Аргентина - Парагвай. Как это было (ФОТО)

<p><em>Полуфинал Кубка Америки получился ярким. Сборная Аргентины учла ошибки группового этапа и разгромила Парагвай со счетом 6:1. <a target="_blank" href="https://">"Бомбардир" </a>представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих всю степень превосходства подопечных Херардо Мартино.<br /> </em><a target="_blank" href="http://soccer.ru/online/80913.shtml"><strong><br /> Аргентина - Парагвай - 6:1 (2:1). Онлайн матча</strong></a><em><br /> <br /> <img width="580" height="326" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №1.jpg" /><br /> </em></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><br /> Летящей походкой сборная Аргентины готовилась выйти в финал. <br /> <br /> <img width="580" height="330" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №2.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Серхио Агуэро пытался заколдовать мяч. У него получилось! <br /> <br /> <img width="580" height="316" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №6.jpg" /><br /> <br /> Пока парагвайцы падали, Маркос Рохо принимал мяч в десять касаний и умудрялся забивать. В РФПЛ такого ему не позволяли. <br /> <br /> <img width="580" height="358" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №10.jpg" /><br /> </p> <p class="MsoNormal">Не зря Херардо Мартино безгранично верит в Хавьера Пасторе. Полузащитник «ПСЖ» наконец-то засверкал и в сборной.<br /> <br /> <img width="580" height="315" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №11.jpg" /><br /> </p> <p class="MsoNormal">Если бы у Месси получалось еще и бить, Парагвай мог пропустить и в два раза больше.<br /> <br /> <img width="580" height="318" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №13.jpg" /><br /> </p> <p class="MsoNormal">Аргентинские защитники останавливали атаки Парагвая, пританцовывая.<br /> <br /> <img width="580" height="315" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №14.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Лукас Барриос был единственным светлым пятном в сборной Парагвая и в какие-то моменты затмевал даже Месси!<br /> <br /> <img width="580" height="318" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №15.jpg" /><br /> </p> <p class="MsoNormal">Лионелю Месси забить не давали коллективно.<br /> <br /> <img width="580" height="333" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №17.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Анхель Ди Мария снова обрел себя.<br /> <br /> <img width="580" height="323" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №19.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Парагвайцы готовы были уже сдаться, но <span style="mso-spacerun:yes"> </span>несломленный Вильяр продолжал таскать мяч к центру поля. <br /> <br /> <iframe width="580" height="320" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/DY-uVVfUem4"></iframe> <em><b><br /> <br /> Внимание!</b> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><a target="_blank" href="https://"><em>bombardir.ru</em></a></span><em><strong><b> </b></strong></em><em>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></p>