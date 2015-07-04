Сокровище нации. Фанатки Кубка Америки

Да, «Соккер.ру» уже не тот. Но латиноамериканский футбол – это по-прежнему страсть, эмоции, слезы и эстетика. А еще это – гарантия красивых болельщиц, даже несмотря на то, что сейчас на этом континенте зима. В преддверии финала Кубка Америки между Чили и Аргентиной «Бомбардир» отобрал лучшие снимки представительниц Латинской Америки, опубликованные в Instagram.









































































Помимо любительских снимков существует подборка фотографий, сделанных профессионалом специально для Копа Америка. Финал уже сегодня, но есть время определить победительницу по версии наших читателей.

































































Всем отчаянным, кто дочитал до этого момента, посвящается: футбольное превью финального матча Кубка Америки без всяких девиц. Один футбол!









