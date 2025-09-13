Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бешикташ» – «Истанбул»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Бешикташ» – «Истанбул»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Сегодня, 18:56
Бешикташ
13.09.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
74' Э. Билал Туре 90+1' Д. Ундер
71' Э. Шомуродов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Мерт Гюнок
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
8
Салих Учан
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
9
Тэмми Абрахам
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
36
Фести Эбоселе
ПЗ
2
Берат Эздемир
ОП
13
Мигель Креспо
ЦП
8
Оливье Кеман
(К) ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
77
Иван Брнич
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Картал Йилмаз
ЦП
5
Эге Тикназ
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
11
Дженгиз Ундер
ПВ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
23
Дениз Тюрук
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
45
Berkay Aslan
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
3-2-1-4
1
Гюнок
39
Юрасек
14
Удуохай
35
Джало
8
Учан
10
Кекчю
25
Саздаги
18
Черны
9
Абрахам
19
Туре
27
Рафа
4-1-3-1-1
16
Зенгезер
36
Эбоселе
27
Ба
3
Опоку
21
Опери
2
Эздемир
7
Сари
8
Кеман
13
Креспо
77
Брнич
14
Шомуродов
8
Учан
5
Тикназ
5
Тикназ
8
Учан
9
Абрахам
7
Рашица
7
Рашица
9
Абрахам
27
Рафа
11
Ундер
11
Ундер
27
Рафа
7
Сари
15
15
7
Сари
13
Креспо
4
Эргюн
4
Эргюн
13
Креспо
77
Брнич
23
Тюрук
23
Тюрук
77
Брнич
8
Кеман
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
8
Кеман
14
Шомуродов
10
Да Кошта
10
Да Кошта
14
Шомуродов
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Картал Йилмаз
ЦП
1
Волкан Бабакан
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
45
Berkay Aslan
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Картал Йилмаз
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
6
Онур Булут
ПП
45
Berkay Aslan
ЦФ
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
413
371
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Истанбула», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Истанбул»

«Бешикташ» – «Истанбул»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Бешикташ
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, на сколько матчей могут дисквалифицировать Станковича
23:13
1
Дзюба установил новый рекорд российского футбола
22:58
Мусаев считает, что в ворота «Краснодара» назначили спорный пенальти
22:48
2
Тренер «Спартака»: «Арбитры относятся к нам плохо»
22:46
3
Семин прокомментировал удаление Станковича в матче с «Динамо»
22:40
1
Дзюба сказал, в чем он превосходит Роналду
22:33
3
Лунев назвал «мусорными» голы «Спартака» в ворота «Динамо»
22:31
14
Тюкавин – после матча со «Спартаком»: «Еле сдержался, чтобы не заплакать»
22:22
7
Дзюба назвал клуб, чемпионства которого он желает в этом сезоне
22:19
2
В «Динамо» сказали, уволят ли Карпина после ничьей со «Спартаком»
22:18
6
Все новости
Все новости
Джикия забил дебютный гол в Турции и помог «Антальяспору» победить
19:24
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
Вчера, 15:29
Вратарь «МЮ» Онана перешел в турецкий клуб
11 сентября
Мостовой прокомментировал назначение Тедеско в «Фенербахче»
10 сентября
1
Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче»
9 сентября
4
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Фенербахче»
9 сентября
6
Назван новый клуб Тедеско
9 сентября
5
ФотоОсужденный за изнасилование Бен-Йеддер нашел новый клуб в Турции
8 сентября
Президент «Фенербахче» раскрыл причину увольнения Моуринью
7 сентября
3
Зидан договорился с новым клубом
6 сентября
7
Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола
6 сентября
Клуб Лички усилился экс-полузащитником «Зенита»
6 сентября
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
3 сентября
Фото«Фенербахче» официально представил Эдерсона
3 сентября
1
Фото«Галатасарай» бесплатно подписал футболиста «Манчестер Сити»
2 сентября
2
Фото«Фенербахче» выкупил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
1 сентября
Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета
1 сентября
4
ФотоМоуринью в одиночестве покинул Стамбул после увольнения из «Фенербахче»
31 августа
5
Эксперт оценил старт Джикии в Турции
30 августа
3
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
29 августа
3
Подсчитана общая сумма неустоек Моуринью – его увольняли 7 раз
29 августа
9
Раскрыта сумма неустойки, которую получит Моуринью за увольнение из «Фенербахче»
29 августа
10
⚡ Моуринью уволили из «Фенербахче»
29 августа
17
У Кузяева появился новый вариант продолжения карьеры
29 августа
2
Сульшера уволили из турецкого клуба
29 августа
3
Фото«Галатасарай» купил одноклубника Головина за 30+ миллионов
28 августа
1
Команду Юрана разнесли во 2-м турецком дивизионе
23 августа
6
Юран одержал дебютную победу в Турции
16 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 