20.03.2026, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-3-3
1
Петрович
3
Трюффер
23
Хилл
2
Сенеси
20
Хименес
16
Тавернье
10
Кристи
26
Витор
9
Эванилсон
21
Адли
8
Скотт
4-1-1-3-1
12
Ламменс
5
Далот
15
Йоро
5
Магуайр
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
19
Мбемо
8
Фернандеш
16
Диалло
9
Кунья
20
Хименес
15
Смит
15
Смит
20
Хименес
10
Кристи
22
Крупи
22
Крупи
10
Кристи
21
Адли
7
Брукс
7
Брукс
21
Адли
26
Витор
11
Доук
11
Доук
26
Витор
9
Кунья
26
Хевен
26
Хевен
9
Кунья
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
16
Диалло
7
Маунт
7
Маунт
16
Диалло
19
Мбемо
30
Шешко
30
Шешко
19
Мбемо
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
44
Велько Милосавлевич
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
26
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
33
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
39
Тайлер Флетчер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Майкл Кэррик
Борнмут
Точно не сыграют
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
9
Офсайды
2
0
Количество передач
502
415
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
1.8
1.77
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестера Юнайтед», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»