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  • «Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 16:05
Валенсия
05.04.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
2 : 3
Завершен
Сельта
12' Г. Родригес 90+3' Г. Родригес
56' И. Мориба 60' Ф. Лопес 81' В. Сведберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
10
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
(К) ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
24
Джемерт
4
Нуньес
10
Алмейда
8
Гуэрра
2
Родригес
11
Риоха
17
Рамазани
9
Дуро
3-2-3-1-1
13
Раду
4
Айду
3
Мингеса
5
Каррейра
32
Родригес
20
Алонсо
23
Альварес
22
Сотело
6
Мориба
9
Хутгла
18
Дуран
10
Алмейда
12
Корреа
12
Корреа
10
Алмейда
4
Нуньес
23
Угринич
23
Угринич
4
Нуньес
14
Гайя
7
Данжума
7
Данжума
14
Гайя
8
Гуэрра
18
Белтран
18
Белтран
8
Гуэрра
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
3
Мингеса
29
Лаго
29
Лаго
3
Мингеса
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
32
Родригес
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
32
Родригес
18
Дуран
8
Лопес
8
Лопес
18
Дуран
9
Хутгла
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Хутгла
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Иван Вильяр
ВР
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
Точно не сыграют
Хулен Агирресабала
ВР
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Сельта
Точно не сыграют
Яго Аспас
ЦФ
Михайло Ристич
ЛЗ
Мигель Роман
ЦП
Карл Старфельт
ЦЗ
Матиас Весино
ЦП
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
21
Офсайды
0
2
Количество передач
345
500
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-1.28
-1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Сельты», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Сельта»

«Валенсия» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Валенсия
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