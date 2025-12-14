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  • «Алавес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Алавес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 21:50
Алавес
14.12.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 2
Завершен
Реал
70' К. Висенте
24' К. Мбаппе 77' Родриго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
30
Калебе
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Алавес
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Реал
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Дин Хейсен
ЦЗ
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
10
Браим Диас
АП
16
Гонсало Гарсия
ПВ
4-3-2-1
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
8
Бланко
30
Калебе
19
Ибаньес
21
Реббах
4
Суарес
15
Бойе
3-1-2-3-1
1
Куртуа
17
Асенсио
2
Рюдигер
40
8
Чуамени
8
Вальверде
10
Беллингем
11
Родриго
8
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
33
Парада
3
Энрикес
3
Энрикес
33
Парада
4
Суарес
6
Гевара
6
Гевара
4
Суарес
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
19
Ибаньес
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Ибаньес
40
24
Хейсен
24
Хейсен
40
7
Винисиус
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
7
Винисиус
11
Родриго
10
Диас
10
Диас
11
Родриго
8
Гюлер
16
Гарсия
16
Гарсия
8
Гюлер
Остались в запасе
Алавес
Реал
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
33
Рубен Монтеро
ВР
13
Рауль Фернандес
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
34
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
43
Серхио Местре
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Алавес - Реал
2
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
488
462
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.83
xGP (предотвращенные голы)
0.5
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Реал»

«Алавес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Алавес
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