплате и премиям", – сказал президент "Торпедо" Мурат Гомлешко несколько дней назад. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Сегодня директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков заявил, что армавирскую команду лицензировали с рядом допущений. Теперь у клуба есть месяц, чтобы устранить недочеты, среди которых и требования по стадиону. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">На данный момент в заявке команды на официальном сайте указано 25 игроков команды, из которых 9 принадлежат краснодарской "Кубани". Мурат Гомлешко отмечал, что намерен договориться с кубанцами о переходе ряда игроков из второй команды. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/пресс2.jpg" width="578" height="363" alt="" /><br />  </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Как это скажется на календаре?</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Практически никак, поскольку до вступления "Торпедо" в составе ФНЛ на ближайший сезон значилось 19 команд. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"Торпедо" (Армавир) будет играть с командой, которая должна была пропускать очередной тур при 19 участниках. Сейчас обновленный календарь на официальном сайте ФНЛ уже есть. Единственное что, матч с "Зенитом-2" состоится не 11 июля, а 12 числа, то есть днeм позже всех остальных матчей тура. Мы пошли "Торпедо" (Армавир) навстречу в этом вопросе, поскольку действительно у него остается слишком мало времени. Получается, что команда попала с корабля на бал. Первые три тура "Торпедо" (Армавир) проведeт в гостях. Первый домашний матч команда сыграет 27 июля с "Соколом", – прокомментировал ситуацию Павел Новиков.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Сезон в ФНЛ начинается 11 июля. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Кто будет тренировать команду?</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">На данный момент неизвестно, кто займет должности спортивного директора и главного тренера в "Торпедо". В прессе сообщают, что комплектованием новой команды может заняться Валерий Оганесян. В данный момент он работает президентом ереванского "Улисса" и представляет интересы целого ряда игроков, среди которых форвард "Спартака" Юра Мовсисян и полузащитник "красно-белых" Араз Озбилиз. Считается, что Оганесян может привлечь в "Торпедо" несколько игроков "Улисса".</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"Не знаю, насколько точна эта информация. Вероятнее всего, лучше узнать у Оганесяна. Комплектованием команды, похоже, заниматься будет он. Опять-таки, нам этого никто не объявлял. Оганесян не в клубе, никого сейчас в клубе нет, все в Москве", – заявил пресс-атташе "Торпедо".</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Главным кандидатом на пост главного тренера называют Валерия Карпина. Сам специалист отказался комментировать данную информацию. Сообщается, что в данный момент Карпин находится в Ереване, и сегодня будет присутствовать на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы "Улисс" – "Биркиркара" (Мальта). На официальном сайте "Торпедо" в качестве главного тренера указан Дмитрий Петренко, работавший с командой в прошлом сезоне.<br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em></div> <div style="text-align: justify;"> </div>

Россия. ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (41)
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Baltazar 69
1436470012
Валерик! Сотвори comeback!!!Заставь зазнавшихся болельщиков вновь поверить в тебя (если они вообще в тебя верили!) Удачи выскочкам из Армавира! Валера, дерзай. И помни, Валера, дальше отступать некуда, позади пропасть, хотя Шалимов с Юраном тебя наверняка заждались... Продолжение следует
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severnyj84
1436473597
ОДНО ТОРПЕДО УЖЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛО ВО ВСЕЙ КРАСЕ.
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Lucius Vorenus
1436474335
надо его с московским торпедо обьединить
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20gelding14
1436507233
Я не пойму, кому это нужно? Тренера нет, стадиона нет, кто руководит неизвестно, зарплату не выплатили и принимают в ФНЛ. Через два месяца будут просить спасти команду. Это по нашему!!!!
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Nizol9536564
1436510934
Торпедо полюбэ задержится!!!!!!
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Serjinho
1436513831
к xpeнaм ваша дотационная параша, в топку торпеды
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Jackie_Lewis
1436703752
Валера АрмаВерим!!!)))
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mokkee
1436892909
Деньги закончатся. И торпедо пропадет.
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Krutoy
1437048572
К чёрту эту систему! Почему команда должна искать деньги ждя участия в Лиге выше рангом, если она ЗАКОННО выиграла турнир Второй лиги!? Это ведь не какой-нибудь там галицкий \"краснодар\"!
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Йост
1438327638
Бешеные деньги как подняли футбол быстро, так быстро его и сгубили....Скоро регионам будет не выгодно содержать клубы ФНЛ и ПФЛ
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