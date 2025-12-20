20.12.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
1
Викарио
12
Порро
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
6
Бентанкур
15
Кудус
15
Бергвалл
7
Симонс
14
Грей
39
Муани
4-3-3
1
Алиссон
12
Брэдли
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
17
Вирц
14
Грей
6
Палинья
6
Палинья
14
Грей
15
Кудус
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Кудус
15
Бергвалл
28
Одобер
28
Одобер
15
Бергвалл
39
Муани
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
39
Муани
22
Экитике
3
Робертсон
3
Робертсон
22
Экитике
Исак
30
Фримпонг
30
Фримпонг
Исак
17
Вирц
42
Ньони
42
Ньони
17
Вирц
Фримпонг
14
Кьеза
14
Кьеза
Фримпонг
12
Брэдли
9
Исак
9
Исак
12
Брэдли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
4
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
2
Офсайды
1
6
Количество передач
322
614
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ливерпуля», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»