Статистика матча Ислочь - Барановичи
2
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Барановичи», 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Барановичи»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»