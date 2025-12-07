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  • «Эльче» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Эльче» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 14:50
Эльче
07.12.2025, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 0
Завершен
Жирона
40' Х. Валера 51' Р. Мир 57' Р. Мир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
8
Марк Агуадо
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
24
Алекс Морено
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
23
Иван Мартин
(К) АП
22
Ясер Асприлья
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Адрия Педроса
ЛЗ
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
17
Хосан
ПВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Жирона
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
27
Pol Arnau
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
11
Тома Лемар
АП
3
Хоэль Рока
ЛВ
44
Papa Dame Ba
ЦФ
3-3-2-2
1
Пенья
23
Чуст
6
Бигас
22
Аффенгрубер
39
Форт
8
Агуадо
14
Нуньес
14
Фебас
19
Диангана
10
Мир
11
Валера
4-1-3-2
13
Газзанига
17
Блинд
12
Рейс
16
Франкес
24
Алекс Морено
6
Витсель
15
Цыганков
22
Асприлья
21
Хиль
11
Ванат
23
Мартин
6
Бигас
27
Петро
27
Петро
6
Бигас
11
Валера
3
Педроса
3
Педроса
11
Валера
8
Агуадо
18
Дональд
18
Дональд
8
Агуадо
19
Диангана
4
Мендоса
4
Мендоса
19
Диангана
39
Форт
17
Хосан
17
Хосан
39
Форт
16
Франкес
2
Ринкон
2
Ринкон
16
Франкес
6
Витсель
14
Солис
14
Солис
6
Витсель
11
Ванат
11
Лемар
11
Лемар
11
Ванат
22
Асприлья
3
Рока
3
Рока
22
Асприлья
Остались в запасе
Эльче
Жирона
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
27
Pol Arnau
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Остались в запасе
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
16
Мартим Нету
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
7
Яго Сантьяго
ЛВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Остались в запасе
43
Aleksandar Andreev
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Gibert Jordana
ЦЗ
27
Pol Arnau
ЦЗ
4
Арнау Мартинес
ПЗ
32
Juan Arango
ЦП
29
Ласс Курума
ЦП
44
Papa Dame Ba
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эльче - Жирона
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Количество передач
544
400
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.94
xGP (предотвращенные голы)
-1.17
-1.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Жироны», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче»«Жирона»

«Эльче» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Эльче
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