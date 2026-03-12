12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-1-1-3
33
Нюбель
29
Ельч
16
Каразор
3
Хендрикс
24
Хабот
6
Стиллер
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
18
Левелинг
9
Демирович
4-1-1-2-2
99
Кошта
20
Кошта
3
Силва
5
Беднарек
12
Сануси
13
Росарио
42
Фофана
86
Мора
17
Сайнс
29
Моффи
7
Гомес
16
Каразор
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
16
Каразор
29
Ельч
14
Жакес
14
Жакес
29
Ельч
28
Нартей
10
Фюрих
10
Фюрих
28
Нартей
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
42
Фофана
22
Варела
22
Варела
42
Фофана
7
Гомес
10
Вейга
10
Вейга
7
Гомес
17
Сайнс
11
Пепе
11
Пепе
17
Сайнс
86
Мора
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
86
Мора
29
Моффи
27
27
29
Моффи
Остались в запасе
Штутгарт
Порту
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
59
Tiago Andrade
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
59
Tiago Andrade
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Штутгарт - Порту
2
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
519
347
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Порту», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Порту»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»