Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2026

«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2026

2 февраля, 17:18
Аль-Рияд
02.02.2026, понедельник, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Наср
40' С. Мане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
(К) ЛЗ
23
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
4
Серхио Гонсалес
ЦЗ
7
Osama Al-Boardi
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
35
A. Al Siyahi
ЦП
20
Тозе
АП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
99
S. Harun
ЦФ
10
Тедди Оку
РФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
96
Саад Аль-Нассер
АП
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
33
Ammar Al Harfi
ЦЗ
12
Sulaiman Hahya Hazazi
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
88
Яхья аш-Шехри
АП
11
Халил Аль-Абси
ЛВ
9
Мамаду Силла
ЦФ
98
Enes Sali
ЦФ
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
8
Hayder Abdulkareem
ЦП
77
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-3-1-3
82
Борян
80
Аль-Хайбари
4
Гонсалес
23
Аль-Хайбари
7
19
Соро
35
20
Тозе
99
5
Барбе
10
Оку
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
3
Симакан
19
Аль-Хассан
20
Габриэль
96
Аль-Нассер
29
Гариб
79
Феликс
10
Мане
23
Яхья
19
Соро
33
33
19
Соро
7
12
12
7
35
11
Аль-Абси
11
Аль-Абси
35
9
Силла
9
Силла
23
Аль-Хайбари
98
98
23
Аль-Хайбари
29
Гариб
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
29
Гариб
2
Аль-Ганнам
4
Аль-Шарари
4
Аль-Шарари
2
Аль-Ганнам
19
Аль-Хассан
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
19
Аль-Хассан
23
Яхья
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Рияд
Аль-Наср
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
88
Яхья аш-Шехри
АП
Главный тренер
Янник Феррера
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
8
Hayder Abdulkareem
ЦП
77
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Марзук Тамбакти
ЦЗ
88
Яхья аш-Шехри
АП
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
8
Hayder Abdulkareem
ЦП
77
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Рияд - Аль-Наср
3
1
1
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
13
Офсайды
6
3
Количество передач
266
484
Сейвы
2
0
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Рияд» против «Аль-Насра», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Рияд»«Аль-Наср»

«Аль-Рияд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Рияд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
ФотоЗенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Вчера, 23:43
1
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
Вчера, 21:57
2
Все новости
Все новости
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
Вчера, 22:25
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
Вчера, 21:57
2
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
Вчера, 20:46
1
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
Вчера, 13:26
4
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
Вчера, 10:35
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
4 февраля
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
4 февраля
1
Пономарев оскорбил Роналду
4 февраля
12
Бензема назвал азиатский «Реал»
4 февраля
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
4 февраля
2
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
4 февраля
7
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
3 февраля
3
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
3 февраля
2
Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»
3 февраля
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом
3 февраля
3
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
3 февраля
4
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
2 февраля
1
«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата
2 февраля
1
Роналду нет в заявке «Аль-Насра» – он решил бойкотировать матч из-за конфликта с руководством клуба
2 февраля
2
Роналду блокирует трансфер Бензема
2 февраля
3
Роналду закатил бунт в «Аль-Насре»
2 февраля
7
Известен новый клуб Бензема
1 февраля
3
Бензема посчитал предложение от «Аль-Иттихада» оскорбительным и придумал дальнейшие шаги
31 января
Роналду опустили в списке бомбардиров саудовской лиги
31 января
Роналду одним словом описал победу «Аль-Насра» над 14-й командой чемпионата
31 января
1
961-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Холуд»
30 января
Роналду потерял лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии
28 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 