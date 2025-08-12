12.08.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
3-2-2-3
99
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
2
Силва
8
Янкович
10
Зубир
20
Боржес
15
Андраде
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
35
4-1-1-4
24
Гайе
5
Цаке
11
2
15
4
Рамадани
17
Зейнулаи
7
Ибраими
77
29
28
13
Мустафазаде
13
Ммае
13
Ммае
13
Мустафазаде
35
6
Куаку
6
Куаку
35
15
Андраде
32
32
15
Андраде
90
Ахундзаде
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
90
Ахундзаде
2
Силва
18
18
2
Силва
17
Зейнулаи
27
27
17
Зейнулаи
77
6
6
77
29
8
8
29
28
10
10
28
7
Ибраими
9
9
7
Ибраими
Остались в запасе
Карабах
Шкендия
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Алексей Кащук
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
11
Emmanuel Addai
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Карабах - Шкендия
2
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Шкендия», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Шкендия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»