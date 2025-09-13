13.09.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
3-2-1-4
1
Гюнок
39
Юрасек
14
Удуохай
35
Джало
8
Учан
10
Кекчю
25
Саздаги
18
Черны
9
Абрахам
19
Туре
27
Рафа
4-1-3-1-1
16
Зенгезер
36
Эбоселе
27
Ба
3
Опоку
21
Опери
2
Эздемир
7
Сари
8
Кеман
13
Креспо
77
Брнич
14
Шомуродов
8
Учан
5
Тикназ
5
Тикназ
8
Учан
9
Абрахам
7
Рашица
7
Рашица
9
Абрахам
27
Рафа
11
Ундер
11
Ундер
27
Рафа
7
Сари
15
15
7
Сари
13
Креспо
4
Эргюн
4
Эргюн
13
Креспо
77
Брнич
23
Тюрук
23
Тюрук
77
Брнич
8
Кеман
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Кеман
14
Шомуродов
10
Да Кошта
10
Да Кошта
14
Шомуродов
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Картал Йилмаз
ЦП
1
Волкан Бабакан
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
45
Berkay Aslan
ЦФ
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
413
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Истанбула», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Истанбул»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»