03.12.2025, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
93
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
17
Вирц
8
Собослаи
9
Исак
3-3-1-1-1
22
Руфс
5
Баллард
3
Альдрете
14
Садики
20
Мукиэле
10
Джака
17
Рейнилду
28
Ле Фе
7
Тальби
19
Бробби
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
2
Гомес
17
Джонс
17
Джонс
2
Гомес
9
Исак
14
Кьеза
14
Кьеза
9
Исак
20
Мак Аллистер
22
Экитике
22
Экитике
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
10
Салах
10
Салах
11
Гакпо
28
Ле Фе
6
Гертрейда
6
Гертрейда
28
Ле Фе
7
Тальби
13
О'Найен
13
О'Найен
7
Тальби
19
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
19
Бробби
Остались в запасе
Ливерпуль
Сандерленд
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
25
Бертран Траоре
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
13
Энтони Паттерсон
ВР
6
Дэн Нил
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
25
Бертран Траоре
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Ливерпуль - Сандерленд
1
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
5
Офсайды
2
2
Количество передач
638
304
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.26
-0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Сандерленда», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Сандерленд»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»