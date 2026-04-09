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  • «Дамак» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

«Дамак» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

9 апреля, 17:50
Дамак
09.04.2026, четверг, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Кадисия
37' В. Вада
35' Н. Нандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
(К) ЛЗ
15
Джамал Харкасс
ЦЗ
5
Hassan Rubayyi
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
8
Валентин Вада
ЦП
7
A. Al Qahtani
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
14
Джонатан Окита
ПВ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
25
Отавио
АП
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Дамак
30
Naser Al Ghamdi
ВР
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
20
Gabriel Carvalho
ЦП
27
E. Houssa
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
3-2-3-2-1
12
Аль-Хавсави
15
Харкасс
5
13
Аль-Обейд
6
Абдулла
11
Мейте
8
Вада
7
2
Силла
14
Окита
1
2-3-2-3
1
Кастелс
6
Начо
12
аш-Шахрани
8
Нандес
10
Аль-Джувейр
40
25
Отавио
7
Аль-Аммар
16
Киньонес
32
Ретеги
22
Бонсу Баа
14
Окита
3
Бедран
3
Бедран
14
Окита
7
26
Шарахили
26
Шарахили
7
7
Аль-Аммар
20
20
7
Аль-Аммар
12
аш-Шахрани
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
12
аш-Шахрани
Остались в запасе
Дамак
Аль-Кадисия
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
22
Abdul Rahman Al Khaibari
ЦЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Мохаммад Альсальхади
ПВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
27
E. Houssa
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
90
A. Al Yuhaybi
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Дамак - Аль-Кадисия
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
12
Нарушения
5
7
Офсайды
4
5
Количество передач
275
611
Сейвы
6
2
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Кадисии», 28-й чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак»«Аль-Кадисия»

«Дамак» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Дамак
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