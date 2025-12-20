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  • «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 19:20
Тоттенхэм
20.12.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
83' Ришарлисон
56' А. Исак 66' У. Экитике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Мохаммед Кудус
АП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-3-2
1
Викарио
12
Порро
13
Ромеро
15
ван де Вен
25
Спенс
6
Бентанкур
15
Кудус
15
Бергвалл
7
Симонс
14
Грей
39
Муани
4-3-3
1
Алиссон
12
Брэдли
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
17
Вирц
14
Грей
6
Палинья
6
Палинья
14
Грей
15
Кудус
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Кудус
15
Бергвалл
28
Одобер
28
Одобер
15
Бергвалл
39
Муани
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
39
Муани
22
Экитике
3
Робертсон
3
Робертсон
22
Экитике
Исак
30
Фримпонг
30
Фримпонг
Исак
17
Вирц
42
Ньони
42
Ньони
17
Вирц
Фримпонг
14
Кьеза
14
Кьеза
Фримпонг
12
Брэдли
9
Исак
9
Исак
12
Брэдли
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ливерпуль
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль
4
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
2
Офсайды
1
6
Количество передач
322
614
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Ливерпуля», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Ливерпуль»

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм
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