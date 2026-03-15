15.03.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Генчлербирлиги
Генчлербирлиги
2-3-3-3
6
Гутас
2
Талиссон
4
15
Деле-Баширу
70
Тонгия
10
Мимароглу
11
Гюрпюз
13
Перейра
29
Ньянг
22
Койта
24
Велью
4-1-2-1-2
30
Дестаноглу
12
Агбаду
35
Джало
33
Йилмаз
62
Мурильо
23
Асллани
10
Кекчю
4
Ндиди
15
Олайтан
9
О
18
Черны
4
23
Ганоушек
23
Ганоушек
4
10
Мимароглу
99
Чанак
99
Чанак
10
Мимароглу
70
Тонгия
8
Онур
8
Онур
70
Тонгия
29
Ньянг
7
Оникуру
7
Оникуру
29
Ньянг
11
Гюрпюз
20
Траоре
20
Траоре
11
Гюрпюз
10
Кекчю
8
Учан
8
Учан
10
Кекчю
15
Олайтан
20
Силва
20
Силва
15
Олайтан
23
Асллани
11
Ундер
11
Ундер
23
Асллани
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
9
О
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
О
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Бешикташ
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
35
Огулькан Улджын
ОП
61
Ensar Kemaloğlu
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
53
Дал Варесанович
АП
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
35
Огулькан Улджын
ОП
61
Ensar Kemaloğlu
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
53
Дал Варесанович
АП
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
25
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Под вопросом
Бешикташ
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Генчлербирлиги - Бешикташ
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
10
Нарушения
6
10
Офсайды
2
4
Количество передач
218
493
Сейвы
5
4
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.58
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Генчлербирлиги» против «Бешикташа», 26-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»