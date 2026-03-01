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  • «Гамбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Гамбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 20:20
Гамбург
01.03.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
22' Ф. Виейра
36' Ромуло 50' Я. Диоманде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
24
Николас Капалдо
(К) ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
27
Филип Отеле
ЦФ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
49
Ян Диоманде
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
14
Райан Филипп
ЦП
7
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
22
Вушкович
25
Торунарига
2
Микельбренси
24
Капалдо
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
27
Отеле
4-1-3-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
6
Зайвальд
10
Груда
14
Баумгартнер
20
Нуса
40
Ромуло
49
Диоманде
24
Капалдо
17
Омари
17
Омари
24
Капалдо
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
20
Виейра
14
Филипп
14
Филипп
20
Виейра
27
Отеле
7
Домпе
7
Домпе
27
Отеле
19
Даунс
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Даунс
49
Диоманде
39
Хенрикс
39
Хенрикс
49
Диоманде
20
Нуса
6
Банзузи
6
Банзузи
20
Нуса
10
Груда
27
Гомис
27
Гомис
10
Груда
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Гамбург
РБ Лейпциг
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Оле Вернер
Гамбург
Точно не сыграют
Альберт Гренбек
ЦП
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Петер Гулачи
ВР
Коста Неделькович
ПЗ
Sani Suleiman
ЦФ
Ксавер Шлагер
ЦП
Статистика матча Гамбург - РБ Лейпциг
3
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
362
502
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.55
3.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.31
-0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «РБ Лейпцига», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург»«РБ Лейпциг»

«Гамбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Гамбург
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