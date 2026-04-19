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  • «Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 17:20
Бавария
19.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Штутгарт
31' Р. Геррейру 33' Н. Джексон 37' А. Дэвис 52' Г. Кейн
21' К. Фюрих 88' Ч. Андрес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ПЗ
7
Луис Диас
ЦП
6
Йозуа Киммих
(К) ЦП
22
Рафаэль Геррейру
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
ЦП
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
23
Билал Эль-Ханнус
ЦП
10
Крис Фюрих
ЦП
16
Атакан Каразор
(К) ЦП
6
Ангело Штиллер
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
9
Гарри Кейн
ЦФ
39
Бара Ндиайе
ЦФ
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
34
Дениз Офли
ЦЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
5
Александар Павлович
ЦП
11
Майкл Олисе
ЦП
Штутгарт
27
Бадредин Буанани
ПВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
25
Лука Хакес
ЦЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нарти
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
4-5-1
40
Урбиг
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
21
Ито
2
Станишич
6
Киммих
22
Геррейру
8
Горецка
10
Мусиала
7
Диас
11
Джексон
4-5-1
1
Нюбель
4
Вагноман
24
Хабот
29
Ельч
3
Хендрикс
23
Эль-Ханнус
16
Каразор
6
Штиллер
18
Левелинг
10
Фюрих
8
Томаш
10
Мусиала
9
Кейн
9
Кейн
10
Мусиала
19
Дэвис
20
Лаймер
20
Лаймер
19
Дэвис
7
Диас
11
Олисе
11
Олисе
7
Диас
8
Томаш
27
Буанани
27
Буанани
8
Томаш
18
Левелинг
10
Демирович
10
Демирович
18
Левелинг
10
Фюрих
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Фюрих
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
39
Бара Ндиайе
ЦФ
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
34
Дениз Офли
ЦЗ
5
Александар Павлович
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Лука Хакес
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нарти
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
39
Бара Ндиайе
ЦФ
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
34
Дениз Офли
ЦЗ
5
Александар Павлович
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Лука Хакес
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нарти
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
Точно не сыграют
Том Бишоф
АП
Майкон Кардосо
ПВ
Леннарт Карл
АП
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Свен Ульрайх
ВР
Серж Гнабри
ПВ
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Дениз Ундав
ЦФ
Статистика матча Бавария - Штутгарт
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
3
Офсайды
6
1
Количество передач
672
335
Сейвы
5
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
22
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
4.61
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Штутгарта», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Штутгарт»

«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Бавария
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