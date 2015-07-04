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Сокровище нации. Фанатки Кубка Америки

Да, «Соккер.ру» уже не тот. Но латиноамериканский футбол – это по-прежнему страсть, эмоции, слезы и эстетика. А еще это – гарантия красивых болельщиц, даже несмотря на то, что сейчас на этом континенте зима. В преддверии финала Кубка Америки между Чили и Аргентиной «Бомбардир» отобрал лучшие снимки представительниц Латинской Америки, опубликованные в Instagram.


































Помимо любительских снимков существует подборка фотографий, сделанных профессионалом специально для Копа Америка. Финал уже сегодня, но есть время определить победительницу по версии наших читателей.





























Всем отчаянным, кто дочитал до этого момента, посвящается: футбольное превью финального матча Кубка Америки без всяких девиц. Один футбол!




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Кубок Америки Весь мир
Комментарии (197)
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ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА
1436000563
piercman и Leicester City долбят друг друга в очко и у всех берут в рот
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mc_key
1436001637
блин, ребята, не делайте только из соккера спортсру
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БарсаДав
1436001798
Впервые увидел фамилию Месси на своем законном месте.
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Triem
1436003657
Да, Соккер действительно уже не тот((!
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Кирaсинщик3
1436003935
Да здравствует публичный дом! Слава футбольную сайту.
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ManUtd4
1436004366
Эх, Соккер, Соккер.. Не тем ты аудиторию набиваешь..
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realmadrid92
1436005359
Верните Соккер емае, уже не хочется заходить на этот журнал
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morgoshia
1436011363
Под Евроспорт косят, точно не перейду на Бомбардир!
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Leicester City
1436013678
отвратительные жирные латинки
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Оливер Рольф
1436017270
Все супер. Всем вдуть.
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