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    Аргентина - Парагвай. Как это было (ФОТО)


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    Голосов: 0
    01.07.2015 11:41
    Полуфинал Кубка Америки получился ярким. Сборная Аргентины учла ошибки группового этапа и разгромила Парагвай со счетом 6:1. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих всю степень превосходства подопечных Херардо Мартино.

    Полуфинал Кубка Америки получился ярким. Сборная Аргентины учла ошибки группового этапа и разгромила Парагвай со счетом 6:1. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих всю степень превосходства подопечных Херардо Мартино.

    Аргентина - Парагвай - 6:1 (2:1). Онлайн матча



    Летящей походкой сборная Аргентины готовилась выйти в финал.

    Серхио Агуэро пытался заколдовать мяч. У него получилось!



    Пока парагвайцы падали, Маркос Рохо принимал мяч в десять касаний и умудрялся забивать. В РФПЛ такого ему не позволяли.


    Не зря Херардо Мартино безгранично верит в Хавьера Пасторе. Полузащитник «ПСЖ» наконец-то засверкал и в сборной.


    Если бы у Месси получалось еще и бить, Парагвай мог пропустить и в два раза больше.


    Аргентинские защитники останавливали атаки Парагвая, пританцовывая.

    Лукас Барриос был единственным светлым пятном в сборной Парагвая и в какие-то моменты затмевал даже Месси!


    Лионелю Месси забить не давали коллективно.

    Анхель Ди Мария снова обрел себя.

    Парагвайцы готовы были уже сдаться, но несломленный Вильяр продолжал таскать мяч к центру поля.



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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 11:32

      хорошая идея фото обзор матчей.

      2
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      Рейтинг: +81

      Aymir 2 июля 2015, 05:36

      Мяси вес турнир забил 1 гол и это пенальти. Он даже не стесньяется когда его признает игрок матча безсовест. Блаттер коррупционным схемам всем травит . с помошью сми людям говорит он лучший а непонимаюший футбол думает ааа окажется лучший ......Но люди есть не рабы независимым мышлением для них лучший Ди Мария . Ди Мария тащил Аргентину до финала как и ЧМ 2014 . Если не верите когда Ди Мария не играл финале ЧМ 2014 Аргентина проиграла , если субботу не играет Ди Мария Аргентина проиграет зависит от Ди Марии.

      2
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      Рейтинг: +31

      Impaled > Aymir 2 июля 2015, 10:38

      Человек с независящим мышлением, я бы на твоем месте выбрал другой вид спорта для просмотра и анализа

      1
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      ...
      Рейтинг: +58

      katalonez > Aymir 2 июля 2015, 14:29

      Отруби лучше себе пальцы, чтоб херню не писать и учи русский язык

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 1 июля 2015, 23:03

      В 1 тайме Парагвай еще держался во 2 это было избиение

      1
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      Рейтинг: +66

      footlover 1 июля 2015, 22:58

      Кто бы сомневался, что счёт будет таким разгромным! Связались черти с младенцами...

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 1 июля 2015, 22:56

      класный матч получилься.не жалею что посмотрел.Аргентина возьмет кубок!

      0
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      Рейтинг: +19

      Crooclin 1 июля 2015, 22:21

      Кто комментатора учил так уныло орать "гоооооооооол"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Crooclin 2 июля 2015, 15:40

      Сборная Бразилии научила. :)
      По-моему, комментатор говорит на бразильском диалекте португальского. На нём же и унылый гоооооол произносит. Национальная гордость не позволяет ему произносить аргентинский гол с воодушевлением.

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 1 июля 2015, 21:54

      У Аргентины сейчас самая сильная сборная по исполнителям, ЧМ должны были выигрывать они, да и смотрелись они в финале лучше..надеюсь континент возьмут

      2
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      Рейтинг: +22

      KarmA > Ден 781 1 июля 2015, 21:59

      Абсолютно согласен, будь Ди Мария в строю, и если бы [Соблюдайте правила ]ин не транжирил моменты - дифирамбы пели бы Аргентине))

      0
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      Рейтинг: +102

      зигзаг > KarmA 1 июля 2015, 22:42

      ДА да да! До полного паззла именно Ди Марии и не хватило, связка необходима тогда была эта с МЕсси. Были и лучше и острее и умнее по игре.

      1
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      Рейтинг: +11

      junkix 1 июля 2015, 21:47

      Договорные матчи на top-stavka. ru

      0
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      Рейтинг: +8

      от себя добавлю 1 июля 2015, 21:03

      Аргентина респект, на зависть всем сборным резвятся на поле.

      2
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      Рейтинг: +34

      faneng 1 июля 2015, 20:31

      Что это за странный обзор матча? Напишите нормальный обзор. Зачем эти комментарии к фотографиям, никому не нужные.

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