Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа, 18:45
Карабах
12.08.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Шкендия
16' К. Цаке (АГ) 18' К. Боржес 33' Н. Ахундзаде 35' М. Янкович (П) 59' Л. Андраде
10' F. Tamba
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
15
Леандру Андраде
АП
20
Кади Боржес
АП
35
Pedro Bicalho
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Шкендия
24
Бабукарр Гайе
ВР
15
Imran Fetai
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
11
Ronaldo Romario Webster
ЦЗ
2
Aleksander Trumci
ЦЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
28
Kamer Qaka
ЦФ
29
Fabrice Tamba
ЦФ
77
L. Latifi
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
6
Крис Куаку
ЦП
32
Hikmat Cabrayilzada
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
18
Daniel Lima
ЦФ
11
Emmanuel Addai
ЦФ
Шкендия
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
27
Lorik Kaba Jakupi
ЦП
19
Vane Krstevski
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
6
Adamu Alhassan
ЦП
8
Florent Ramadani
ЦФ
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
9
Fiton Ademi
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
3-2-2-3
99
Кочальски
13
Мустафазаде
81
Медина
2
Силва
8
Янкович
10
Зубир
20
Боржес
15
Андраде
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
35
4-1-1-4
24
Гайе
5
Цаке
11
2
15
4
Рамадани
17
Зейнулаи
7
Ибраими
77
29
28
13
Мустафазаде
13
Ммае
13
Ммае
13
Мустафазаде
35
6
Куаку
6
Куаку
35
15
Андраде
32
32
15
Андраде
90
Ахундзаде
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
90
Ахундзаде
2
Силва
18
18
2
Силва
17
Зейнулаи
27
27
17
Зейнулаи
77
6
6
77
29
8
8
29
28
10
10
28
7
Ибраими
9
9
7
Ибраими
Остались в запасе
Карабах
Шкендия
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Алексей Кащук
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
11
Emmanuel Addai
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
21
Алексей Кащук
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
11
Emmanuel Addai
ЦФ
Остались в запасе
25
Astrit Amzai
ВР
22
Numan Ajetovikj
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
38
Amir Nuhija
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Карабах - Шкендия
2
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Шкендия», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах»«Шкендия»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Шкендия Карабах
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, унизительное поражение «Динамо», Джеррард отказал «Спартаку» и другие новости
01:27
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
01:11
3
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
00:25
⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти
00:10
16
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
5
Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 23:39
1
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
Вчера, 23:31
Фото«ПСЖ» пропустил в Суперкубке УЕФА из-за ошибки дебютанта Шевалье, выпущенного вместо Сафонова
Вчера, 23:11
5
Видео«Динамо» пропустило 4-й гол от «Краснодара» из-за дикой вратарской ошибки Лещука
Вчера, 22:59
4
Талалаев недоволен судейством в матче с «Локомотивом»: «Батракову позволено больше, чем другим?»
Вчера, 22:50
3
Все новости
Все новости
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 01:07
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Лига чемпионов 2025/26: дата начала, формат, жеребьевки, команды
3 июля
Петербург намерен вернуть в город финал ЛЧ, отобранный в 2022 году
28 июня
4
«Иногда приходится поесть дерьма и хорошо его пережевать»: Киву – о поражении «Интера» в финале ЛЧ
25 июня
Букмекеры определили фаворита следующего сезона Лиги чемпионов
22 июня
1
Сафонов заявил об амбициях еще раз выиграть Лигу чемпионов
17 июня
4
Аленичев высказался о шансах российских футболистов выигрывать еврокубки
13 июня
1
Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после его ухода
7 июня
2
Рибери высмеял Роналду после его слов про «Золотой мяч»
7 июня
10
Сафонов назвал следующую цель после победы в Лиге чемпионов
4 июня
3
УЕФА может снять очки с «Барселоны» в Лиге чемпионов
4 июня
ВидеоДешам попросил игроков сборной Франции поаплодировать победе «ПСЖ» в ЛЧ: реакция Тюрама, проигравшего с «Интером» финал со счетом 0:5
3 июня
Ямаль определил лучших игроков сезона в Лиге чемпионов
3 июня
ВидеоСафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
3 июня
1
Внесены изменения в правило о двойном касании при пенальти
3 июня
1
Хвиче пообещали государственный орден в Грузии
3 июня
11
Гвардиола прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов
3 июня
Определились 4 из 5 возможных соперников «ПСЖ» по финалу Межконтинентального кубка
3 июня
Луис Энрике вступил в перепалку с журналисткой после финала Лиги чемпионов
3 июня
Карпин оценил победу Сафонова в Лиге чемпионов: «Окей, и?»
3 июня
13
ВидеоМакрон персонально похвалил Хвичу после победы в ЛЧ
2 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 