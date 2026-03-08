08.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
4-1-3-1-1
80
Диуф
26
Бар
37
Пепра Оппонг
28
Ба
92
Клосс
24
Ванхутте
23
Луше
8
Сансон
14
Будауи
10
Диоп
25
Чо
4-2-3-1
30
Самба
18
Нагида
26
Мерлен
24
Руо
3
Брассье
45
Камара
21
Ронжье
10
Аль-Тамари
17
Шиманьски
70
Норден
9
Леполь
37
Пепра Оппонг
4
Данте
4
Данте
37
Пепра Оппонг
23
Луше
33
Менди
33
Менди
23
Луше
10
Диоп
47
Гувейя
47
Гувейя
10
Диоп
14
Будауи
26
Будаш
26
Будаш
14
Будауи
25
Чо
90
Оморуйи
90
Оморуйи
25
Чо
18
Нагида
48
Айт-Будлаль
48
Айт-Будлаль
18
Нагида
17
Шиманьски
6
Сиссе
6
Сиссе
17
Шиманьски
10
Аль-Тамари
10
Бляс
10
Бляс
10
Аль-Тамари
9
Леполь
7
Эмболо
7
Эмболо
9
Леполь
70
Норден
65
Мукиэле
65
Мукиэле
70
Норден
Остались в запасе
Ницца
Ренн
31
Максим Дюпе
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Габен Бернардо
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
23
Габен Бернардо
ЦП
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
4
Глен Камара
ЦП
77
Яссир Забири
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Франк Эз
Ницца
Точно не сыграют
Ренн
Точно не сыграют
Статистика матча Ницца - Ренн
2
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
8
Офсайды
4
3
Количество передач
394
614
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Ренна», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Ренн»
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Источник: «Бомбардир»