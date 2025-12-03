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Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Сандерленда», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Сандерленд»