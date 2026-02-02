02.02.2026, понедельник, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Рияд
3-3-1-3
82
Борян
80
Аль-Хайбари
4
Гонсалес
23
Аль-Хайбари
7
19
Соро
35
20
Тозе
99
5
Барбе
10
Оку
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
3
Симакан
19
Аль-Хассан
20
Габриэль
96
Аль-Нассер
29
Гариб
79
Феликс
10
Мане
23
Яхья
19
Соро
33
33
19
Соро
7
12
12
7
35
11
Аль-Абси
11
Аль-Абси
35
9
Силла
9
Силла
23
Аль-Хайбари
98
98
23
Аль-Хайбари
29
Гариб
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
29
Гариб
2
Аль-Ганнам
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
2
Аль-Ганнам
19
Аль-Хассан
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
19
Аль-Хассан
23
Яхья
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Наср
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
88
Яхья аш-Шехри
АП
Главный тренер
Янник Феррера
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
8
Hayder Abdulkareem
ЦП
77
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Наср
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
13
Офсайды
6
3
Количество передач
266
484
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Насра», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»