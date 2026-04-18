18.04.2026, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
29
Фофана
21
Хато
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
41
Эстевао
10
Палмер
9
Делап
4-1-1-2-2
12
Ламменс
5
Далот
3
Мазрауи
26
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
9
Кунья
30
Шешко
29
Фофана
23
Чалоба
23
Чалоба
29
Фофана
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
24
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Фернандес
41
Эстевао
49
Гарначо
49
Гарначо
41
Эстевао
9
Кунья
7
Маунт
7
Маунт
9
Кунья
30
Шешко
16
Диалло
16
Диалло
30
Шешко
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
77
Jim Thwaites
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
61
Ши Лейси
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
77
Jim Thwaites
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
61
Ши Лейси
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
605
431
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестера Юнайтед», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»