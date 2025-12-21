21.12.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
4-1-2-3
1
Пенья
39
Форт
22
Аффенгрубер
6
Бигас
14
Нуньес
8
Агуадо
18
Дональд
14
Фебас
20
Родригес
10
Мир
11
Валера
3-2-2-2-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
20
Баллиу
3
Чаваррия
17
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
6
Бигас
27
Петро
27
Петро
6
Бигас
39
Форт
16
Нету
16
Нету
39
Форт
10
Мир
32
32
10
Мир
20
Родригес
7
Сантьяго
7
Сантьяго
20
Родригес
8
Агуадо
17
Хосан
17
Хосан
8
Агуадо
18
Эспино
33
Вертроувд
33
Вертроувд
18
Эспино
32
Менди
5
Фелипе
5
Фелипе
32
Менди
17
Лопес
15
Гумбау
15
Гумбау
17
Лопес
23
Валентин
4
Диас
4
Диас
23
Валентин
20
Баллиу
21
Перес
21
Перес
20
Баллиу
Остались в запасе
Эльче
Райо Вальекано
1
Матиас Дитуро
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эльче - Райо Вальекано
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
11
Офсайды
1
4
Количество передач
343
401
Сейвы
8
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Райо Вальекано», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»