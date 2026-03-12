Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Штутгарт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Штутгарт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:14
Штутгарт
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Порту
40' Д. Ундав
21' Т. Моффи 27' Р. Мора
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
86
Родригу Мора
АП
17
Борха Сайнс
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЛФ
29
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Штутгарт
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
27
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
11
Пепе
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
27
Deniz Gül
ЦФ
59
Tiago Andrade
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Нюбель
29
Ельч
16
Каразор
3
Хендрикс
24
Хабот
6
Стиллер
28
Нартей
11
Эль-Ханнус
26
Ундав
18
Левелинг
9
Демирович
4-1-1-2-2
99
Кошта
20
Кошта
3
Силва
5
Беднарек
12
Сануси
13
Росарио
42
Фофана
86
Мора
17
Сайнс
29
Моффи
7
Гомес
16
Каразор
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
16
Каразор
29
Ельч
14
Жакес
14
Жакес
29
Ельч
28
Нартей
10
Фюрих
10
Фюрих
28
Нартей
9
Демирович
8
Томаш
8
Томаш
9
Демирович
42
Фофана
22
Варела
22
Варела
42
Фофана
7
Гомес
10
Вейга
10
Вейга
7
Гомес
17
Сайнс
11
Пепе
11
Пепе
17
Сайнс
86
Мора
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
86
Мора
29
Моффи
27
27
29
Моффи
Остались в запасе
Штутгарт
Порту
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
59
Tiago Andrade
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
44
Florian Hellstern
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
59
Tiago Andrade
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Франческо Фариоли
Штутгарт
Точно не сыграют
Ноа Дарвих
АП
Стефан Дрляча
ВР
Жереми Аревало
ЦФ
Лазар Йованович
АП
Паскаль Штенцель
ПЗ
Йоша Вагноман
ПЗ
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Порту
Точно не сыграют
Янн Карамо
ЛВ
Нехуэн Перес
ЦЗ
Oskar Pietuszewski
ЦФ
Саму Омородион
ЦФ
Люк де Йонг
ЦФ
André Miranda
ЦФ
Статистика матча Штутгарт - Порту
2
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
18
9
Офсайды
2
1
Количество передач
519
347
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
10
6
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.39
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Порту», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Порту»

«Штутгарт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Порту Штутгарт
