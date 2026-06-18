18.06.2026, четверг, 05:00
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Узбекистан
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Азизбек Аманов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Колумбия
4-3-2-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
24
Каримов
6
Мозговой
7
Шукуров
11
Урунов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
17
Мохика
16
Лерма
14
Пуэрта
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
25
Суарес
11
Урунов
4
Сайфиев
4
Сайфиев
11
Урунов
5
Ашурматов
26
Урозов
26
Урозов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
17
Хамдамов
17
Хамдамов
13
Насруллаев
22
Файзуллаев
20
Аманов
20
Аманов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
11
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
11
Ариас
25
Суарес
6
Риос
6
Риос
25
Суарес
10
Родригес
21
Кампас
21
Кампас
10
Родригес
7
Диас
26
Гомес
26
Гомес
7
Диас
14
Пуэрта
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Пуэрта
Остались в запасе
Узбекистан
Колумбия
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Узбекистан - Колумбия
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
11
Офсайды
0
3
Количество передач
319
519
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.61
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Смотреть прямую трансляцию Узбекистан против Колумбии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 05:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Колумбия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»