Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

«Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Вчера, 15:31
Кызыл-Жар
16.08.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Женис
80' С. Жарынбетов
43' А. Адиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
41
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
14
Самат Жарынбетов
ОП
84
Нене Гбамбле
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
10
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Женис
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Саги Совет
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
10
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
87
Жан Мартинс
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
11
Аслан Адиль
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
99
Елисей Горшунов
ЛЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ОП
8
Андрей Ульшин
ЦП
79
Gleb Valgushev
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
12
M. Zhakipbayev
ЦФ
Женис
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Амандык Набиханов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
5
Саян Муканов
ПЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
9
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
4-2-1-3
41
Лобанцев
44
Васильев
22
25
Туре
77
Мирошниченко
55
Нойок
14
Жарынбетов
84
Гбамбле
10
Жангылышбай
11
Черединов
15
Себай
4-1-1-3-1
1
Игнатович
25
Ром
63
Сараванья
10
Тевзадзе
4
Совет
7
Куат
87
Мартинс
11
Адиль
19
Сантос
14
Саулет
20
84
Гбамбле
99
Горшунов
99
Горшунов
84
Гбамбле
25
Туре
17
Женис
17
Женис
25
Туре
77
Мирошниченко
5
Сабино
5
Сабино
77
Мирошниченко
15
Себай
79
79
15
Себай
10
Жангылышбай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
10
Жангылышбай
20
23
Балтабеков
23
Балтабеков
20
25
Ром
2
Набиханов
2
Набиханов
25
Ром
7
Куат
17
Адилов
17
Адилов
7
Куат
11
Адиль
9
Лобжанидзе
9
Лобжанидзе
11
Адиль
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Женис
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
8
Андрей Ульшин
ЦП
12
M. Zhakipbayev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
5
Саян Муканов
ПЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
8
Андрей Ульшин
ЦП
12
M. Zhakipbayev
ЦФ
Остались в запасе
5
Саян Муканов
ПЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Кызыл-Жар - Женис
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жениса», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар»«Женис»

«Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Кызыл-Жар
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Черданцев подробно объяснил отмену 3-го гола «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:13
2
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
09:30
«Фратрия» описала матч «Спартак» – «Зенит» одним прилагательным
09:14
5
Ничья «Спартака» и «Зенита», «Локо» оступился в Калининграде, Станковича может заменить Бенитес и другие новости
00:56
Станкович поделился впечатлениями от Жедсона, купленного за 20 миллионов
00:35
3
Талалаев прокомментировал упущенную «Балтикой» победу над «Локо»
00:25
5
Семак одним словом оценил старт сезона для «Зенита»
00:08
4
Реакция Аршавина на ничью «Спартака» и «Зенита»
00:03
4
ВидеоРечь Черчесова в раздевалке «Ахмата» после победы над «Крыльями Советов»
Вчера, 23:53
Все новости
Все новости
ВидеоЖесткая массовая драка на детском матче в Казахстане
15 августа
2
В Казахстане прокомментировали информацию о возможном назначении Слуцкого в «Кайрат»
16 июня
В «Кайрате» прокомментировали новость о возможном переходе Смолова
5 июня
1
Игрок сборной Казахстана рассказал, как над ним шутил Черчесов
20 мая
В Казахстане легионеров устраивают охранниками, инкассаторами, нефтяниками, чтобы обходить закон
1 апреля
2
Вслед за Англией в еще одной стране изъявили желание пригласить Аршавина-тренера
5 марта
2
ВидеоВ Казахстане вратарь чистил поле от снега прямо во время матча
3 марта
1
Мартынович рассказал об отпуске в США: «В Америке везде очень-очень дорого!»
18 февраля
19
Кержаков заявил о сомнениях в тренерской карьере после работы в «Кайрате»
4 февраля
Раскрыт размер компенсации Черчесову за увольнение из сборной Казахстана
29 января
4
Черданцев считает, что Черчесова уволили из сборной Казахстана по двум причинам
29 января
5
Кудряшов высказался об увольнении Черчесова из сборной Казахстана
29 января
Подробности увольнения Черчесова из сборной Казахстана
28 января
1
Черчесов оценил степень своего владения казахским языком
28 января
В Казахстане посчитали заработок Черчесова в сборной
28 января
3
В Казахстане определились с заменой Черчесову
28 января
1
Эксперт назвал «большой ошибкой» увольнение Черчесова из сборной Казахстана
28 января
4
Черчесов отрицает свое увольнение: «Перед вами главный тренер сборной Казахстана»
27 января
9
Черчесова поблагодарили за работу с Казахстаном
27 января
4
Быстров назвал свою версию, почему у Черчесова не получилось с Казахстаном
27 января
5
⚡️ Черчесова уволили из сборной Казахстана
27 января
24
Агент Вагнера Лава назвал единственный клуб, в который бразилец будет безумно рад вернуться
23 января
3
Черчесову предложили более высокую зарплату, чем в сборной Казахстана
21 января
6
Кержаков раскрыл причину ухода из «Кайрата»: «Случились недопустимые вещи»
21 января
2
В Казахстане прояснили будущее Черчесова
16 января
6
Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана
15 января
2
Реакция Черчесова на крушение в Казахстане самолета, летевшего из Баку в Грозный
2024.12.26 00:54
1
Кушанашвили: «У Черчесова чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой»
2024.12.25 22:55
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 