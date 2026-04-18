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  • «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 20:50
Челси
18.04.2026, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
43' М. Кунья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
(К) ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
23
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
77
Jim Thwaites
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
61
Ши Лейси
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
24
Кукурелья
29
Фофана
21
Хато
27
Густо
23
Кайседо
24
Фернандес
18
Нету
41
Эстевао
10
Палмер
9
Делап
4-1-1-2-2
12
Ламменс
5
Далот
3
Мазрауи
26
Хевен
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
9
Кунья
30
Шешко
29
Фофана
23
Чалоба
23
Чалоба
29
Фофана
27
Густо
34
Ачампонг
34
Ачампонг
27
Густо
24
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
24
Фернандес
41
Эстевао
49
Гарначо
49
Гарначо
41
Эстевао
9
Кунья
7
Маунт
7
Маунт
9
Кунья
30
Шешко
16
Диалло
16
Диалло
30
Шешко
19
Мбемо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Мбемо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
77
Jim Thwaites
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
61
Ши Лейси
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
77
Jim Thwaites
ЦП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
61
Ши Лейси
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Майкл Кэррик
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Рис Джеймс
ПЗ
Филип Йоргенсен
ВР
Михаил Мудрик
ЛВ
Жуан Педро
ЦФ
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Гарри Магуайр
ЦЗ
Лени Йоро
ЦЗ
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
605
431
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.7
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестера Юнайтед», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед»

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси
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