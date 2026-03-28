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  • Зенит – Кайрат: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Зенит – Кайрат: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 17:50
Зенит
28.03.2026, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Кайрат
12' Нино 21' А. Соболев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Джон Джон
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Кайрат
30
Данила Буч
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
5
Лев Кургин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
32
Адлан Нургалиев
ПЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
11
Себастьян Себальос
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
58
Алексей Касаджиков
ЦФ
Кайрат
98
Бахтияр Алдашев
ВР
99
Рикардиньо
ЦФ
3-2-3-2
57
Москвичев
15
Караваев
4
Горшков
33
Нино
66
Вега
95
Адамов
17
Мостовой
14
Джон Джон
5
Михайлов
7
Соболев
21
Ерохин
3-2-1-1-1
30
Буч
6
Садыбеков
44
Африко
4
Касабулат
32
Нургалиев
5
Кургин
18
Глейзер
11
Себальос
9
Эдмилсон
57
Москвичев
1
Латышонок
1
Латышонок
57
Москвичев
33
Нино
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Нино
7
Соболев
5
Барриос
5
Барриос
7
Соболев
14
Джон Джон
58
Касаджиков
58
Касаджиков
14
Джон Джон
9
Эдмилсон
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
9
Эдмилсон
Остались в запасе
Зенит
Кайрат
Главный тренер
Сергей Семак
98
Бахтияр Алдашев
ВР
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
Остались в запасе
98
Бахтияр Алдашев
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Зенит - Кайрат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Зенит против Кайрата на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит – Кайрат

Зенит – Кайрат: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Кайрат Зенит
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