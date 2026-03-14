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  • «Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 19:20
Челси
14.03.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
18' Э. Гордон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
(К) ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Жоэлинтон
АП
11
Энтони Эланга
ЛВ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Вильям Осула
ЦФ
3-4-2-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Кукурелья
23
Кайседо
24
Фернандес
24
Джеймс
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
3-3-3-1
32
Рэмсдейл
21
Ливраменто
4
Ботман
12
Тиав
3
Холл
28
Уиллок
11
Барнс
23
Мерфи
41
Рэмзи
18
Гордон
27
Вольтемаде
29
Фофана
21
Хато
21
Хато
29
Фофана
23
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
23
Кайседо
27
Густо
9
Делап
9
Делап
27
Густо
28
Уиллок
33
Берн
33
Берн
28
Уиллок
27
Вольтемаде
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
23
Мерфи
11
Эланга
11
Эланга
23
Мерфи
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Эдди Хау
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Эстевао
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Педру Нету
ЛВ
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Эмиль Крафт
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Статистика матча Челси - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
10
Количество передач
675
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.41
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Ньюкасла», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Ньюкасл»

«Челси» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси
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