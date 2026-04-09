09.04.2026, четверг, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
3-2-3-2-1
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
5
13
Аль-Обейд
6
Абдулла
11
Мейте
8
Вада
7
2
Силла
14
Окита
1
2-3-2-3
1
Кастелс
6
Начо
12
аш-Шахрани
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
40
25
Отавио
7
Аль-Аммар
16
Киньонес
32
Ретеги
22
Бонсу Баа
14
Окита
3
Бедран
3
Бедран
14
Окита
7
26
Шарахили
26
Шарахили
7
7
Аль-Аммар
20
20
7
Аль-Аммар
12
аш-Шахрани
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
12
аш-Шахрани
Остались в запасе
Дамак
Аль-Кадисия
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Дамак - Аль-Кадисия
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
5
7
Офсайды
4
5
Количество передач
275
611
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Кадисии», 28-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Кадисия»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»