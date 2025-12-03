03.12.2025, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-3-1-2
1
Перри
6
Родон
15
Бийол
5
Стрейк
5
Гудмундссон
18
Сташ
2
Богль
7
Танака
14
Нмеча
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
1
Санчес
5
Бадьяшиль
4
Адарабиойо
23
Чалоба
24
Кукурелья
17
Сантос
24
Фернандес
41
Эстевао
11
Гиттенс
20
Педро
9
Делап
5
Гудмундссон
23
Борнау
23
Борнау
5
Гудмундссон
2
Богль
24
Джастин
24
Джастин
2
Богль
7
Танака
44
Груев
44
Груев
7
Танака
9
Калверт-Льюин
10
Пироэ
10
Пироэ
9
Калверт-Льюин
14
Нмеча
19
Окафор
19
Окафор
14
Нмеча
5
Бадьяшиль
27
Густо
27
Густо
5
Бадьяшиль
11
Гиттенс
49
Гарначо
49
Гарначо
11
Гиттенс
41
Эстевао
18
Нету
18
Нету
41
Эстевао
9
Делап
10
Палмер
10
Палмер
9
Делап
17
Сантос
38
Гиу
38
Гиу
17
Сантос
Остались в запасе
Лидс
Челси
26
Карл Дарлоу
ВР
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Карл Дарлоу
ВР
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лидс - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
264
682
Сейвы
1
2
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.79
0.96
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Челси», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 декабря в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»