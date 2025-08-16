16.08.2025, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
4-2-1-3
41
Лобанцев
44
Васильев
22
25
Туре
77
Мирошниченко
55
Нойок
14
Жарынбетов
84
Гбамбле
10
Жангылышбай
11
Черединов
15
Себай
4-1-1-3-1
1
Игнатович
25
Ром
63
Сараванья
10
Тевзадзе
4
Совет
7
Куат
87
Мартинс
11
Адиль
19
Сантос
14
Саулет
20
84
Гбамбле
99
Горшунов
25
Туре
17
Женис
77
Мирошниченко
5
Сабино
15
Себай
79
10
Жангылышбай
7
Мульдинов
20
23
Балтабеков
25
Ром
2
Набиханов
7
Куат
17
Адилов
11
Адиль
9
Лобжанидзе
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Женис
32
Вадим Петров
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
8
Андрей Ульшин
ЦП
12
M. Zhakipbayev
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
5
Саян Муканов
ПЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
Главный тренер
Пиралы Алиев
Статистика матча Кызыл-Жар - Женис
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жениса», 21-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»