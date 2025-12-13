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  • «Хетафе» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Хетафе» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 21:50
Хетафе
13.12.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
53' Л. Кабрера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
3
Абдель Абкар
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
37
José Luis Pérez
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Эспаньол
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
3-2-2-2
13
Сорья
3
Абкар
22
Дуарте
2
Джене
16
Рико
21
Иглесиас
6
Мартин
8
Арамбарри
23
Лисо
18
Санкрис
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
5
Калеро
22
Ромеро
8
Экспозито
17
Каррерас
11
Милья
19
Кике
1
Фернандес
6
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
6
Мартин
18
Санкрис
77
да Коста
77
да Коста
18
Санкрис
17
Фемения
11
Камара
11
Камара
17
Фемения
23
Лисо
9
Майорал
9
Майорал
23
Лисо
22
Дуарте
7
Хуанми
7
Хуанми
22
Дуарте
11
Милья
15
Рубио
15
Рубио
11
Милья
17
Каррерас
2
Санчес
2
Санчес
17
Каррерас
19
Кике
18
Пикель
18
Пикель
19
Кике
8
Экспозито
10
Лосано
10
Лосано
8
Экспозито
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
37
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
37
José Luis Pérez
ЦФ
Остались в запасе
31
Llorenç Serred
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
5
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
17
Офсайды
2
3
Количество передач
382
315
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
62
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.5
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Эспаньола», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Эспаньол»

«Хетафе» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Хетафе
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