14.12.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-2-1
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
8
Бланко
30
Калебе
19
Ибаньес
21
Реббах
4
Суарес
15
Бойе
3-1-2-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
2
Рюдигер
40
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
11
Родриго
8
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
33
Парада
3
Энрикес
3
Энрикес
33
Парада
4
Суарес
6
Гевара
6
Гевара
4
Суарес
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
19
Ибаньес
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Ибаньес
40
24
Хейсен
24
Хейсен
40
7
Винисиус
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Винисиус
11
Родриго
10
Диас
10
Диас
11
Родриго
8
Гюлер
16
Гарсия
16
Гарсия
8
Гюлер
Остались в запасе
Алавес
Реал
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Алавес - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
488
462
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.83
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»