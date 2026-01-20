Введите ваш ник на сайте
  «Кайрат» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Кайрат» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Вчера, 17:43
Кайрат
20.01.2026, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 4
Завершен
Брюгге
90+2' А. Садыбеков
32' А. Станкович 38' Х. Ванакен 74' Р. Вермант 84' Б. Мехеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К) ЦЗ
80
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Эдмилсон
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
25
Александар Станкович
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Кайрат
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
47
Amirbek Bazarbayev
ЦЗ
42
M. Abish
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
99
Рикардиньо
ЦФ
79
M. Birkurmanov
ЦФ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
3-3-1-1-2
77
Анарбеков
14
Мартынович
80
Сорокин
4
Касабулат
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
26
Эдмилсон
4-1-2-2-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Станкович
10
Ветлесен
20
Ванакен
9
Форбс
67
Диахон
17
Вермант
18
Глейзер
6
Садыбеков
6
Садыбеков
18
Глейзер
4
Касабулат
42
42
4
Касабулат
20
Тапалов
33
Станоев
33
Станоев
20
Тапалов
7
Жоржинью
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
7
Жоржинью
26
Эдмилсон
79
79
26
Эдмилсон
65
Сейс
14
Мейер
14
Мейер
65
Сейс
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
10
Ветлесен
11
Сандра
11
Сандра
10
Ветлесен
9
Форбс
84
Кэмпбелл
84
Кэмпбелл
9
Форбс
17
Вермант
7
Тресольди
7
Тресольди
17
Вермант
Кайрат
Брюгге
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
47
Amirbek Bazarbayev
ЦЗ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
22
Симон Миньоле
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
47
Amirbek Bazarbayev
ЦЗ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
22
Симон Миньоле
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
Кайрат
Точно не сыграют
Султан Аскаров
ЦЗ
Яакко Оксанен
ЦП
Дастан Сатпаев
ЦФ
Егор Ткаченко
ПЗ
Ян Труфанов
ЦФ
Азамат Туякбаев
АП
S. Zeballos
Брюгге
Точно не сыграют
Линнт Аудор
ОП
Рафаэль Онидика
ОП
Джорн Спайлерс
ЦЗ
Христос Цолис
ЛВ
Дани ван ден Хойвел
ВР
Статистика матча Кайрат - Брюгге
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
525
604
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Брюгге», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Брюгге»

«Кайрат» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Брюгге Кайрат
