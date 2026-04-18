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  • «Тоттенхэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Тоттенхэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 18:20
Тоттенхэм
18.04.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
39' П. Порро 77' Х. Симонс
45+3' К. Митома 90+5' Ж. Рюттер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
7
Хави Симонс
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
20
Ферди Кадиоглу
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
27
Матс Виффер
ПЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
8
Диего Гомес
ЦП
13
Джек Хиншелвуд
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
11
Янкуба Минте
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
(К) ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
11
Матис Тель
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Джед Спенс
ЦЗ
14
Арчи Грей
ЦП
6
Жоау Палинья
ЦП
15
Лукас Бергвалл
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
19
Харалампос Костулас
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЦП
17
Карлос Балеба
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
4-3-3
31
Кински
13
Удогие
3
Дансо
15
ван де Вен
12
Порро
6
Бентанкур
22
Галлахер
8
Биссума
39
Муани
7
Симонс
19
Соланке
4-5-1
1
Вербрюгген
27
Виффер
6
ван Хеке
21
Боскальи
20
Кадиоглу
30
Гросс
13
Хиншелвуд
18
Аяри
11
Минте
8
Гомес
18
Уэлбек
39
Муани
11
Тель
11
Тель
39
Муани
13
Удогие
25
Спенс
25
Спенс
13
Удогие
8
Биссума
14
Грей
14
Грей
8
Биссума
6
Бентанкур
6
Палинья
6
Палинья
6
Бентанкур
22
Галлахер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
22
Галлахер
18
Аяри
19
Костулас
19
Костулас
18
Аяри
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
Митома
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
Митома
Гомес
22
Митома
22
Митома
Гомес
13
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
13
Хиншелвуд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
40
Брэндон Остин
ВР
9
Ришарлисон
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
9
Ришарлисон
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Вильсон Одобер
ЛВ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Гульельмо Викарио
ВР
Брайтон
Точно не сыграют
Джеймс Милнер
ЦП
Льюис Данк
ЦЗ
Стефанос Цимас
ЦФ
Адам Уэбстер
ЦЗ
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
4
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
328
435
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брайтона», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брайтон»

«Тоттенхэм» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Тоттенхэм
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