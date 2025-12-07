07.12.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
3-3-2-2
1
Пенья
23
Чуст
6
Бигас
22
Аффенгрубер
39
Форт
8
Агуадо
14
Нуньес
14
Фебас
19
Диангана
10
Мир
11
Валера
4-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
12
Рейс
16
Франкес
24
Алекс Морено
6
Витсель
15
Цыганков
22
Асприлья
21
Хиль
11
Ванат
23
Мартин
6
Бигас
27
Петро
27
Петро
6
Бигас
11
Валера
3
Педроса
3
Педроса
11
Валера
8
Агуадо
18
Дональд
18
Дональд
8
Агуадо
19
Диангана
4
Мендоса
4
Мендоса
19
Диангана
39
Форт
17
Хосан
17
Хосан
39
Форт
16
Франкес
2
Ринкон
2
Ринкон
16
Франкес
6
Витсель
14
Солис
14
Солис
6
Витсель
11
Ванат
11
Лемар
11
Лемар
11
Ванат
22
Асприлья
3
Рока
3
Рока
22
Асприлья
Остались в запасе
Эльче
Жирона
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
27
Pol Arnau
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
27
Pol Arnau
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эльче - Жирона
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Количество передач
544
400
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Жироны», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»