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  • «Эльче» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Эльче» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 19:20
Эльче
21.12.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
6' Э. Форт 67' А. Родригес 70' Х. Валера 90+1' М. Нету
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
8
Марк Агуадо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
17
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
21
Фран Перес
ПВ
4-1-2-3
1
Пенья
39
Форт
22
Аффенгрубер
6
Бигас
14
Нуньес
8
Агуадо
18
Дональд
14
Фебас
20
Родригес
10
Мир
11
Валера
3-2-2-2-1
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
32
Менди
20
Баллиу
3
Чаваррия
17
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
6
Бигас
27
Петро
27
Петро
6
Бигас
39
Форт
16
Нету
16
Нету
39
Форт
10
Мир
32
32
10
Мир
20
Родригес
7
Сантьяго
7
Сантьяго
20
Родригес
8
Агуадо
17
Хосан
17
Хосан
8
Агуадо
18
Эспино
33
Вертроувд
33
Вертроувд
18
Эспино
32
Менди
5
Фелипе
5
Фелипе
32
Менди
17
Лопес
15
Гумбау
15
Гумбау
17
Лопес
23
Валентин
4
Диас
4
Диас
23
Валентин
20
Баллиу
21
Перес
21
Перес
20
Баллиу
Остались в запасе
Эльче
Райо Вальекано
1
Матиас Дитуро
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
45
Алехандро Итурбе
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
28
Samu Becerra
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эльче - Райо Вальекано
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
11
Офсайды
1
4
Количество передач
343
401
Сейвы
8
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-0.09
-0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Райо Вальекано», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Райо Вальекано»

«Эльче» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Эльче
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