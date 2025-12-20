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  • «Осасуна» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Осасуна» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 19:20
Осасуна
20.12.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
72' А. Будимир 81' А. Будимир (П) 90+3' Р. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
8
Икер Муньос
ОП
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
34
Aitor Mañas
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-3-2-1
1
Сивера
14
Теналья
33
Парада
5
Пачеко
17
Кастро
19
Ибаньес
8
Бланко
30
Калебе
4
Суарес
21
Реббах
11
Мартинес
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
19
Розье
41
Аргибиде
41
Аргибиде
19
Розье
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
10
Орос
29
Осамбела
29
Осамбела
10
Орос
4
Суарес
18
Гуриди
18
Гуриди
4
Суарес
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
Остались в запасе
Осасуна
Алавес
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Осасуна - Алавес
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
375
438
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.93
0.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Алавеса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Алавес»

«Осасуна» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Осасуна
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