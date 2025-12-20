Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
28
Нартей
26
Ундав
18
Левелинг
8
Томаш
3-2-3-2
1
Бауманн
21
Хайдари
13
Бернардо
7
Авдуллаху
5
Цоуфал
4
Гранац
18
Бюргер
6
Премель
22
Прасс
11
Аслани
19
Лемперле
29
Ельч
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
29
Ельч
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
21
Хайдари
15
Кабак
15
Кабак
21
Хайдари
22
Прасс
15
Жандре
15
Жандре
22
Прасс
11
Аслани
9
Крамарич
9
Крамарич
11
Аслани
19
Лемперле
9
Гложек
9
Гложек
19
Лемперле
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
37
Лука Филипп
ВР
8
Умут Тохумджу
ЦП
10
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
45
Лазар Йованович
АП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
8
Умут Тохумджу
ЦП
10
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
3
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
17
Офсайды
1
2
Количество передач
358
417
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.13
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Хоффенхайма», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Хоффенхайм»
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Источник: «Бомбардир»