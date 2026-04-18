18.04.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-3-3
31
Кински
13
Удогие
3
Дансо
15
ван де Вен
12
Порро
6
Бентанкур
22
Галлахер
8
Биссума
39
Муани
7
Симонс
19
Соланке
4-5-1
1
Вербрюгген
27
Виффер
6
ван Хеке
21
Боскальи
20
Кадиоглу
30
Гросс
13
Хиншелвуд
18
Аяри
11
Минте
8
Гомес
18
Уэлбек
39
Муани
11
Тель
11
Тель
39
Муани
13
Удогие
25
Спенс
25
Спенс
13
Удогие
8
Биссума
14
Грей
14
Грей
8
Биссума
6
Бентанкур
6
Палинья
6
Палинья
6
Бентанкур
22
Галлахер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
22
Галлахер
18
Аяри
19
Костулас
19
Костулас
18
Аяри
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
Митома
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
Митома
Гомес
22
Митома
22
Митома
Гомес
13
Хиншелвуд
33
О'Райли
33
О'Райли
13
Хиншелвуд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Брайтон
40
Брэндон Остин
ВР
9
Ришарлисон
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
9
Ришарлисон
ЦФ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Джеймс Мэддисон
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Брайтон
Точно не сыграют
Статистика матча Тоттенхэм - Брайтон
4
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
0
Количество передач
328
435
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брайтона», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»