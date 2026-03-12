Введите ваш ник на сайте
  «Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:12
Болонья
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Рома
50' Ф. Бернардески
71' Л. Пеллегрини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
99
Миле Свилар
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
19
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Нил Эль-Айнауи
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
30
Бенха Домингес
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Миранда
16
Казале
26
Лукуми
17
Мариу
19
Фергюсон
8
Фройлер
4
Побега
11
Роу
10
Бернардески
9
Кастро
3-2-3-1-1
99
Свилар
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Ренш
43
Уэсли
19
Челик
4
Кристанте
61
Писилли
8
Эль-Айнауи
97
Сарагоса
14
Мален
33
Миранда
22
Ликояннис
22
Ликояннис
33
Миранда
16
Казале
41
Витик
41
Витик
16
Казале
11
Роу
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Роу
17
Мариу
20
Цортеа
20
Цортеа
17
Мариу
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
2
Ренш
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Ренш
19
Челик
22
Эрмосо
22
Эрмосо
19
Челик
8
Эль-Айнауи
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Эль-Айнауи
97
Сарагоса
78
Ваз
78
Ваз
97
Сарагоса
Остались в запасе
Болонья
Рома
13
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
14
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
6
Никола Моро
ЦП
30
Бенха Домингес
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
Точно не сыграют
Кевин Бонифази
ЦЗ
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Джанлука Манчини
ЦЗ
Матиас Соуле
ПВ
Лоренцо Вентурино
ПВ
Radosław Żelezny
ВР
Анхелиньо
ЛЗ
Статистика матча Болонья - Рома
3
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
407
391
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.89
0.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Ромы», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Рома»

«Болонья» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Болонья
