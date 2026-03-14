14.03.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-4-2-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Кукурелья
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Джеймс
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
3-3-3-1
32
Рэмсдейл
21
Ливраменто
4
Ботман
12
Тиав
3
Холл
28
Уиллок
11
Барнс
23
Мерфи
41
Рэмзи
18
Гордон
27
Вольтемаде
29
Фофана
21
Хато
21
Хато
29
Фофана
23
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
23
Кайседо
27
Густо
9
Делап
9
Делап
27
Густо
28
Уиллок
33
Берн
33
Берн
28
Уиллок
27
Вольтемаде
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
23
Мерфи
11
Эланга
11
Эланга
23
Мерфи
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
Точно не сыграют
Ньюкасл
Точно не сыграют
Статистика матча Челси - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
10
Количество передач
675
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»