Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лидс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

«Лидс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

3 декабря 2025, 22:05
Лидс
03.12.2025, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Челси
6' Я. Бийол 43' А. Танака 72' Д. Калверт-Льюин
50' П. Нету
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Лукас Перри
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
7
Ао Танака
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
38
Марк Гиу
ЦФ
3-3-1-2
1
Перри
6
Родон
15
Бийол
5
Стрейк
5
Гудмундссон
18
Сташ
2
Богль
7
Танака
14
Нмеча
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
1
Санчес
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
23
Чалоба
24
Кукурелья
17
Сантос
24
Фернандес
41
Эстевао
11
Гиттенс
20
Педро
9
Делап
5
Гудмундссон
23
Борнау
23
Борнау
5
Гудмундссон
2
Богль
24
Джастин
24
Джастин
2
Богль
7
Танака
44
Груев
44
Груев
7
Танака
9
Калверт-Льюин
10
Пироэ
10
Пироэ
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
19
Окафор
19
Окафор
14
Нмеча
5
Бадьяшиль
27
Густо
27
Густо
5
Бадьяшиль
11
Гиттенс
49
Гарначо
49
Гарначо
11
Гиттенс
41
Эстевао
18
Нету
18
Нету
41
Эстевао
9
Делап
10
Палмер
10
Палмер
9
Делап
17
Сантос
38
Гиу
38
Гиу
17
Сантос
Остались в запасе
Лидс
Челси
26
Карл Дарлоу
ВР
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Карл Дарлоу
ВР
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лидс - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
264
682
Сейвы
1
2
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.79
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Челси», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Челси»

«Лидс» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Лидс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»
30 июля
«Реал» продаст молодого игрока в «Фулхэм» за 70 миллионов
30 июля
Фото«Челси» купил защитника за 52 миллиона
30 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+