Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-4-2-1
40
Окойе
31
Кристенсен
27
Кабаселе
28
Соле
11
Камара
16
Карлстрем
14
Атта
19
Эхизибуе
24
Пиотровски
32
Эккеленкамп
10
Дзаньоло
4-1-2-1-2
1
Бутез
28
Смольчич
34
Карлос
2
Кемпф
3
Валье
23
Перроне
18
Пас
6
Какере
38
Диао
11
Дувикас
33
Да Кунья
27
Кабаселе
13
Бертола
13
Бертола
27
Кабаселе
24
Пиотровски
38
Миллер
38
Миллер
24
Пиотровски
19
Эхизибуе
6
Саррага
6
Саррага
19
Эхизибуе
11
Камара
20
Арисала
20
Арисала
11
Камара
32
Эккеленкамп
7
Гуйе
7
Гуйе
32
Эккеленкамп
28
Смольчич
77
ван дер Бремпт
77
ван дер Бремпт
28
Смольчич
11
Дувикас
31
Войвода
31
Войвода
11
Дувикас
6
Какере
16
Батурина
16
Батурина
6
Какере
23
Перроне
8
Роберто
8
Роберто
23
Перроне
38
Диао
7
Мората
7
Мората
38
Диао
Остались в запасе
Удинезе
Комо
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
22
Бранимир Млачич
ЦЗ
29
Абдулайе Камара
ОП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
21
Noel Tornqvist
ВР
44
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
56
Cristiano De Paoli
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
Точно не сыграют
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Удинезе - Комо
2
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
2
Количество передач
423
446
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.67
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Комо», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»