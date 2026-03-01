01.03.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
4-1-3-2
1
Лено
30
Сессеньон
3
Бейсси
14
Диоп
2
Тете
8
Берге
17
Ивоби
32
Смит-Роу
14
Бобб
9
Хименес
8
Уилсон
3-1-2-1-3
1
Викарио
12
Порро
15
ван де Вен
3
Дрэгушин
6
Палинья
22
Галлахер
8
Биссума
7
Симонс
14
Грей
39
Муани
19
Соланке
17
Ивоби
15
Куэнка
15
Куэнка
17
Ивоби
32
Смит-Роу
10
Кэрни
10
Кэрни
32
Смит-Роу
14
Бобб
24
Кинг
24
Кинг
14
Бобб
8
Уилсон
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
8
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
8
Биссума
38
Соуза
38
Соуза
8
Биссума
3
Дрэгушин
3
Дансо
3
Дансо
3
Дрэгушин
22
Галлахер
29
Сарр
29
Сарр
22
Галлахер
7
Симонс
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
7
Симонс
39
Муани
11
Тель
11
Тель
39
Муани
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
3
3
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
480
395
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.88
xGP (предотвращенные голы)
-1.21
-1.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Тоттенхэма», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»