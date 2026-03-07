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  • «Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 17:50
Нижний Новгород
07.03.2026, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сочи
34' А. Бальбоа 62' Л. Тичич
80' М. Крамарич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
29
Лука Тичич
ЦП
52
Егор Смелов
АП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
33
Марсело Алвес
(К) ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
23
Густаво Сантос
ЛФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Артем Сидоренко
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
45
Франсуа Камано
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
3
Кирш
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
29
Сефас
52
Смелов
6
Олусегун
10
Бальбоа
4-2-2-2
35
Дегтев
28
Магаль
33
Алвес
3
Солдатенков
82
Волков
14
Кравцов
18
Васильев
8
Игнатов
10
Крамарич
98
Ильин
23
Сантос
19
Шнапцев
3
Коледин
3
Коледин
19
Шнапцев
29
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
29
Тичич
10
Бальбоа
77
Ивлев
77
Ивлев
10
Бальбоа
6
Олусегун
29
Урванцев
29
Урванцев
6
Олусегун
8
Игнатов
16
Мухин
16
Мухин
8
Игнатов
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
23
Сантос
7
Зиньковский
7
Зиньковский
23
Сантос
14
Кравцов
29
Ежов
29
Ежов
14
Кравцов
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Артем Сидоренко
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Артем Сидоренко
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
2
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
15
Офсайды
4
1
Количество передач
383
384
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Сочи»

«Пари НН» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Нижний Новгород
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