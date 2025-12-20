20.12.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-1-2-1-2
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
16
Арриага
10
Мартинес
12
Венцедор
24
Альварес
9
Ромеро
17
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Ремиро
31
Мартин
5
Субельдия
6
Элустондо
17
Гомес
4
Горротксатеги
24
Сучич
8
Кубо
15
Марин
11
Гедеш
21
Оярсабаль
2
Морено
3
Маттурро
3
Маттурро
2
Морено
12
Венцедор
20
Рей
20
Рей
12
Венцедор
9
Ромеро
18
Лосада
18
Лосада
9
Ромеро
22
Тольян
26
Тунде
26
Тунде
22
Тольян
10
Мартинес
19
Эспи
19
Эспи
10
Мартинес
15
Марин
18
Солер
18
Солер
15
Марин
21
Оярсабаль
17
17
21
Оярсабаль
24
Сучич
21
Захарян
21
Захарян
24
Сучич
8
Кубо
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
8
Кубо
11
Гедеш
10
Мендес
10
Мендес
11
Гедеш
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Хорхе Кабельо
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Йон Ансотеги
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Хорхе Кабельо
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Йон Ансотеги
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
6
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
7
10
Нарушения
16
13
Офсайды
3
3
Количество передач
349
455
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Реала Сосьедад», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»