Полный комплект. Как "Торпедо" из Армавира попало в ФНЛ и зовет Карпина

<div style="text-align: justify;"><em>Армавирское "Торпедо" неожиданно вошло в состав ФНЛ, найдя необходимые для участия в турнире деньги. При этом основным кандидатом на место главного тренера команды называют Валерия Карпина. "Бомбардир" отвечает на главные вопросы по данной истории. </em></div> <div> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Что вообще случилось?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Армавирское "Торпедо" сегодня объявило о желании войти в состав ФНЛ. Ранее команда выступала в зоне "Юг" ПФЛ и выиграла соревнование в минувшем сезоне. Однако из-за нехватки средств клуб отказался от повышения в классе. Существовал вариант, при котором команда станет фарм-клубом "Кубани". В определенный момент в прессе появились сообщения о том, что "Торпедо" переименовано в "Кубань-2" и будет выступать в ПФЛ.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Однако затем представители армавирцев заявили о том, что нашли средства. Команда сохраняет название и готова заявиться для участия в ФНЛ. Клуб в ускоренном порядке прошел лицензирование РФС. После этого состоялось собрание членов ФНЛ, на котором армавирскую команду приняли в состав лиги. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Готова ли команда к повышению в классе?</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"Сейчас еще не всем критериям соответствуем, по некоторым моментам лицензирования надеемся на снисхождение. Но мы постараемся в кратчайшие сроки подстроиться под требования ФНЛ. Пока самый главный критерий у нас – закрытие задолженности перед работниками клуба и футболистами по зарплате и премиям", – сказал президент "Торпедо" Мурат Гомлешко несколько дней назад. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Сегодня директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков заявил, что армавирскую команду лицензировали с рядом допущений. Теперь у клуба есть месяц, чтобы устранить недочеты, среди которых и требования по стадиону. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">На данный момент в заявке команды на официальном сайте указано 25 игроков команды, из которых 9 принадлежат краснодарской "Кубани". Мурат Гомлешко отмечал, что намерен договориться с кубанцами о переходе ряда игроков из второй команды. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/пресс2.jpg" width="578" height="363" alt="" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Как это скажется на календаре?</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Практически никак, поскольку до вступления "Торпедо" в составе ФНЛ на ближайший сезон значилось 19 команд. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"Торпедо" (Армавир) будет играть с командой, которая должна была пропускать очередной тур при 19 участниках. Сейчас обновленный календарь на официальном сайте ФНЛ уже есть. Единственное что, матч с "Зенитом-2" состоится не 11 июля, а 12 числа, то есть днeм позже всех остальных матчей тура. Мы пошли "Торпедо" (Армавир) навстречу в этом вопросе, поскольку действительно у него остается слишком мало времени. Получается, что команда попала с корабля на бал. Первые три тура "Торпедо" (Армавир) проведeт в гостях. Первый домашний матч команда сыграет 27 июля с "Соколом", – прокомментировал ситуацию Павел Новиков.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Сезон в ФНЛ начинается 11 июля. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Кто будет тренировать команду?</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">На данный момент неизвестно, кто займет должности спортивного директора и главного тренера в "Торпедо". В прессе сообщают, что комплектованием новой команды может заняться Валерий Оганесян. В данный момент он работает президентом ереванского "Улисса" и представляет интересы целого ряда игроков, среди которых форвард "Спартака" Юра Мовсисян и полузащитник "красно-белых" Араз Озбилиз. Считается, что Оганесян может привлечь в "Торпедо" несколько игроков "Улисса".</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">"Не знаю, насколько точна эта информация. Вероятнее всего, лучше узнать у Оганесяна. Комплектованием команды, похоже, заниматься будет он. Опять-таки, нам этого никто не объявлял. Оганесян не в клубе, никого сейчас в клубе нет, все в Москве", – заявил пресс-атташе "Торпедо".</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">Главным кандидатом на пост главного тренера называют Валерия Карпина. Сам специалист отказался комментировать данную информацию. Сообщается, что в данный момент Карпин находится в Ереване, и сегодня будет присутствовать на ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы "Улисс" – "Биркиркара" (Мальта). На официальном сайте "Торпедо" в качестве главного тренера указан Дмитрий Петренко, работавший с командой в прошлом сезоне.<br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em></div> <div style="text-align: justify;"> </div>