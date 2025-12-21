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  • «Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 14:50
Жирона
21.12.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
13' Коке 38' К. Галлахер 90+2' А. Гризманн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Алекс Морено
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
23
Иван Мартин
АП
3
Хоэль Рока
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
23
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Уго Ринкон
ЦЗ
28
Gibert Jordana
ЦЗ
14
Джон Солис
ЦП
32
Juan Arango
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
11
Тома Лемар
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Атлетико
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
14
Карлос Мартин
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
12
Рейс
24
Алекс Морено
4
Мартинес
6
Витсель
3
Рока
23
Мартин
15
Цыганков
11
Ванат
3-3-2-2
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
23
Гонсалес
17
Симеоне
9
Альварес
7
Серлот
16
Франкес
2
Ринкон
2
Ринкон
16
Франкес
15
Цыганков
14
Солис
14
Солис
15
Цыганков
3
Рока
22
Асприлья
22
Асприлья
3
Рока
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
4
Мартинес
21
Хиль
21
Хиль
4
Мартинес
Галлахер
24
Ле Норман
24
Ле Норман
Галлахер
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
9
Альварес
16
Алмада
16
Алмада
9
Альварес
5
Льоренте
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Льоренте
7
Серлот
18
Распадори
18
Распадори
7
Серлот
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
14
Офсайды
4
3
Количество передач
521
509
Сейвы
3
2
Точность передач %
91
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.9
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетико», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Атлетико»

«Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Жирона
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