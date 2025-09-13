Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Истанбула», 5-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Истанбул»