19.04.2026, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-5-1
40
Урбиг
19
Дэвис
4
Мин-Джэ
21
Ито
2
Станишич
6
Киммих
22
Геррейру
8
Горецка
10
Мусиала
7
Диас
11
Джексон
4-5-1
1
Нюбель
4
Вагноман
24
Хабот
29
Ельч
3
Хендрикс
23
Эль-Ханнус
16
Каразор
6
Штиллер
18
Левелинг
10
Фюрих
8
Томаш
10
Мусиала
9
Кейн
9
Кейн
10
Мусиала
19
Дэвис
20
Лаймер
20
Лаймер
19
Дэвис
7
Диас
11
Олисе
11
Олисе
7
Диас
8
Томаш
27
Буанани
27
Буанани
8
Томаш
18
Левелинг
10
Демирович
10
Демирович
18
Левелинг
10
Фюрих
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Фюрих
6
Штиллер
30
Андрес
30
Андрес
6
Штиллер
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
39
Бара Ндиайе
ЦФ
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
34
Дениз Офли
ЦЗ
5
Александар Павлович
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Лука Хакес
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нарти
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
39
Бара Ндиайе
ЦФ
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
34
Дениз Офли
ЦЗ
5
Александар Павлович
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Лука Хакес
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нарти
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
Точно не сыграют
Штутгарт
Точно не сыграют
Статистика матча Бавария - Штутгарт
Всего ударов по воротам
28
11
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
3
Офсайды
6
1
Количество передач
672
335
Сейвы
5
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
22
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
4.61
1.35
xGP (предотвращенные голы)
0.81
0.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Штутгарта», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Штутгарт»
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Источник: «Бомбардир»