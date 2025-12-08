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  • «Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

«Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

8 декабря 2025, 21:35
Торино
08.12.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 3
Завершен
Милан
10' Н. Влашич (П) 17' Д. Сапата
24' А. Рабьо 67' К. Пулишич 77' К. Пулишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
23
Кристьян Асллани
ОП
13
Никола Влашич
АП
10
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
71
Mihai Popa
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
4-2-1-3
81
Исраэль
20
Лазаро
23
Коко
3
Марипан
16
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
23
Асллани
13
Влашич
91
Сапата
10
Адамс
14
Анджорин
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
33
Бартезаги
10
Модрич
14
Рабьо
8
Лофтус-Чик
22
Салемакерс
10
Леау
18
Нкунку
16
Хольмгрен-Педерсен
25
Нкунку
25
Нкунку
16
Хольмгрен-Педерсен
61
Тамез
25
Масина
25
Масина
61
Тамез
14
Анджорин
22
Казадеи
22
Казадеи
14
Анджорин
10
Адамс
7
Абухляль
7
Абухляль
10
Адамс
20
Лазаро
16
Нгонг
16
Нгонг
20
Лазаро
22
Салемакерс
7
Эступиньян
7
Эступиньян
22
Салемакерс
10
Леау
4
Риччи
4
Риччи
10
Леау
33
Бартезаги
10
Пулишич
10
Пулишич
33
Бартезаги
Остались в запасе
Торино
Милан
71
Mihai Popa
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
71
Mihai Popa
ВР
1
Альберто Палеари
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
27
Давид Одогу
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Милан
2
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
7
Офсайды
1
3
Количество передач
308
552
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.67
xGP (предотвращенные голы)
-1.13
-1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Милана», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Милан»

«Торино» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Торино
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