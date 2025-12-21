21.12.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-2-1-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
16
Франкес
12
Рейс
24
Алекс Морено
4
Мартинес
6
Витсель
3
Рока
23
Мартин
15
Цыганков
11
Ванат
3-3-2-2
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
23
Гонсалес
17
Симеоне
9
Альварес
7
Серлот
16
Франкес
2
Ринкон
2
Ринкон
16
Франкес
15
Цыганков
14
Солис
14
Солис
15
Цыганков
3
Рока
22
Асприлья
22
Асприлья
3
Рока
23
Мартин
11
Лемар
11
Лемар
23
Мартин
4
Мартинес
21
Хиль
21
Хиль
4
Мартинес
Галлахер
24
Ле Норман
24
Ле Норман
Галлахер
23
Гонсалес
22
Галлахер
22
Галлахер
23
Гонсалес
9
Альварес
16
Алмада
16
Алмада
9
Альварес
5
Льоренте
7
Гризманн
7
Гризманн
5
Льоренте
7
Серлот
18
Распадори
18
Распадори
7
Серлот
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
31
Сальви Эскивель
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
40
Алекса Пурич
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
2
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
14
Офсайды
4
3
Количество передач
521
509
Сейвы
3
2
Точность передач %
91
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.9
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетико», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»