02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
Порту
4-2-1-1-2
99
Кошта
12
Сануси
5
Беднарек
21
52
Фернандеш
6
Эустакиу
13
Росарио
47
86
Мора
7
Гомес
27
4-1-1-2-2
1
Матеус
66
Соль
30
13
Велькович
23
Тикнизян
20
Хандель
22
4
Иванич
49
Радоньич
21
Элшник
89
Арнаутович
52
Фернандеш
20
Кошта
20
Кошта
52
Фернандеш
27
10
Вейга
10
Вейга
27
5
Беднарек
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
5
Беднарек
47
17
Сайнс
17
Сайнс
47
21
Элшник
6
Байо
6
Байо
21
Элшник
23
Тикнизян
24
Станкович
24
Станкович
23
Тикнизян
49
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
49
Радоньич
22
14
Олаинка
14
Олаинка
22
89
Арнаутович
17
Дуарте
17
Дуарте
89
Арнаутович
Остались в запасе
Порту
Црвена Звезда
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Пепе
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Пепе
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Порту - Црвена Звезда
3
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
416
416
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.43
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Црвены Звезды», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Црвена Звезда»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»