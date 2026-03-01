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  • «Фулхэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 15:50
Фулхэм
01.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
7' Х. Уилсон 34' А. Ивоби
66' Ришарлисон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фулхэм
1
Бернд Лено
(К) ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
38
Соуза
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
9
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-1-3-2
1
Лено
30
Сессеньон
3
Бейсси
14
Диоп
2
Тете
8
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
14
Бобб
9
Хименес
8
Уилсон
3-1-2-1-3
1
Викарио
12
Порро
15
ван де Вен
3
Дрэгушин
6
Палинья
22
Галлахер
8
Биссума
7
Симонс
14
Грей
39
Муани
19
Соланке
17
Ивоби
15
Куэнка
15
Куэнка
17
Ивоби
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
14
Бобб
24
Кинг
24
Кинг
14
Бобб
8
Уилсон
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
8
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
8
Биссума
38
Соуза
38
Соуза
8
Биссума
3
Дрэгушин
3
Дансо
3
Дансо
3
Дрэгушин
22
Галлахер
29
Сарр
29
Сарр
22
Галлахер
7
Симонс
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
7
Симонс
39
Муани
11
Тель
11
Тель
39
Муани
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Фулхэм
Точно не сыграют
Кевин
ЛВ
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Лукас Бергвалл
АП
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Вильсон Одобер
ЛВ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Ийенома Удогие
ЛЗ
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
3
3
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
480
395
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-1.21
-1.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Тоттенхэма», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Тоттенхэм»

«Фулхэм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Фулхэм
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