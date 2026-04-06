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  • «Удинезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Удинезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 12:20
Удинезе
06.04.2026, понедельник, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Комо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
19
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
16
Йеспер Карлстрем
(К) ОП
14
Артюр Атта
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
Комо
1
Жан Бутез
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
18
Нико Пас
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
38
Леннон Миллер
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
20
Хуан Арисала
ЛВ
7
Идрисса Гуйе
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Комо
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
8
Серхи Роберто
ЦП
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
16
Карлстрем
14
Атта
19
Эхизибуе
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
4-1-2-1-2
1
Бутез
28
Смольчич
34
Карлос
2
Кемпф
3
Валье
23
Перроне
18
Пас
6
Какере
38
Диао
11
Дувикас
33
Да Кунья
27
Кабаселе
13
Бертола
13
Бертола
27
Кабаселе
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
19
Эхизибуе
6
Саррага
6
Саррага
19
Эхизибуе
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
32
Эккеленкамп
7
Гуйе
7
Гуйе
32
Эккеленкамп
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
11
Дувикас
31
Войвода
31
Войвода
11
Дувикас
6
Какере
16
Батурина
16
Батурина
6
Какере
23
Перроне
8
Роберто
8
Роберто
23
Перроне
38
Диао
7
Мората
7
Мората
38
Диао
Остались в запасе
Удинезе
Комо
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
Точно не сыграют
Адам Букса
ЦФ
Кейнан Дэвис
ЦФ
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Джордан Земура
ЛЗ
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ
Хакобо Рамон
ЦЗ
Хесус Родригес
ЛВ
Статистика матча Удинезе - Комо
2
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
2
Количество передач
423
446
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.67
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Комо», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Комо»

«Удинезе» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Удинезе
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