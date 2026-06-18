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  • Узбекистан – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Узбекистан – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

18 июня, 03:50
Узбекистан
18.06.2026, четверг, 05:00
Чемпионат мира, группа K, 1 тур
1 : 3
Завершен
Колумбия
60' А. Файзуллаев
41' Д. Муньос 65' Л. Диас 90+9' Х. Кампас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
24
Бехруз Каримов
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
11
Остон Урунов
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
20
Азизбек Аманов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
21
Хаминтон Кампас
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-3-2-1
1
Юсупов
13
Насруллаев
2
Хусанов
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
24
Каримов
6
Мозговой
7
Шукуров
11
Урунов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
4-2-3-1
12
Варгас
2
Муньос
23
Санчес
3
Лукуми
17
Мохика
16
Лерма
14
Пуэрта
11
Ариас
10
Родригес
7
Диас
25
Суарес
11
Урунов
4
Сайфиев
4
Сайфиев
11
Урунов
5
Ашурматов
26
Урозов
26
Урозов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
17
Хамдамов
17
Хамдамов
13
Насруллаев
22
Файзуллаев
20
Аманов
20
Аманов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
21
Сергеев
21
Сергеев
14
Шомуродов
11
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
11
Ариас
25
Суарес
6
Риос
6
Риос
25
Суарес
10
Родригес
21
Кампас
21
Кампас
10
Родригес
7
Диас
26
Гомес
26
Гомес
7
Диас
14
Пуэрта
19
Эрнандес
19
Эрнандес
14
Пуэрта
Остались в запасе
Узбекистан
Колумбия
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
8
Хорхе Карраскаль
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Узбекистан - Колумбия
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
11
Офсайды
0
3
Количество передач
319
519
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.61
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19

Смотреть прямую трансляцию Узбекистан против Колумбии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 июня в 05:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Колумбия

Узбекистан – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Колумбия Узбекистан
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