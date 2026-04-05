05.04.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
24
Джемерт
4
Нуньес
10
Алмейда
8
Гуэрра
2
Родригес
11
Риоха
17
Рамазани
9
Дуро
3-2-3-1-1
13
Раду
4
Айду
3
Мингеса
5
Каррейра
32
Родригес
20
Алонсо
23
Альварес
22
Сотело
6
Мориба
9
Хутгла
18
Дуран
10
Алмейда
12
Корреа
12
Корреа
10
Алмейда
4
Нуньес
23
Угринич
23
Угринич
4
Нуньес
14
Гайя
7
Данжума
7
Данжума
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Белтран
18
Белтран
8
Гуэрра
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
3
Мингеса
29
Лаго
29
Лаго
3
Мингеса
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
32
Родригес
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
32
Родригес
18
Дуран
8
Лопес
8
Лопес
18
Дуран
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Иван Вильяр
ВР
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
21
Офсайды
0
2
Количество передач
345
500
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Сельты», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»