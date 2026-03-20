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  • «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 21:50
Борнмут
20.03.2026, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
67' Р. Кристи 81' Э. Жуниор Крупи (П)
61' Б. Фернандеш (П) 71' Д. Хилл (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
(К) АП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
26
Райан Витор
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
12
Сенне Ламменс
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
9
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Борнмут
29
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
26
Энес Унал
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
39
Тайлер Флетчер
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
4-3-3
1
Петрович
3
Трюффер
23
Хилл
2
Сенеси
20
Хименес
16
Тавернье
10
Кристи
26
Витор
9
Эванилсон
21
Адли
8
Скотт
4-1-1-3-1
12
Ламменс
5
Далот
15
Йоро
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
9
Кунья
20
Хименес
15
Смит
15
Смит
20
Хименес
10
Кристи
22
Крупи
22
Крупи
10
Кристи
21
Адли
7
Брукс
7
Брукс
21
Адли
26
Витор
11
Доук
11
Доук
26
Витор
9
Кунья
26
Хевен
26
Хевен
9
Кунья
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
16
Диалло
7
Маунт
7
Маунт
16
Диалло
19
Мбемо
30
Шешко
30
Шешко
19
Мбемо
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
26
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Майкл Кэррик
Борнмут
Точно не сыграют
Льюис Кук
ЦП
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Тайлер Адамс
ОП
Манчестер Юнайтед
Точно не сыграют
Патрик Доргу
ЛЗ
Лисандро Мартинес
ЦЗ
Матейс де Лигт
ЦЗ
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
502
415
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.8
1.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестера Юнайтед», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Борнмут
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