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  • «Кайсериспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Кайсериспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 18:50
Кайсериспор
11.04.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Фенербахче
45+1' Н. Канте 60' Талиска 62' Д. Нене 87' Талиска
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Y. Ait Bennasser
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
33
Фуркан Соялп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
7
Мигел Кардозу
(К) ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
26
Сидики Шериф
ЛВ
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
S. Mather
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
9
Герман Онугха
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Антони Мусаба
ПВ
3-2-2-2-1
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
15
2
30
Бренет
33
Соялп
24
Токез
77
Макаров
7
Кардозу
63
Чалов
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
37
Шкриньяр
3
Браун
17
Канте
6
Гендузи
26
Шериф
94
Талиска
9
Актюркоглу
45
Нене
24
Токез
8
Бенеш
8
Бенеш
24
Токез
15
61
Саглам
61
Саглам
15
77
Макаров
28
Дживелек
28
Дживелек
77
Макаров
2
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
2
63
Чалов
9
Онугха
9
Онугха
63
Чалов
37
Шкриньяр
4
Сеюнджу
4
Сеюнджу
37
Шкриньяр
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
17
Канте
7
Фред
7
Фред
17
Канте
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
26
Шериф
20
Мусаба
20
Мусаба
26
Шериф
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
1
Онурджан Пири
ВР
11
S. Mather
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Онурджан Пири
ВР
11
S. Mather
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
22
Левент Мерджан
АП
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Доменико Тедеско
Кайсериспор
Точно не сыграют
A. Burak
Лионель Кароль
ЛЗ
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
K. Cihan
Маджид Хосейни
ЦЗ
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Марко Асенсио
ПВ
Исмаил Юкшек
ЦП
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
3
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
11
Офсайды
1
2
Количество передач
357
555
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.47
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсериспор» против «Фенербахче», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор»«Фенербахче»

«Кайсериспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Кайсериспор
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