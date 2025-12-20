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  • «Леванте» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Леванте» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 17:05
Леванте
20.12.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
90+4' А. де ла Фуэнте (П)
45+1' Т. Кубо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
10
Пабло Мартинес
(К) ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Йон Ансотеги
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Хорхе Кабельо
ЦЗ
3
Алан Маттурро
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Икер Лосада
ЦФ
26
Карим Тунде
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Lander Astiazarán
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
23
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Морено
22
Тольян
16
Арриага
10
Мартинес
12
Венцедор
24
Альварес
9
Ромеро
17
Гарсия
4-1-1-3-1
1
Ремиро
31
Мартин
5
Субельдия
6
Элустондо
17
Гомес
4
Горротксатеги
24
Сучич
8
Кубо
15
Марин
11
Гедеш
21
Оярсабаль
2
Морено
3
Маттурро
3
Маттурро
2
Морено
12
Венцедор
20
Рей
20
Рей
12
Венцедор
9
Ромеро
18
Лосада
18
Лосада
9
Ромеро
22
Тольян
26
Тунде
26
Тунде
22
Тольян
10
Мартинес
19
Эспи
19
Эспи
10
Мартинес
15
Марин
18
Солер
18
Солер
15
Марин
21
Оярсабаль
17
17
21
Оярсабаль
24
Сучич
21
Захарян
21
Захарян
24
Сучич
8
Кубо
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
8
Кубо
11
Гедеш
10
Мендес
10
Мендес
11
Гедеш
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Хорхе Кабельо
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Йон Ансотеги
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
1
Пабло Куньят
ВР
15
Хорхе Кабельо
ЦЗ
6
Диего Пампин
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
25
M. Goti Lopez
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Йон Ансотеги
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
6
2
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
7
10
Нарушения
16
13
Офсайды
3
3
Количество передач
349
455
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.38
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Реала Сосьедад», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Реал Сосьедад»

«Леванте» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Леванте
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