  • Главная
  • Новости
  «Порту» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

«Порту» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

2 октября, 21:16
Порту
02.10.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
2 : 1
Завершен
Црвена Звезда
8' В. Гомес (П) 89' Р. Мора
32' V. Kostov
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
47
Ángel Alarcón
ЦП
86
Родригу Мора
АП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
27
Deniz Gül
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
30
Franklin Tebo
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
20
Томаш Хандель
ОП
22
Vasilije Kostov
ЦП
4
Мирко Иванич
(К) АП
49
Неманья Радоньич
ЛВ
89
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Махмуду Байо
ОП
24
Никола Станкович
ЦП
7
Милсон
ЛВ
14
Петер Олаинка
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
17
Бруно Дуарте
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Кошта
12
Сануси
5
Беднарек
21
52
Фернандеш
6
Эустакиу
13
Росарио
47
86
Мора
7
Гомес
27
4-1-1-2-2
1
Матеус
66
Соль
30
13
Велькович
23
Тикнизян
20
Хандель
22
4
Иванич
49
Радоньич
21
Элшник
89
Арнаутович
52
Фернандеш
20
Кошта
20
Кошта
52
Фернандеш
27
10
Вейга
10
Вейга
27
5
Беднарек
8
Фрохольдт
8
Фрохольдт
5
Беднарек
47
17
Сайнс
17
Сайнс
47
21
Элшник
6
Байо
6
Байо
21
Элшник
23
Тикнизян
24
Станкович
24
Станкович
23
Тикнизян
49
Радоньич
7
Милсон
7
Милсон
49
Радоньич
22
14
Олаинка
14
Олаинка
22
89
Арнаутович
17
Дуарте
17
Дуарте
89
Арнаутович
Остались в запасе
Порту
Црвена Звезда
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Пепе
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
24
Жоау Кошта
ВР
14
Клаудио Рамос
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
11
Пепе
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
18
Омри Глазер
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Родригао
ЦЗ
71
Adem Avdić
ЦЗ
25
Стефан Лекович
ЦЗ
37
Владимир Лучич
ЛВ
40
Luka Zarić
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Порту - Црвена Звезда
3
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
416
416
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.43
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Црвены Звезды», 2 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту»«Црвена Звезда»

«Порту» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025

Лига Европы Црвена Звезда Порту
Лига Европы Црвена Звезда Порту
