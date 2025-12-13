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  • «Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 16:50
Ливерпуль
13.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
1' У. Экитике 60' У. Экитике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
17
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
13
Джек Хиншелвуд
ОП
17
Карлос Балеба
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
18
Ясин Аяри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
6
Керкез
93
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
8
Собослаи
17
Вирц
22
Экитике
2-1-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
13
Хиншелвуд
17
Балеба
25
Гомес
27
Виффер
20
Кадиоглу
10
Груда
11
Минте
10
Рюттер
17
Вирц
3
Робертсон
3
Робертсон
17
Вирц
8
Собослаи
14
Кьеза
14
Кьеза
8
Собослаи
2
Гомес
10
Салах
10
Салах
2
Гомес
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
17
Балеба
18
Аяри
18
Аяри
17
Балеба
25
Гомес
20
Милнер
20
Милнер
25
Гомес
10
Груда
22
Митома
22
Митома
10
Груда
10
Рюттер
19
Костулас
19
Костулас
10
Рюттер
13
Хиншелвуд
18
Уэлбек
18
Уэлбек
13
Хиншелвуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
519
526
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брайтона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон»

«Ливерпуль» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Ливерпуль
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