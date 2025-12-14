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  • «Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 17:05
Сельта
14.12.2025, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
48' В. Сведберг 55' Й. Эль-Абделлауи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К) ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
97
Брайан Сарагоса
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
44
Селтон Санчес
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Раду
12
Фернандес
3
Мингеса
2
Старфельт
20
Алонсо
17
Руэда
22
Сотело
16
Роман
19
Сведберг
9
Хутгла
10
Аспас
4-2-3-1
23
Симон
12
Аресо
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
17
Руэда
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Руэда
22
Сотело
6
Мориба
6
Мориба
22
Сотело
10
Аспас
23
Альварес
23
Альварес
10
Аспас
9
Хутгла
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
9
Хутгла
19
Сведберг
7
Иглесиас
7
Иглесиас
19
Сведберг
17
Бершиче
19
Бойро
19
Бойро
17
Бершиче
8
Сансет
44
Санчес
44
Санчес
8
Сансет
10
Уильямс
22
Серрано
22
Серрано
10
Уильямс
11
Гурусета
25
Изета
25
Изета
11
Гурусета
7
Беренгер
19
Уильямс
19
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
97
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
97
Брайан Сарагоса
АП
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
47
Икер Монреаль
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
3
2
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
3
Количество передач
507
492
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.68
-0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Атлетика», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Атлетик»

«Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Сельта
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