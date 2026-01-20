20.01.2026, вторник, 18:30
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Кайрат
3-3-1-1-2
77
Анарбеков
14
Мартынович
80
Сорокин
4
Касабулат
3
Мата
20
Тапалов
24
Мрынский
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
26
Эдмилсон
4-1-2-2-1
29
Жекерс
64
Саббе
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
25
Станкович
10
Ветлесен
20
Ванакен
9
Форбс
67
Диахон
17
Вермант
18
Глейзер
6
Садыбеков
6
Садыбеков
18
Глейзер
4
Касабулат
42
42
4
Касабулат
20
Тапалов
33
Станоев
33
Станоев
20
Тапалов
7
Жоржинью
99
Рикардиньо
99
Рикардиньо
7
Жоржинью
26
Эдмилсон
79
79
26
Эдмилсон
65
Сейс
14
Мейер
14
Мейер
65
Сейс
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
10
Ветлесен
11
Сандра
11
Сандра
10
Ветлесен
9
Форбс
84
Кэмпбелл
84
Кэмпбелл
9
Форбс
17
Вермант
7
Тресольди
7
Тресольди
17
Вермант
Остались в запасе
Кайрат
Брюгге
41
Danila Buch
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
47
Amirbek Bazarbayev
ЦЗ
89
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
22
Симон Миньоле
ВР
81
Argus Vanden Driessche
ВР
24
Vince Osuji
ЦЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Кайрат - Брюгге
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
525
604
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Брюгге», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Брюгге»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»