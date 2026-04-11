11.04.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Кайсериспор
Кайсериспор
3-2-2-2-1
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
15
2
30
Бренет
33
Соялп
24
Токез
77
Макаров
7
Кардозу
63
Чалов
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
17
Канте
6
Гендузи
26
Шериф
94
Талиска
9
Актюркоглу
45
Нене
24
Токез
8
Бенеш
8
Бенеш
24
Токез
15
61
Саглам
61
Саглам
15
77
Макаров
28
Дживелек
28
Дживелек
77
Макаров
2
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
2
63
Чалов
9
Онугха
9
Онугха
63
Чалов
37
Шкриньяр
4
Сеюнджу
4
Сеюнджу
37
Шкриньяр
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
17
Канте
7
Фред
7
Фред
17
Канте
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
26
Шериф
20
Мусаба
20
Мусаба
26
Шериф
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
1
Онурджан Пири
ВР
11
S. Mather
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
11
S. Mather
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Доменико Тедеско
Кайсериспор
Точно не сыграют
Фенербахче
Точно не сыграют
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
3
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
11
Офсайды
1
2
Количество передач
357
555
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.47
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Фенербахче», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»