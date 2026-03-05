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  • «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

5 марта, 21:50
Тоттенхэм
05.03.2026, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
34' Д. Соланке
40' И. Сарр (П) 45+1' Й. Ларсен 45+7' И. Сарр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
3
Крис Ричардс
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
23
Джейди Канвот
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Даичи Камада
АП
18
Исмаила Сарр
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
8
Ив Биссума
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
4-1-1-4
1
Викарио
38
Соуза
3
Дансо
15
ван де Вен
12
Порро
6
Палинья
29
Сарр
14
Грей
19
Соланке
11
Тель
39
Муани
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
3
Ричардс
18
Рияд
23
Канвот
2
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
18
Сарр
15
Камада
29
Гессан
22
Ларсен
39
Муани
8
Биссума
8
Биссума
39
Муани
38
Соуза
22
Галлахер
22
Галлахер
38
Соуза
12
Порро
7
Симонс
7
Симонс
12
Порро
19
Соланке
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
19
Соланке
2
Муньос
17
Клайн
17
Клайн
2
Муньос
22
Ларсен
12
Уче
12
Уче
22
Ларсен
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
29
Гессан
11
Джонсон
11
Джонсон
29
Гессан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Кристал Пэлас
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Борна Соса
ЛЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
55
Джастин Девенни
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Оливер Глазнер
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Ийенома Удогие
ЛЗ
Джед Спенс
ПЗ
Кристал Пэлас
Точно не сыграют
Максанс Лакруа
ЦЗ
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Шейк Дукур
ОП
Статистика матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
311
463
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.78
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Кристал Пэлас», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Тоттенхэм
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