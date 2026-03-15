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  • «Генчлербирлиги» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

«Генчлербирлиги» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

15 марта, 18:50
Генчлербирлиги
15.03.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
56' Ж. Олайтан 67' О. Кекчю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Генчлербирлиги
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
4
Žan Žužek
ЦП
15
Том Деле-Баширу
ЦП
70
Франко Тонгия
ЦП
11
Гектан Гюрпюз
АП
10
Метехан Мимароглу
ЛВ
13
Педру Перейра
ПВ
24
Рикардо Велью
ЦФ
22
Секу Койта
ЦФ
29
М'Байе Ньянг
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Генчлербирлиги
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
61
Ensar Kemaloğlu
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
8
Самед Онур
АП
53
Дал Варесанович
АП
7
Анри Оникуру
ЛВ
20
Адама Траоре
ЦФ
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
11
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
2-3-3-3
6
Гутас
2
Талиссон
4
15
Деле-Баширу
70
Тонгия
10
Мимароглу
11
Гюрпюз
13
Перейра
29
Ньянг
22
Койта
24
Велью
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
12
Агбаду
35
Джало
33
Йилмаз
62
Мурильо
23
Асллани
10
Кекчю
4
Ндиди
15
Олайтан
9
О
18
Черны
4
23
Ганоушек
23
Ганоушек
4
10
Мимароглу
99
Чанак
99
Чанак
10
Мимароглу
70
Тонгия
8
Онур
8
Онур
70
Тонгия
29
Ньянг
7
Оникуру
7
Оникуру
29
Ньянг
11
Гюрпюз
20
Траоре
20
Траоре
11
Гюрпюз
10
Кекчю
8
Учан
8
Учан
10
Кекчю
15
Олайтан
20
Силва
20
Силва
15
Олайтан
23
Асллани
11
Ундер
11
Ундер
23
Асллани
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Бешикташ
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
35
Огулькан Улджын
ОП
61
Ensar Kemaloğlu
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
53
Дал Варесанович
АП
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
35
Огулькан Улджын
ОП
61
Ensar Kemaloğlu
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
53
Дал Варесанович
АП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Одженекаро Этебо
ЦП
Мусса Куабу
ОП
Abdullah Sahindere
ЦП
E. Unal
Под вопросом
Огулькан Улджын
ОП
Бешикташ
Точно не сыграют
Taylan Bulut
ЦЗ
Эмирхан Топджу
ЦЗ
Эль Билал Туре
ЦФ
Devrim Sahin
ЦФ
Под вопросом
Неджип Уйсал
ЦП
Статистика матча Генчлербирлиги - Бешикташ
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
6
10
Офсайды
2
4
Количество передач
218
493
Сейвы
5
4
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.58
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Генчлербирлиги» против «Бешикташа», 26-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги» – «Бешикташ»

«Генчлербирлиги» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Генчлербирлиги
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