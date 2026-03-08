Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ницца» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Ницца» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 17:46
Ницца
08.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 4
Завершен
Ренн
13' Э. Леполь 20' С. Шиманьски 74' Л. Бляс 90+2' Н. Мукиэле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
23
Том Луше
ЦП
8
Морган Сансон
(К) ЦП
14
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ренн
30
Брис Самба
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
70
Арно Норден
ЛВ
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Габен Бернардо
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
26
Каиль Будаш
ЦФ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
48
Абдельхамид Айт-Будлаль
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
77
Яссир Забири
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
65
Нордан Мукиэле
ЦФ
4-1-3-1-1
80
Диуф
26
Бар
37
Пепра Оппонг
28
Ба
92
Клосс
24
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
14
Будауи
10
Диоп
25
Чо
4-2-3-1
30
Самба
18
Нагида
26
Мерлен
24
Руо
3
Брассье
45
Камара
21
Ронжье
10
Аль-Тамари
17
Шиманьски
70
Норден
9
Леполь
37
Пепра Оппонг
4
Данте
4
Данте
37
Пепра Оппонг
23
Луше
33
Менди
33
Менди
23
Луше
10
Диоп
47
Гувейя
47
Гувейя
10
Диоп
14
Будауи
26
Будаш
26
Будаш
14
Будауи
25
Чо
90
Оморуйи
90
Оморуйи
25
Чо
18
Нагида
48
Айт-Будлаль
48
Айт-Будлаль
18
Нагида
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
10
Аль-Тамари
10
Бляс
10
Бляс
10
Аль-Тамари
9
Леполь
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Леполь
70
Норден
65
Мукиэле
65
Мукиэле
70
Норден
Остались в запасе
Ницца
Ренн
31
Максим Дюпе
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Габен Бернардо
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Габен Бернардо
ЦП
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
Точно не сыграют
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Исак Янссон
ПВ
Everton Pereira
ЦП
Элье Ваи
ЦФ
Али Абди
ЛЗ
Ренн
Точно не сыграют
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Жереми Жаке
ЦЗ
Статистика матча Ницца - Ренн
2
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
8
Офсайды
4
3
Количество передач
394
614
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ренна», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Ренн»

«Ницца» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Ницца
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
16:31
Сафонов может покинуть «ПСЖ» летом 2027 года
15:39
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
12:25
7
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
Вчера, 20:47
4
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
Вчера, 20:27
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
Вчера, 20:17
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
Вчера, 10:51
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
Вчера, 00:10
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
5 августа
5
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
4 августа
5
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
4 августа
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
4 августа
2
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Футболист «Родины» сделал выбор между «Спартаком» и «ПСЖ»
1 августа
13
Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»
1 августа
3
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Канчельскис дал совет Головину по поводу перехода в «Зенит»
31 июля
2
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
Орлов одним словом описал слухи об интересе «ПСЖ» к Батракову и Кисляку
31 июля
3
«Зенит» не отказался от Головина
31 июля
1
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
Обновленная информация о переговорах «Зенита» с Головиным
30 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+