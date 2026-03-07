07.03.2026, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-1-2-2
30
Медведев
19
Шнапцев
25
Карич
3
Кирш
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
29
Тичич
29
Сефас
52
Смелов
6
Олусегун
10
Бальбоа
4-2-2-2
35
Дегтев
28
Магаль
33
Алвес
3
Солдатенков
82
Волков
14
Кравцов
18
Васильев
8
Игнатов
10
Крамарич
98
Ильин
23
Сантос
19
Шнапцев
3
Коледин
3
Коледин
19
Шнапцев
29
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
29
Тичич
10
Бальбоа
77
Ивлев
77
Ивлев
10
Бальбоа
6
Олусегун
29
Урванцев
29
Урванцев
6
Олусегун
8
Игнатов
16
Мухин
16
Мухин
8
Игнатов
18
Васильев
8
Коваленко
8
Коваленко
18
Васильев
23
Сантос
7
Зиньковский
7
Зиньковский
23
Сантос
14
Кравцов
29
Ежов
29
Ежов
14
Кравцов
98
Ильин
9
Федоров
9
Федоров
98
Ильин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Артем Сидоренко
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
69
Артем Сидоренко
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
45
Франсуа Камано
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
2
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
15
Офсайды
4
1
Количество передач
383
384
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Сочи», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»