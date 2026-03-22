22.03.2026, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-1-4
1
Викарио
3
Дансо
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
12
Порро
29
Сарр
14
Грей
19
Соланке
9
Ришарлисон
11
Тель
4-1-1-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
21
Хатчинсон
8
Андерсон
19
Жезус
15
ван де Вен
13
Удогие
13
Удогие
15
ван де Вен
14
Грей
22
Галлахер
22
Галлахер
14
Грей
25
Спенс
15
Бергвалл
15
Бергвалл
25
Спенс
9
Ришарлисон
7
Симонс
7
Симонс
9
Ришарлисон
11
Тель
39
Муани
39
Муани
11
Тель
7
Хадсон-Одои
22
Йетс
22
Йетс
7
Хадсон-Одои
8
Андерсон
16
Домингес
16
Домингес
8
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Гиббс-Уайт
21
Хатчинсон
11
Ндой
11
Ндой
21
Хатчинсон
19
Жезус
9
Авонийи
9
Авонийи
19
Жезус
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
31
Антонин Кински
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Главный тренер
Игор Тудор
1
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
29
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Тоттенхэм - Ноттингем Форест
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
459
336
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.34
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест»
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Источник: «Бомбардир»