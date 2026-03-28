28.03.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
3-2-3-2
57
Москвичев
15
Караваев
4
Горшков
33
Нино
66
Вега
95
Адамов
17
Мостовой
14
Джон Джон
5
Михайлов
7
Соболев
21
Ерохин
3-2-1-1-1
30
Буч
6
Садыбеков
44
Африко
4
Касабулат
32
Нургалиев
5
Кургин
18
Глейзер
11
Себальос
9
Эдмилсон
57
Москвичев
1
Латышонок
1
Латышонок
57
Москвичев
33
Нино
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Нино
7
Соболев
5
Барриос
5
Барриос
7
Соболев
14
Джон Джон
58
Касаджиков
58
Касаджиков
14
Джон Джон
9
Эдмилсон
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Зенит
Кайрат
Главный тренер
Сергей Семак
98
Бахтияр Алдашев
ВР
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
Остались в запасе
98
Бахтияр Алдашев
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Зенит - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Зенит против Кайрата на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Кайрат
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»