Аргентина - Парагвай. Как это было (ФОТО)

Полуфинал Кубка Америки получился ярким. Сборная Аргентины учла ошибки группового этапа и разгромила Парагвай со счетом 6:1. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих всю степень превосходства подопечных Херардо Мартино.

Полуфинал Кубка Америки получился ярким. Сборная Аргентины учла ошибки группового этапа и разгромила Парагвай со счетом 6:1. "Бомбардир" представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих всю степень превосходства подопечных Херардо Мартино.



Аргентина - Парагвай - 6:1 (2:1). Онлайн матча









Летящей походкой сборная Аргентины готовилась выйти в финал.





Серхио Агуэро пытался заколдовать мяч. У него получилось!







Пока парагвайцы падали, Маркос Рохо принимал мяч в десять касаний и умудрялся забивать. В РФПЛ такого ему не позволяли.







Не зря Херардо Мартино безгранично верит в Хавьера Пасторе. Полузащитник «ПСЖ» наконец-то засверкал и в сборной.







Если бы у Месси получалось еще и бить, Парагвай мог пропустить и в два раза больше.







Аргентинские защитники останавливали атаки Парагвая, пританцовывая.





Лукас Барриос был единственным светлым пятном в сборной Парагвая и в какие-то моменты затмевал даже Месси!







Лионелю Месси забить не давали коллективно.





Анхель Ди Мария снова обрел себя.





Парагвайцы готовы были уже сдаться, но несломленный Вильяр продолжал таскать мяч к центру поля.







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