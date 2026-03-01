01.03.2026, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Гамбург
Гамбург
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
22
Вушкович
25
Торунарига
2
Микельбренси
24
Капалдо
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
27
Отеле
4-1-3-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
23
Люкеба
22
Раум
6
Зайвальд
10
Груда
14
Баумгартнер
20
Нуса
40
Ромуло
49
Диоманде
24
Капалдо
17
Омари
17
Омари
24
Капалдо
11
Кенигсдорффер
6
Локонга
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
20
Виейра
14
Филипп
14
Филипп
20
Виейра
27
Отеле
7
Домпе
7
Домпе
27
Отеле
19
Даунс
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Даунс
49
Диоманде
39
Хенрикс
39
Хенрикс
49
Диоманде
20
Нуса
6
Банзузи
6
Банзузи
20
Нуса
10
Груда
27
Гомис
27
Гомис
10
Груда
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Гамбург
РБ Лейпциг
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
9
Роберт Глатцель
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Оле Вернер
Гамбург
Точно не сыграют
Статистика матча Гамбург - РБ Лейпциг
3
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
362
502
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.55
3.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.31
-0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «РБ Лейпцига», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»