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Аргентина - Парагвай. Как это было (ФОТО)

<p><em>Полуфинал Кубка Америки получился ярким. Сборная Аргентины учла ошибки группового этапа и разгромила Парагвай со счетом 6:1. <a target="_blank" href="https://">"Бомбардир" </a>представляет подборку фотографий, ярко иллюстрирующих всю степень превосходства подопечных Херардо Мартино.<br /> </em><a target="_blank" href="http://soccer.ru/online/80913.shtml"><strong><br /> Аргентина - Парагвай - 6:1 (2:1). Онлайн матча</strong></a><em><br /> <br /> <img width="580" height="326" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №1.jpg" /><br /> </em></p> <p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p class="MsoNormal"><br /> Летящей походкой сборная Аргентины готовилась выйти в финал. <br /> <br /> <img width="580" height="330" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №2.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Серхио Агуэро пытался заколдовать мяч. У него получилось! <br /> <br /> <img width="580" height="316" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №6.jpg" /><br /> <br /> Пока парагвайцы падали, Маркос Рохо принимал мяч в десять касаний и умудрялся забивать. В РФПЛ такого ему не позволяли. <br /> <br /> <img width="580" height="358" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №10.jpg" /><br />  </p> <p class="MsoNormal">Не зря Херардо Мартино безгранично верит в Хавьера Пасторе. Полузащитник «ПСЖ» наконец-то засверкал и в сборной.<br /> <br /> <img width="580" height="315" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №11.jpg" /><br />  </p> <p class="MsoNormal">Если бы у Месси получалось еще и бить, Парагвай мог пропустить и в два раза больше.<br /> <br /> <img width="580" height="318" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №13.jpg" /><br />  </p> <p class="MsoNormal">Аргентинские защитники останавливали атаки Парагвая, пританцовывая.<br /> <br /> <img width="580" height="315" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №14.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Лукас Барриос был единственным светлым пятном в сборной Парагвая и в какие-то моменты затмевал даже Месси!<br /> <br /> <img width="580" height="318" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №15.jpg" /><br />  </p> <p class="MsoNormal">Лионелю Месси забить не давали коллективно.<br /> <br /> <img width="580" height="333" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №17.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Анхель Ди Мария снова обрел себя.<br /> <br /> <img width="580" height="323" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Фото №19.jpg" /></p> <p class="MsoNormal">Парагвайцы готовы были уже сдаться, но <span style="mso-spacerun:yes"> </span>несломленный Вильяр продолжал таскать мяч к центру поля. <br /> <br /> <iframe width="580" height="320" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/DY-uVVfUem4"></iframe> <em><b><br /> <br /> Внимание!</b> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><a target="_blank" href="https://"><em>bombardir.ru</em></a></span><em><strong><b> </b></strong></em><em>В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></p>

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Комментарии (80)
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AsckerSozaev
1435741467
Здравствуйте! Меня зовут Аскер Созаев, я из города Нальчик. Я хочу высказать несколько своих идей по поводу Вашего предложения как сделать Ваш сайт лучше? Надо чтобы Ваш сайт был как планета футбола. Самые горячие новсти со всего мира футбола круглосуточно. В новостях футбола было бы неплохо прикреплять видео и фото к новости, если, конечно, такие имеются к этой новости. Необходима аналитика, чтобы все по косточкам, статьи, интервью. На Вашем сайте хромают онлайн трансляции матчей. Необходимо сделать Бомбардир.ру лучшим футбольным интернет-СМИ в России.
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Shahtar44
1435742109
Оо..эт что то новенькое))) неплохая фотосессия)
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Nipper
1435742693
Представляю что бы сделала Аргентина с бразилами, 8:1?!
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Selim Yavuz
1435743622
Вот так бы почаще с фотообзорами...
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Мысли Роналду
1435746153
Может мне перевестись в центр поля и получать трофеи? ...Но тогда вся слава с пенальтей и пустых ворот достанется Бензиме!!!
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Francy Francy
1435747154
хмм... соккер как название- лучше, бомбардир ру- ущербненькое название))
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Lazio-Kiev
1435750448
Еще б один гол и Парагвай почувствовал бы себя Бразилией!)
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edw7777
1435750855
Месси, БРАВО!!!
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Пластун
1435751561
Обзор голов это отлично. А вот коменты под фото не очень. Кун так колдовал мяч, что не был заметен до гола и после. Ну и Месси бил по воротам с игры один раз, а не кучу как написали. За то пасы были шикарные. Маскерано наверное начнёт скоро избивать своих напарников по защите))))
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колямбула
1435755537
парагвай жаль но аргентина пока лучше всех!!!
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