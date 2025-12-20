20.12.2025, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-2-3-1
1
Эррера
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-3-2-1
1
Сивера
14
Теналья
33
Парада
5
Пачеко
17
Кастро
19
Ибаньес
8
Бланко
30
Калебе
4
Суарес
21
Реббах
11
Мартинес
23
Бретонес
3
Крус
3
Крус
23
Бретонес
19
Розье
41
Аргибиде
41
Аргибиде
19
Розье
14
Гарсия
11
Барха
11
Барха
14
Гарсия
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
10
Орос
29
Осамбела
29
Осамбела
10
Орос
4
Суарес
18
Гуриди
18
Гуриди
4
Суарес
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
Остались в запасе
Осасуна
Алавес
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
35
X. Olaiz
ЦЗ
30
Carlos Ballestero
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Осасуна - Алавес
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
375
438
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.57
xGP (предотвращенные голы)
0.93
0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Алавеса», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»