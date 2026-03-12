12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
16
Казале
26
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
8
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
9
Кастро
3-2-3-1-1
99
Свилар
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Ренш
43
Уэсли
19
Челик
4
Кристанте
61
Писилли
8
Эль-Айнауи
97
Сарагоса
14
Мален
33
Миранда
Остались в запасе
Болонья
Рома
13
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Рома
3
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
407
391
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Ромы», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»