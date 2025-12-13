13.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-3
1
Алиссон
6
Керкез
93
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
8
Собослаи
17
Вирц
22
Экитике
2-1-4-2-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
13
Хиншелвуд
17
Балеба
25
Гомес
27
Виффер
20
Кадиоглу
10
Груда
11
Минте
10
Рюттер
17
Вирц
3
Робертсон
3
Робертсон
17
Вирц
8
Собослаи
14
Кьеза
14
Кьеза
8
Собослаи
2
Гомес
10
Салах
10
Салах
2
Гомес
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
17
Балеба
18
Аяри
18
Аяри
17
Балеба
25
Гомес
20
Милнер
20
Милнер
25
Гомес
10
Груда
22
Митома
22
Митома
10
Груда
10
Рюттер
19
Костулас
19
Костулас
10
Рюттер
13
Хиншелвуд
18
Уэлбек
18
Уэлбек
13
Хиншелвуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Брайтон
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
92
Веллити Лаки
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Ливерпуль - Брайтон
1
2
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
519
526
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.89
1.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.78
-0.78
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Брайтона», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»