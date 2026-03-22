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  • «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 16:05
Тоттенхэм
22.03.2026, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
45' И. Жезус 62' М. Гиббс-Уайт 87' Т. Авонийи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
12
Педро Порро
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Омари Хатчинсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
19
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
38
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Дан Ндой
ПВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
29
Дилан Баква
ЦФ
3-2-1-4
1
Викарио
3
Дансо
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
12
Порро
29
Сарр
14
Грей
19
Соланке
9
Ришарлисон
11
Тель
4-1-1-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
21
Хатчинсон
8
Андерсон
19
Жезус
15
ван де Вен
13
Удогие
13
Удогие
15
ван де Вен
14
Грей
22
Галлахер
22
Галлахер
14
Грей
25
Спенс
15
Бергвалл
15
Бергвалл
25
Спенс
9
Ришарлисон
7
Симонс
7
Симонс
9
Ришарлисон
11
Тель
39
Муани
39
Муани
11
Тель
7
Хадсон-Одои
22
Йетс
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
8
Андерсон
16
Домингес
16
Домингес
8
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
11
Ндой
11
Ндой
21
Хатчинсон
19
Жезус
9
Авонийи
9
Авонийи
19
Жезус
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
31
Антонин Кински
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Витор Перейра
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Ив Биссума
ЦП
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Вилли Боли
ЦЗ
Жаир Кунья
ЦЗ
Джон
ВР
Николо Савона
ПЗ
Крис Вуд
ЦФ
Статистика матча Тоттенхэм - Ноттингем Форест
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
459
336
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Тоттенхэм
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